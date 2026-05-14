EP: Ettelbrücks vorletzte Hürde ist hoch

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Bei Berburg ist die Luft zwei Spieltage vor dem Saisonende raus, ganz anders als bei seinen Gästen von Luxembourg City, die als Siebter theoretisch sogar noch direkt aufsteigen könnten. Dazu müsste ein Sieg beim FC Berdenia her, ein z.Z. nicht ganz unmögliches Vorhaben. Lorentzweilers Aufholjagd ist noch nicht ganz vorbei. Im Derby gegen Steinsel sollte ein Heimsieg drin sein, ein welcher auch ein absolutes Muss ist, möchte man den direkten Klassenerhalt noch schaffen – wobei man für einen solchen auf Patzer der Konkurrenz angewiesen ist. In Rümelingen hat man vier Partien in Folge nicht verloren, doch auch seine Gäste aus Monnerich sind gut in Schuss. Für die USR steht aber noch viel auf dem Spiel, denn vom direkten bis zu überhaupt keinem Aufstieg ist noch alles möglich.
Feulen (8.) hat trotz fehlender Ergebniskonstanz immer noch Chancen auf den Aufstieg – was nicht unbedingt für die Ehrenpromotion spricht. Am Sonntag kommt Sorgenkind FC Koeppchen, das bereits sicher ist, in der Relegation gegen den Abstieg zu spielen und so eine erste von zwei Generalproben für jenes wichtige Duell bestreitet. Der Trend spricht leicht für die Moselaner. Das Spitzenspiel der Vorschlussrunde tragen Bettemburg (4., 48) und Leader Ettelbrück aus. Mit einem Sieg hätten die Gäste den Aufstieg sicher in der Tasche, ein solcher scheint auch nicht ganz unmöglich, der SCB dürfte mehr Druck haben, da man sich keinen Ausrutscher erlauben kann während der FC Etezlla immerhin einen Joker in der Hand hält.
Sogar Beles könnte rein theoretisch noch etwas mit den Aufstiegsrängen zu tun bekommen, sollte man seine beiden verbleibenden Spiele gewinnen. Gleich einschränkend muss man aber festhalten, dass dies nicht das Ziel ist, weitere Ansetzungen dies u.U. ausschließen und mit Walferdingen das aktuell zweitstärkste Team in der Formtabelle in den Süden kommt – und dort Favorit sein wird, denn der FC Résidence hat noch realistische Chancen auf den Aufstieg. Bei Fola Esch – Marisca Mersch steht für beide noch viel auf dem Spiel: Fola will weiter oben dabei sein, seine Gäste brauchen einen Sieg, um den Klassenerhalt fix zu machen. Der Trend spricht für die „Doyenne“. Der leichteste Tipp – wenn es denn einen solchen in der Ehrenpromotion gibt – fällt der Partie des Tabellenzweiten Wiltz gegen das bereits als Absteiger feststehende Schifflingen zu. Alles andere als ein Heimsieg wäre eine Überraschung. Und im Idealfall könnten die Nordlichter damit sogar schon eine Runde vor Schluss aufsteigen.
Am Sonntag
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