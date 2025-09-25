EP: Duelle in Weidingen und Schifflingen im Fokus

Mit Ettelbrück und Steinsel stehen sich zwei Teams aus der unteren Tabellenhälfte gegenüber, deren Saisonbeginn noch nicht nach Plan gelaufen ist. Der Trend spricht leicht zugunsten des FC Etzella. Ein effizientes Walferdingen begrüßt Luxembourg City mit vier Siegen in Serie im Rücken während die benachbarten Hauptstädter dreimal in Folge verloren. Während die Zahlen zugunsten des FC Résidence sprechen, sieht City-Trainer Christophe Bello dennoch Chancen für sein Team:

Am Samstag lädt Fola Nachbar Rümelingen zum Duell zweier Traditionsvereine, die bislang in etwa gleichstark in der Ehrenpromotion unterwegs waren. Man kann sich eine spannende Begegnung erwarten. Klarer verteilt sein werden die Rollen voraussichtlich in der Partie des FC Koeppchen gegen Absteiger und Tabellenführer Monnerich, dies zugunsten des FCM.

„Der Trend ist klar, Walferdingen kommt aus vier Siegen, wir kommen hingegen aus drei Niederlagen. Natürlich spricht der Trend für sie. Aber – und das ist die Ehrenpromotion – jedes Spiel hat seine eigene Wahrheit. Selbst wenn es umgekehrt wäre, würden wir mit der gleichen Mentalität hinfahren. Wir fahren dorthin, um zu gewinnen. Und das hätten wir auch getan, wenn wir 12 Punkte und sie 6 hätten. Wir hätten uns genau gleich vorbereitet, denn ehrlich gesagt habe ich – selbst in der 1. Division und in den sechs oder sieben Jahren, in denen ich gegen Walferdingen gespielt habe – nie ein leichtes Spiel gegen sie gehabt, schon gar nicht in Walferdingen. Deshalb wären wir so oder so konzentriert und mit dem Willen hingegangen, etwas mitzunehmen. Jetzt ist es natürlich so, dass ihr Spiel im Moment sicherlich selbstbewusst und gut organisiert ist, weil sie eben gewinnen.

Bei uns ist das etwas weniger der Fall, weil wir die erwarteten Ergebnisse nicht holen. Aber in der Ehrenpromotion gilt, dass man jeden Sonntag eine neue Geschichte schreibt. Jeden Sonntag denkt man ja, diese und jene Mannschaft steht oben in der Tabelle, die werden gewinnen – und dann stimmt es nicht. Zumal es ja erst der Anfang ist. Wir wissen, dass es schwer wird, aber wie ich sage: jeden Sonntag ist es schwer. Egal, wo man hinfährt, es ist immer sehr kompliziert. Wir haben das Vertrauen, wir arbeiten, und dann werden wir sehen. Wenn wir unsere Fehler etwas reduzieren und unsere Stärken etwas besser zur Geltung bringen, dann wissen wir, dass wir auf jeden Fall den Unterschied machen können.“

Auch Marisca Mersch verlor die letzten drei Meisterschaftspartien während bei seinen Gästen aus Berburg sich die finale Ergebniskonstanz noch nicht eingestellt hat. Der FC Berdenia sollte dennoch über gewisse Vorteile verfügen. Ein erstes wegweisendes Duell im Tabellenkeller bestreiten Schifflingen und Aufsteiger Lorentzweiler. Der Fusionsverein ist das Schlusslicht der Liga und hat noch kein Spiel gewonnen, auch im Pokal unterlag man dem eine Klasse tiefer spielenden Weiler. Der FCL ist nur unwesentlich besser unterwegs. Ob Schifflingen in einem offenen Spiel der erste Sieg gelingen wird?

Neuling Beles wartet ebenfalls noch auf seinen ersten Dreier. Es scheint schwer vorstellbar, dass man diesen ausgerechnet gegen den Tabellenzweiten Feulen holt, der vier von fünf Partien in der Ehrenpromotion für sich entscheiden konnte. Eine weitere interessante Begegnung findet in Weidingen statt, wo Wiltz Bettemburg zum Duell zweier Absteiger empfängt. Seit seiner Auftaktniederlage ging es in Wiltz schnell bergauf, bei Bettemburg wechselten sich Siege und Niederlagen in schöner Regelmäßigkeit ab. Dabei ist ein Trend zu erkennen: alle neun Punkte holte der SCB zuhause, auswärts verlor man zweimal. Dies wird auch Wiltz nicht entgangen sein und diese Faktoren sprechen somit für die Gastgeber.

