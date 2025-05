EP: Entscheidungen im Tabellenkeller gefallen

Nach Zuspiel von rechts gelang Lourenco in der 57.‘ das 0:1, welches Parreira aber zeitnah nach einem Seitenwechsel von links im Strafraum egalisierte (1:1, 64.‘). Nach einem hohen Freistoß in den Fünfmeterraum hielt Do Rosario sein Fuß hinein und das Leder schlug zum 1:2-Siegtreffer ein (77.‘). Käerjeng verteidigt damit seinen 2.Platz während der FC Koeppchen sicher in der Abstiegsrelegation antreten wird.

Käerjengs Bellali hatte in der 1.Halbzeit in Dreiborn gleich zweimal Pech: nach 6 Minuten scheiterte er am Pfosten, eine halbe Stunde später an einer tollen Reaktion des Koeppchen-Torwarts. Auch Boutrif sah seinen Kopfball von Issufe Djalo pariert und Dieyes strammen Schuss fischte er aus dem Winkel.

Bop verwandelte den folgenden Elfer zum 2:0 (66.'). Eddarraj erhöhte in der 72.' auf 3:0, nach einer starken Aktion von da Mota auf dem linken Flügel. In der Schlussphase traf Carvalheiro Santos Silva per Elfmeter zum 3:1 (88.'). Bissen behält mit diesem Erfolg einen Spieltag vor Schluss die Chancen auf den direkten Aufstieg.

Im Duell zwischen Atert Bissen und Etzella Ettelbrück setzten sich die Gastgeber mit 3:1 durch. Guimaraes Santos brachte Bissen in der 18.Minute per Kopfball in Führung, im Anschluss an eine von da Mota getretene Ecke von rechts. Nach einer großen Chance für Etzella kurz nach der Pause erhielt Foutey in der 65.' die rote Karte, weil er ein Tor mit der Hand verhinderte.

Nach dem Seitenwechsel sorgte Wiemer mit einem satten, halbhohen Schuss aus 12 Metern für das 3:0 (63.'). In der Schlussphase gelang Macedo per Freistoß der Ehrentreffer für die Gäste (3:1, 83.'), doch der Sieg der Schifflinger war nicht mehr in Gefahr. Trotz dieses Erfolges muss Schifflingen in die Relegation gegen den Abstieg.

Im Stade Municipal trafen am Sonntag Schifflingen und Résidence Walferdingen aufeinander. Die Gastgeber gingen in der 15.' durch einen Kopfball von Moukam im Anschluss an einen Ballverlust der Gäste mit 1:0 in Führung. Ein Zuspiel von der rechten Grundlinie zurück an den Elfmeterpunkt nutzte Karaoui zum 2:0 (42.').

Nach einem langen Ball in die Spitze legte Bresch auf De Oliveira Varela ab, welcher zum 2:0 traf (48.‘). Die Gäste steckten aber nicht auf und kamen in der 54.‘ zum Anschluss durch Kelmendi, der von rechts im Strafraum ins lange Eck traf (2:1). Mersch hatte bis zum Schluss noch zwei gute Chancen, am Ende blieb es aber beim Heimsieg, durch den man immer noch auf Platz 4 hoffen kann.

Mersch war in der 1.Halbzeit gegen Berburg leicht überlegen und hatte Pech, als Cox-Ashwood in der 19.‘ an der Latte scheiterte. Unmittelbar vor der Pause erlöste Ferretti die Hausherren, als er ein Zuspiel von der linken Grundlinie aus kürzester Distanz über die Linie drücken konnte (1:0, 45.+1). Und gleich nach dem Dreh schlug der FC Marisca erneut zu.

Im durchaus sehenswerten Duell zwischen Avenir Beggen und Alisontia Steinsel fiel das Ergebnis mit 1:2 zugunsten der Gäste aus. Nach Foul neben dem rechten Torpfosten gab es kurz vor der Pause Elfmeter, Ayari scheiterte mit diesem zwar an Laiton, doch er konnte den Abpraller zum 0:1 für Steinsel verwerten. Nach einer roten Karte für Diouf in der 50.' nach einer Notbremse glich Beggen in der 72.' durch einen sehenswerten Schuss von Younes Maziz aus (1:1, 72.') aus. Doch Edjongo sicherte Steinsel den Sieg mit einem weiteren Elfmeter in der 79.' (1:2), dem vorangegangen war eine weitere rote Karte wegen einer Notbremse, dies für Gomes. Mit dieser Pleite steigt Beggen direkt in die 1.Division ab. „Ein Spiegelbild der Saison" Aurélien Terrier, Trainer von Beggen: „Inhaltlich bin ich zufrieden, mit dem was wir gezeigt haben. Leider war es aber auch ein Spiegelbild der Saison: zwischen beiden Strafräumen spielen wir durchaus gut, in beiden Sechzehnern waren wir dagegen weniger stark." Restprogramme Beggen: Walferdingen (a)

Steinsel: City (h)

Am Sonntag trafen in Cents der FC Luxembourg City und der FC Mamer 32 aufeinander. In einem engen Spiel erzielte Mendy in der 89. Minute das entscheidende Tor zum 1:0 für die Gastgeber, dies nach einem hohen Zuspiel in die Spitze, nach welchem er sich über halbrechts behauptete. Zuvor sah Mamers Kerger in der 82.' die gelb-rote Karte und musste vorzeitig vom Platz. City kann mit diesem späten Sieg noch auf einen Platz in der Aufstiegsrelegation hoffen. Restprogramme City: Steinsel (a)

Mamer: Sandweiler (h)

Canach konnte den begehrten 4.Platz in Sandweiler bestätigen. In der 32.' eröffnete Desevic das Geschehen mit einem Kopfball nach einer präzisen Flanke von Laborie (1:0). Duarte erhöhte in der 55.Minute, als er nach einer weiteren Flanke von rechts ebenfalls per Kopf auf 0:2 stellte. Restprogramme Sandweiler: Mamer (a)

Canach: Feulen (h)