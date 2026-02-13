EP: ein Rückrundenauftakt, der alles bietet!

Monnerich um Toni Luisi muss dringend eine Trendwende hinbekommen – Foto: Marco Bertamé

Bereits am Samstag läuten die punktgleichen Mannschaften von Feulen (5.) und Walferdingen (6.) die Rückrunde in der Ehrenpromotion mit einem wichtigen Duell zweier Verfolgerteams ein. Dem Sieger winkt in der brutal engen Tabelle womöglich sogar ein direkter Aufstiegsplatz. Ob die Ehrenpromotion halbwegs planbar ist, wollten wir von Feulens Trainer Yvo Martins wissen.

„Es bleibt uns so oder so keine andere Wahl, als von Spiel zu Spiel zu schauen“ bestätigte er den vermutlich einzigen Weg, die Situation in der oberen Tabellenhälfte anzugehen. „Wir sind überrascht, uns in dieser Tabellensituation wiederzufinden, denn die Ziele vor der Saison waren andere. Doch wir nehmen uns der Sache an. Leider haben wir sehr viele Verletzte zu beklagen, die erst mittelfristig zurückkehren werden. Dennoch war die Vorbereitung nicht schlecht, ich konnte zufrieden sein.

Die ersten Spiele werden sehr wichtig, danach wird man sehen, ob wir diesen Weg weitergehen können oder ob der Schuss nach hinten losgeht. Gegen Walferdingen wird es eine 50:50-Angelegenheit, wir planen aktuell nur für den Samstag und sehen danach weiter. Das folgende Gastspiel am kommenden Freitag in Mersch wird aber sicherlich ebenfalls kein Geschenk.“

Luxembourg City empfängt, aufgrund der Renovierung der Flutlichtanlage, Steinsel wie auch seine zwei darauffolgenden Gäste am Sonntag schon um 14:30 Uhr. Wenn ein Rückrundenauftakt stets eine Art Neubeginn darstellt, sollten die Hauptstädter trotzdem als Favorit in diese Partie gehen. Den zu Ligakonkurrent Lorentzweiler (s.u.) abgewanderten Mokrani konnte City durch den ehemaliger Hosterter BGL Ligue-Stürmer Tibor ersetzen.

Monnerich ging mit einem beängstigenden Negativtrend in die Winterpause und muss zum Auftakt der zweiten Saisonhälfte zu einem Berburg, das trotz Platz 8 nur 3 Punkte hinter einem direkten Aufstiegsrang liegt! Der FCM hat seinen Kader über den Winter u.a. mit Eigengewächsen erweitert, von Berburger Seite lagen uns kaum Informationen zu Transferaktivitäten vor.

Lorentzweiler und der FC Koeppchen treffen am 16.Spieltag zu einem wichtigen Kellerduell aufeinander. Mit dem neu verpflichteten Trainer Roni Souto möchte der FCL die Kurve bekommen. Es deutet sich ein offenes Duell an.

Das Spitzenspiel zwischen Rümelingen und Ettelbrück müssen die Gastgeber mit dem Handicap angehen, dass der FC Etzella bereits ein Pflichtspiel im Jahr 2026 bestritten hat. Ob dies dann tatsächlich einen Nachteil für den Leader darstellen sollte, wird man sehen müssen. Der Rümelinger Kader blieb über den Winter weitestgehend unverändert, einen Favoriten auszumachen fällt schwer.

Für Bettemburg kam das Nachholspiel in Ettelbrück vom vergangenen Wochenende zu früh, jetzt möchte man aber gegen Mersch, das gegen Wiltz ebenfalls schlecht ins Jahr 2026 kam, den Schalter umlegen, was nicht unmöglich erscheint.

In Beles kommt es gegen Nachbar Schifflingen zu einem wegweisenden Duell zweier abstiegsgefährdeter Teams. Der FC The Belval konnte sich mit einer kleinen Serie bis kurz vor der Winterpause etwas Luft verschaffe, ein Sieg gegen Schifflingen würde einem noch einen zusätzlichen Schub im Rennen um den Klassenerhalt geben.

Das zweite Topsiel zum Rückrundenauftakt tragen Fola (2., 28 Punkte) und Wiltz (3., 28) aus. Von Platz 1 bis 8 ist je nach Ergebnis und Verlauf des 16.Spieltages für beide alles drin! Die Gäste konnten bereits in einem Spiel Wettkampfpraxis sammeln, ob das aber reichen wird, um auf dem „Gaalgebierg“ zu bestehen, muss sich noch zeigen. Bei beiden gab es nur wenig relevante Bewegungen auf dem Transfermarkt, Wiltz konnte aber immerhin Stürmer Fine Bop zu sich lotsen.

