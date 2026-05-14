 2026-05-12T12:35:39.633Z

Ligavorschau

EP: Ettelbrücks vorletzte Hürde ist hoch

Hinter dem Leader bleibt es auch zwei Spieltage vor Schluss noch brutal eng

von Paul Krier · Heute, 16:57 Uhr · 0 Leser
Symbolbild
Symbolbild – Foto: Timo Babic

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Berburg
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Bei Berburg ist die Luft zwei Spieltage vor dem Saisonende raus, ganz anders als bei seinen Gästen von Luxembourg City, die als Siebter theoretisch sogar noch direkt aufsteigen könnten. Dazu müsste ein Sieg beim FC Berdenia her, ein z.Z. nicht ganz unmögliches Vorhaben. Lorentzweilers Aufholjagd ist noch nicht ganz vorbei. Im Derby gegen Steinsel sollte ein Heimsieg drin sein, ein welcher auch ein absolutes Muss ist, möchte man den direkten Klassenerhalt noch schaffen – wobei man für einen solchen auf Patzer der Konkurrenz angewiesen ist. In Rümelingen hat man vier Partien in Folge nicht verloren, doch auch seine Gäste aus Monnerich sind gut in Schuss. Für die USR steht aber noch viel auf dem Spiel, denn vom direkten bis zu überhaupt keinem Aufstieg ist noch alles möglich.

Feulen (8.) hat trotz fehlender Ergebniskonstanz immer noch Chancen auf den Aufstieg – was nicht unbedingt für die Ehrenpromotion spricht. Am Sonntag kommt Sorgenkind FC Koeppchen, das bereits sicher ist, in der Relegation gegen den Abstieg zu spielen und so eine erste von zwei Generalproben für jenes wichtige Duell bestreitet. Der Trend spricht leicht für die Moselaner. Das Spitzenspiel der Vorschlussrunde tragen Bettemburg (4., 48) und Leader Ettelbrück aus. Mit einem Sieg hätten die Gäste den Aufstieg sicher in der Tasche, ein solcher scheint auch nicht ganz unmöglich, der SCB dürfte mehr Druck haben, da man sich keinen Ausrutscher erlauben kann während der FC Etezlla immerhin einen Joker in der Hand hält.

Sogar Beles könnte rein theoretisch noch etwas mit den Aufstiegsrängen zu tun bekommen, sollte man seine beiden verbleibenden Spiele gewinnen. Gleich einschränkend muss man aber festhalten, dass dies nicht das Ziel ist, weitere Ansetzungen dies u.U. ausschließen und mit Walferdingen das aktuell zweitstärkste Team in der Formtabelle in den Süden kommt – und dort Favorit sein wird, denn der FC Résidence hat noch realistische Chancen auf den Aufstieg. Bei Fola EschMarisca Mersch steht für beide noch viel auf dem Spiel: Fola will weiter oben dabei sein, seine Gäste brauchen einen Sieg, um den Klassenerhalt fix zu machen. Der Trend spricht für die „Doyenne“. Der leichteste Tipp – wenn es denn einen solchen in der Ehrenpromotion gibt – fällt der Partie des Tabellenzweiten Wiltz gegen das bereits als Absteiger feststehende Schifflingen zu. Alles andere als ein Heimsieg wäre eine Überraschung. Und im Idealfall könnten die Nordlichter damit sogar schon eine Runde vor Schluss aufsteigen.

Am Sonntag

So., 17.05.2026, 16:00 Uhr
FC Wiltz 71
FC Wiltz 71Wiltz
FC Schifflingen 95
FC Schifflingen 95Schifflingen
16:00
Unser Tipp: Heimsieg

So., 17.05.2026, 16:00 Uhr
CS Fola Esch
CS Fola EschFola
FC Marisca Mersch
FC Marisca MerschMersch
16:00live
Unser Tipp: Unentschieden

So., 17.05.2026, 16:00 Uhr
FC The Belval Beles
FC The Belval BelesBeles
FC Résidence Walferdingen
FC Résidence WalferdingenWalferdingen
16:00
Unser Tipp: Auswärtssieg

So., 17.05.2026, 16:00 Uhr
SC Bettemburg
SC BettemburgBettemburg
FC Etzella Ettelbrück
FC Etzella EttelbrückEtzella
16:00
Unser Tipp: Unentschieden

So., 17.05.2026, 16:00 Uhr
US Feulen
US FeulenFeulen
FC Koeppchen
FC KoeppchenKoeppchen
16:00
Unser Tipp: Auswärtssieg

So., 17.05.2026, 16:00 Uhr
US Rümelingen
US RümelingenRümelingen
FC Monnerich
FC MonnerichMonnerich
16:00
Unser Tipp: Unentschieden

So., 17.05.2026, 16:00 Uhr
FC Lorentzweiler
FC LorentzweilerLorentzw.
FC Alisontia Steinsel
FC Alisontia SteinselSteinsel
16:00live
Unser Tipp: Heimsieg

So., 17.05.2026, 16:00 Uhr
Fc Berdenia Berbourg
Fc Berdenia BerbourgBerburg
FC Luxembourg City
FC Luxembourg CityCity
16:00
Unser Tipp: Auswärtssieg

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