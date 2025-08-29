EP: Derby Beles – Fola sticht heraus

Mit Beles – Fola kommt es am Wochenende zu einem Süd-Derby, das es so seit es FuPa Luxemburg gibt und darüber hinaus nicht gab - 2006 stand man sich zuletzt in der 1.Division in einem Pflichtspiel gegenüber. Fola als Absteiger sollte in die Favoritenrolle schlüpfen, trifft aber auch auf alte Bekannte wie z.B. Lucas Rosas Raposo, Billy und Brice Bernard, Bob Simon oder auch Thomas Hym. Diese werden gegen ihren früheren Club sicherlich hoch motiviert sein. In Bettemburg trifft ein Absteiger aus der BGL Ligue aus der vergangenen auf einen aus der vorletzten Saison, nämlich auf Schifflingen. Der SCB dürfte über Vorteile verfügen, während sich das Duell Feulen – Mersch offen anlässt.

Rümelingen sollte gegen Walferdingen in der Lage sein, seinen zweiten Heimsieg zu holen. Gemeinhin würde man Ettelbrück in Lorentzweiler als Favorit ansehen, doch so ganz deutlich dürften die Rollen nicht verteilt sein. Berburg wird seinerseits gegen den FC Koeppchen ebenfalls den zweiten Heimsieg ins Auge fassen. Ob Luxembourg City dies in seinem ersten Saisonspiel auf heimischem Boden gelingt, ist dagegen fraglich. Absteiger Monnerich ist zu nämlich Gast. Doch in ihrem Auftaktspiel in Weidingen holten die Hauptstädter ebenfalls einen Sieg gegen einen Absteiger. Gemeint ist Wiltz, das schon am Samstag in Steinsel seiner Favoritenrolle sicherlich gerecht werden will und kann.