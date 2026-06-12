 2026-06-12T06:52:44.557Z

Elf der Woche

EP: die Elf des Jahres ist jetzt online!

Wer hat es in die Jahresauswahl geschafft?

von Paul Krier · Heute, 09:56 Uhr · 0 Leser
David Mendes Merces ist einer von zwei Walferdinger Spielern in der Elf des Jahres
David Mendes Merces ist einer von zwei Walferdinger Spielern in der Elf des Jahres – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

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