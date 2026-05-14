EP: Ettelbrücks vorletzte Hürde ist hoch

Symbolbild – Foto: Timo Babic

Bei Berburg ist die Luft zwei Spieltage vor dem Saisonende raus, ganz anders als bei seinen Gästen von Luxembourg City, die als Siebter theoretisch sogar noch direkt aufsteigen könnten. Dazu müsste ein Sieg beim FC Berdenia her, ein z.Z. nicht ganz unmögliches Vorhaben. Lorentzweilers Aufholjagd ist noch nicht ganz vorbei. Im Derby gegen Steinsel sollte ein Heimsieg drin sein, ein welcher auch ein absolutes Muss ist, möchte man den direkten Klassenerhalt noch schaffen – wobei man für einen solchen auf Patzer der Konkurrenz angewiesen ist. In Rümelingen hat man vier Partien in Folge nicht verloren, doch auch seine Gäste aus Monnerich sind gut in Schuss. Für die USR steht aber noch viel auf dem Spiel, denn vom direkten bis zu überhaupt keinem Aufstieg ist noch alles möglich.

Feulen (8.) hat trotz fehlender Ergebniskonstanz immer noch Chancen auf den Aufstieg – was nicht unbedingt für die Ehrenpromotion spricht. Am Sonntag kommt Sorgenkind FC Koeppchen, das bereits sicher ist, in der Relegation gegen den Abstieg zu spielen und so eine erste von zwei Generalproben für jenes wichtige Duell bestreitet. Der Trend spricht leicht für die Moselaner. Das Spitzenspiel der Vorschlussrunde tragen Bettemburg (4., 48) und Leader Ettelbrück aus. Mit einem Sieg hätten die Gäste den Aufstieg sicher in der Tasche, ein solcher scheint auch nicht ganz unmöglich, der SCB dürfte mehr Druck haben, da man sich keinen Ausrutscher erlauben kann während der FC Etezlla immerhin einen Joker in der Hand hält.