EP: Das Topspiel steigt in Bettemburg SCB (4.) hat Feulen (3.) zu Besuch während in Walferdingen ein Derby und in Beles und Mersch wegweisende Begegnungen stattfinden von Paul Krier · Heute, 17:46 Uhr · 0 Leser

Die Haupttribüne des Stadions in Bettemburg – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

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Sicherlich sind die Bilanzen des Vierten Bettemburg und Dritten Feulen in den vergangenen Wochen nicht perfekt gewesen, doch wessen ist das schon in dieser sehr ausgeglichenen Ehrenpromotion? Immerhin bestreiten das nominelle Spitzenspiel der anstehenden 21.Runde, eine Partie die als offen daherkommt. Auch wenn die Tabelle etwas anderes vermuten lässt: die Begegnung zwischen Beles und Rümelingen könnte ebenfalls eng werden, der Trend spricht sogar leicht zugunsten des Aufsteigers. Fola wartet seit vier Spielen auf einen Sieg. Gegen Lorentzweiler, bei dem man auf seinen ehemaligen Trainer und Spieler Roni Souto trifft, bietet sich eine realistische Gelegenheit, unter die Top 4 zurückzukehren. Schifflingen konnte am vergangenen Wochenende eine Niederlagenserie bremsen, wenn auch nicht stoppen, dies mit einem Remis bei Kellerrivale Lorentzweiler. Nun kommt Berburg in den Süden, ein Gegner der keineswegs einfach zu spielen ist und der seinen Blick - wie mehr als die Hälfte der Liga - nach oben richtet. Wie man zu etwas Zählbarem kommen kann, hat uns Schifflingens Trainer Séraphin Ribeiro erklärt.