Ligavorschau
Mersch ist in Feulen zu Gast
Mersch ist in Feulen zu Gast – Foto: Paul Krier (Archiv)

EP: Derby Beles – Fola sticht heraus

Am Wochenende wird der 3.Spieltag in der Ehrenpromotion absolviert

Mit Beles – Fola kommt es am Wochenende zu einem Süd-Derby, das es so seit es FuPa Luxemburg gibt und darüber hinaus nicht gab - 2006 stand man sich zuletzt in der 1.Division in einem Pflichtspiel gegenüber. Fola als Absteiger sollte in die Favoritenrolle schlüpfen, trifft aber auch auf alte Bekannte wie z.B. Lucas Rosas Raposo, Billy und Brice Bernard, Bob Simon oder auch Thomas Hym. Diese werden gegen ihren früheren Club sicherlich hoch motiviert sein. In Bettemburg trifft ein Absteiger aus der BGL Ligue aus der vergangenen auf einen aus der vorletzten Saison, nämlich auf Schifflingen. Der SCB dürfte über Vorteile verfügen, während sich das Duell Feulen – Mersch offen anlässt.

Rümelingen sollte gegen Walferdingen in der Lage sein, seinen zweiten Heimsieg zu holen. Gemeinhin würde man Ettelbrück in Lorentzweiler als Favorit ansehen, doch so ganz deutlich dürften die Rollen nicht verteilt sein. Berburg wird seinerseits gegen den FC Koeppchen ebenfalls den zweiten Heimsieg ins Auge fassen. Ob Luxembourg City dies in seinem ersten Saisonspiel auf heimischem Boden gelingt, ist dagegen fraglich. Absteiger Monnerich ist zu nämlich Gast. Doch in ihrem Auftaktspiel in Weidingen holten die Hauptstädter ebenfalls einen Sieg gegen einen Absteiger. Gemeint ist Wiltz, das schon am Samstag in Steinsel seiner Favoritenrolle sicherlich gerecht werden will und kann.

Am Samstag

Morgen, 18:00 Uhr
FC Alisontia Steinsel
FC Alisontia SteinselSteinsel
FC Wiltz 71
FC Wiltz 71Wiltz
18:00
Unser Tipp: Auswärtssieg

Am Sonntag

So., 31.08.2025, 16:00 Uhr
FC Luxembourg City
FC Luxembourg CityCity
FC Monnerich
FC MonnerichMonnerich
16:00
Unser Tipp: Auswärtssieg

So., 31.08.2025, 16:00 Uhr
Fc Berdenia Berbourg
Fc Berdenia BerbourgBerburg
FC Koeppchen
FC KoeppchenKoeppchen
16:00
Unser Tipp: Heimsieg

So., 31.08.2025, 16:00 Uhr
FC Lorentzweiler
FC LorentzweilerLorentzw.
FC Etzella Ettelbrück
FC Etzella EttelbrückEtzella
16:00live
Unser Tipp: Auswärtssieg

So., 31.08.2025, 16:00 Uhr
US Rümelingen
US RümelingenRümelingen
FC Résidence Walferdingen
FC Résidence WalferdingenWalferdingen
16:00
Unser Tipp: Heimsieg

So., 31.08.2025, 16:00 Uhr
US Feulen
US FeulenFeulen
FC Marisca Mersch
FC Marisca MerschMersch
16:00live
Unser Tipp: Unentschieden

So., 31.08.2025, 16:00 Uhr
SC Bettemburg
SC BettemburgBettemburg
FC Schifflingen 95
FC Schifflingen 95Schifflingen
16:00
Unser Tipp: Heimsieg

So., 31.08.2025, 16:00 Uhr
FC The Belval Beles
FC The Belval BelesBeles
CS Fola Esch
CS Fola EschFola
16:00
Unser Tipp: Auswärtssieg

Hinweis

Paul KrierAutor