Ligavorschau
Nach der Niederlage in Schifflingen steht für Monnerich um Toni Luisi (Mitte) am Sonntag das nächste Derby an
Nach der Niederlage in Schifflingen steht für Monnerich um Toni Luisi (Mitte) am Sonntag das nächste Derby an – Foto: Marco Bertamé

EP: Derby Monnerich – Fola gleich Topspiel

Auftakt des 11.Spieltags am Freitag in Walferdingen, zwei wegweisende Partien im Tabellenkeller

Es ist eines von zwei nominellen Topspielen, das den 11.Spieltag in der Ehrenpromotion einläutet: wenn Leader Wiltz (23 Punkte) in Walferdingen (6., 18) gastiert, wird der Absteiger aber eine leichte Favoritenrolle bekleiden, die u.a. auch darauf zurückzuführen ist, dass Walferdingen seine drei letzten Heimspiele verloren hat. Im Tabellenmittelfeld begegnen sich am Sonntag Luxembourg City und Bettemburg zu einem voraussichtlich offenen Spiel. Ein solches könnte sich auch in Lorentzweiler entwickeln, wo Rümelingen zu Gast sein wird. Der Trend spricht sogar leicht für den FCL.

Als wegweisend mit Blick nach oben kann man die Begegnung BerburgFeulen bezeichnen, beide Teams trennt in der Tabelle nur ein Pünktchen, die Ergebnisse aus den letzten Wochen sprechen aber etwas zugunsten des FC Berdenia. Steinsel empfängt Beles zu einem wichtigen Spiel mit Blick nach unten. Die Bilanz des neuen Steinseler Trainers Helder Dias ist mit einem Sieg und einer Niederlage ausgeglichen. In Beles wird man ebenfalls alles daransetzen, sich beim FC Alisontia zu behaupten.

Regazzi: „Inhalte aus unseren Spielen zeigen, dass wir das Niveau haben“

Wie haben im Vorfeld mit Gästetrainer Joyce Regazzi gesprochen: „Unser Saisonbeginn war rechnerisch kompliziert, doch die Inhalte aus unseren Spielen zeigen, dass wir das Niveau haben. Ich glaube, dass wir sechs oder siebenmal in Führung lagen. Den Unterschied machen kleine, individuelle Fehler, z.B. in der Konzentration. Solche werden in der Ehrenpromotion sofort bestraft. Aus den drei letzten Spielen haben wir aber sechs von neun möglichen Punkten geholt.

Wir arbeiten weiter wie bisher und hoffen, die angesprochenen Fehler bald abstellen zu können. Wir haben einige Verletzte zu beklagen, doch unser Kader ist breit genug, um diese aufzufangen. Ich denke nicht, dass die Begegnung in Steinsel ein Schlüsselspiel ist, es bleiben danach ja noch neunzehn Partien zu absolvieren. Zudem sind die Abstände in der Tabelle sehr klein. Wir gehen das Spiel an wie jedes andere auch, nämlich mit der Lust, zu gewinnen.“

Derby, Spitzenspiel und Duell zweier Absteiger zugleich: all das hält die Begegnung zwischen Monnerich und Fola parat. Auch wenn die Ergebnisse auf beiden Seiten Konstanz vermissen lassen, lässt die Formkurve Vorteile bei den Gästen erkennen, auch weil der FCM zuletzt bei Sorgenkind Schifflingen bereits ein Derby verloren hat. Dieses Schifflingen gastiert mit ansteigender Form als Favorit in Wormeldingen, wo nach vier Pleiten in Serie Katerstimmung herrscht. Ettelbrück begrüßt dann noch Mersch am Deich und sollte auf dem Papier über die besseren Karten verfügen.

Am Freitag

Morgen, 20:00 Uhr
FC Résidence Walferdingen
FC Résidence WalferdingenWalferdingen
FC Wiltz 71
FC Wiltz 71Wiltz
20:00live
Unser Tipp: Auswärtssieg

Am Sonntag

So., 02.11.2025, 16:00 Uhr
FC Etzella Ettelbrück
FC Etzella EttelbrückEtzella
FC Marisca Mersch
FC Marisca MerschMersch
16:00live
Unser Tipp: Heimsieg

So., 02.11.2025, 16:00 Uhr
FC Koeppchen
FC KoeppchenKoeppchen
FC Schifflingen 95
FC Schifflingen 95Schifflingen
16:00
Unser Tipp: Auswärtssieg

So., 02.11.2025, 16:00 Uhr
FC Monnerich
FC MonnerichMonnerich
CS Fola Esch
CS Fola EschFola
16:00
Unser Tipp: Unentschieden

So., 02.11.2025, 16:00 Uhr
FC Alisontia Steinsel
FC Alisontia SteinselSteinsel
FC The Belval Beles
FC The Belval BelesBeles
16:00live
Unser Tipp: Unentschieden

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
FC Luxembourg City
FC Luxembourg CityCity
SC Bettemburg
SC BettemburgBettemburg
14:30
Unser Tipp: Unentschieden

So., 02.11.2025, 16:00 Uhr
Fc Berdenia Berbourg
Fc Berdenia BerbourgBerburg
US Feulen
US FeulenFeulen
16:00
Unser Tipp: Heimsieg

So., 02.11.2025, 16:00 Uhr
FC Lorentzweiler
FC LorentzweilerLorentzw.
US Rümelingen
US RümelingenRümelingen
16:00live
Unser Tipp: Unentschieden

Paul Krier