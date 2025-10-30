EP: Derby Monnerich – Fola gleich Topspiel

💸👉 Über diesen Link könnt ihr FuPa Luxemburg unterstützen 👈 Weitere wichtige Infos dazu findet ihr hier.
Es ist eines von zwei nominellen Topspielen, das den 11.Spieltag in der Ehrenpromotion einläutet: wenn Leader Wiltz (23 Punkte) in Walferdingen (6., 18) gastiert, wird der Absteiger aber eine leichte Favoritenrolle bekleiden, die u.a. auch darauf zurückzuführen ist, dass Walferdingen seine drei letzten Heimspiele verloren hat. Im Tabellenmittelfeld begegnen sich am Sonntag Luxembourg City und Bettemburg zu einem voraussichtlich offenen Spiel. Ein solches könnte sich auch in Lorentzweiler entwickeln, wo Rümelingen zu Gast sein wird. Der Trend spricht sogar leicht für den FCL.
Als wegweisend mit Blick nach oben kann man die Begegnung Berburg – Feulen bezeichnen, beide Teams trennt in der Tabelle nur ein Pünktchen, die Ergebnisse aus den letzten Wochen sprechen aber etwas zugunsten des FC Berdenia. Steinsel empfängt Beles zu einem wichtigen Spiel mit Blick nach unten. Die Bilanz des neuen Steinseler Trainers Helder Dias ist mit einem Sieg und einer Niederlage ausgeglichen. In Beles wird man ebenfalls alles daransetzen, sich beim FC Alisontia zu behaupten.
Wie haben im Vorfeld mit Gästetrainer Joyce Regazzi gesprochen: „Unser Saisonbeginn war rechnerisch kompliziert, doch die Inhalte aus unseren Spielen zeigen, dass wir das Niveau haben. Ich glaube, dass wir sechs oder siebenmal in Führung lagen. Den Unterschied machen kleine, individuelle Fehler, z.B. in der Konzentration. Solche werden in der Ehrenpromotion sofort bestraft. Aus den drei letzten Spielen haben wir aber sechs von neun möglichen Punkten geholt.
Wir arbeiten weiter wie bisher und hoffen, die angesprochenen Fehler bald abstellen zu können. Wir haben einige Verletzte zu beklagen, doch unser Kader ist breit genug, um diese aufzufangen. Ich denke nicht, dass die Begegnung in Steinsel ein Schlüsselspiel ist, es bleiben danach ja noch neunzehn Partien zu absolvieren. Zudem sind die Abstände in der Tabelle sehr klein. Wir gehen das Spiel an wie jedes andere auch, nämlich mit der Lust, zu gewinnen.“
Derby, Spitzenspiel und Duell zweier Absteiger zugleich: all das hält die Begegnung zwischen Monnerich und Fola parat. Auch wenn die Ergebnisse auf beiden Seiten Konstanz vermissen lassen, lässt die Formkurve Vorteile bei den Gästen erkennen, auch weil der FCM zuletzt bei Sorgenkind Schifflingen bereits ein Derby verloren hat. Dieses Schifflingen gastiert mit ansteigender Form als Favorit in Wormeldingen, wo nach vier Pleiten in Serie Katerstimmung herrscht. Ettelbrück begrüßt dann noch Mersch am Deich und sollte auf dem Papier über die besseren Karten verfügen.
