Steinsel um Kapitän Jules Diouf bekommt es mit Nachbar Walferdingen zu tun – Foto: Bertame Marco

EP: Derby Steinsel – Walferdingen im Fokus FC Résidence favorisiert, Leader Feulen vor Härtetest gegen Bettemburg Verlinkte Inhalte Ehrenpromotion Berburg Etzella Rümelingen Walferdingen + 12 weitere

Es ist immer noch ungewohnt, Feulen ganz oben in der Tabelle der Ehrenpromotion zu sehen. Auch wenn es nur eine Momentaufnahme ist, spiegelt es die stete Entwicklung des Teams in den letzten Jahren gut wieder. Mit Bettemburg kommt ein Absteiger aus dem Oberhaus, der einen auf die Probe stellen wird. Gleichzeit ist es in Niederfeulen ein „Double Header“, spielt nach der lokalen USF um 18 Uhr Nachbarverein Heiderscheid aus der 2.Division sein Heimspiel gegen Ulflingen dort, da der eigene Platz z.Z. erneuert wird. Martins: „verfügen nicht über den Vorteil unseres Kunstrasens“

Feulens Trainer Yvo Martins: „Wir wissen, dass Bettemburg als Absteiger aus der BGL Ligue zu uns kommt und über genug Erfahrung verfügt. Sie sind sehr solide und wir dürfen sie auf keinen Fall unterschätzen. Zudem verfügen wir nicht über den Vorteil unseres Kunstrasens. Doch wir spielen zuhause und wissen, dass wir heimstark sind. Deswegen sind wir positiv gestimmt, dass auch etwas Positives herausspringen wird. Dennoch müssen wir aufgrund von fehlenden Spielern an fast jedem Wochenende etwas an unserem System ändern, das nervt zuweilen. Doch der Kader ist groß genug und auch die Nachrücker haben die nötige Qualität, so bekommt jeder seine Einsatzzeiten. Wir wissen dass wir gegen jeden Gegner gewinnen, aber auch verlieren können. Wir haben aber eine super Truppe, die viel mit dem nötigen Willen arbeitet. Wir versuchen bis zum Winter das Maximum an Punkten zu holen und wollen dann eine bessere Rückrunde spielen als vergangene Saison.“

U.a. Berburg lauert auf einen Feulener Patzer, denn im Falle eines nicht unmöglich erscheinenden Heimsieges gegen Schifflingen könnte Platz 1 winken. Nach dem Sieg in Walferdingen bekommt es Luxembourg City am Sonntag mit einem Mersch zu tun, bei dem seit Anfang der Woche Mikhail Zaritski wieder als starker Mann an der Seitenlinie steht, wodurch der FC Marisca schwerer auszurechnen sein und mit einer anderen Mentalität antreten dürfte. Rümelingen bestreitet das zweite Südduell in Folge und sollte gegen Aufsteiger Beles in der Lage sein, die Niederlage vom vergangenen Wochenende vergessen zu machen. Absteiger Fola Esch wird bei seinem Gastspiel bei Aufsteiger Lorentzweiler Favorit sein und auch Walferdingen sollte im Derby am anderen Ufer der Alzette in Steinsel über die besseren Karten verfügen. Monnerich kassierte in Wormeldingen seine erste Niederlage und wird am Sonntag seine Gäste aus Ettelbrück nicht unterschätzen dürfen, wenngleich deren fehlende Konstanz sowie der Kader für den FCM sprechen. Der FC Koeppchen begrüßt mit Wiltz einen weiteren Absteiger, der sich den Wormeldinger Sieg gegen Ex-Leader Monnerich sehr genau angeschaut haben dürfte, um der Heimstärke der Moselaner etwas entgegenzusetzen. Am Sonntag