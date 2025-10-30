Nach der Niederlage in Schifflingen steht für Monnerich um Toni Luisi (Mitte) am Sonntag das nächste Derby an – Foto: Marco Bertamé

EP: Derby Monnerich – Fola gleich Topspiel Auftakt des 11.Spieltags am Freitag in Walferdingen, zwei wegweisende Partien im Tabellenkeller Verlinkte Inhalte Ehrenpromotion Berburg Etzella Rümelingen Walferdingen + 12 weitere

Es ist eines von zwei nominellen Topspielen, das den 11.Spieltag in der Ehrenpromotion einläutet: wenn Leader Wiltz (23 Punkte) in Walferdingen (6., 18) gastiert, wird der Absteiger aber eine leichte Favoritenrolle bekleiden, die u.a. auch darauf zurückzuführen ist, dass Walferdingen seine drei letzten Heimspiele verloren hat. Im Tabellenmittelfeld begegnen sich am Sonntag Luxembourg City und Bettemburg zu einem voraussichtlich offenen Spiel. Ein solches könnte sich auch in Lorentzweiler entwickeln, wo Rümelingen zu Gast sein wird. Der Trend spricht sogar leicht für den FCL. Als wegweisend mit Blick nach oben kann man die Begegnung Berburg – Feulen bezeichnen, beide Teams trennt in der Tabelle nur ein Pünktchen, die Ergebnisse aus den letzten Wochen sprechen aber etwas zugunsten des FC Berdenia. Steinsel empfängt Beles zu einem wichtigen Spiel mit Blick nach unten. Die Bilanz des neuen Steinseler Trainers Helder Dias ist mit einem Sieg und einer Niederlage ausgeglichen. In Beles wird man ebenfalls alles daransetzen, sich beim FC Alisontia zu behaupten.