EP: Das Topspiel steigt in Bettemburg

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Sicherlich sind die Bilanzen des Vierten Bettemburg und Dritten Feulen in den vergangenen Wochen nicht perfekt gewesen, doch wessen ist das schon in dieser sehr ausgeglichenen Ehrenpromotion? Immerhin bestreiten das nominelle Spitzenspiel der anstehenden 21.Runde, eine Partie die als offen daherkommt. Auch wenn die Tabelle etwas anderes vermuten lässt: die Begegnung zwischen Beles und Rümelingen könnte ebenfalls eng werden, der Trend spricht sogar leicht zugunsten des Aufsteigers. Fola wartet seit vier Spielen auf einen Sieg. Gegen Lorentzweiler, bei dem man auf seinen ehemaligen Trainer und Spieler Roni Souto trifft, bietet sich eine realistische Gelegenheit, unter die Top 4 zurückzukehren.
Schifflingen konnte am vergangenen Wochenende eine Niederlagenserie bremsen, wenn auch nicht stoppen, dies mit einem Remis bei Kellerrivale Lorentzweiler. Nun kommt Berburg in den Süden, ein Gegner der keineswegs einfach zu spielen ist und der seinen Blick - wie mehr als die Hälfte der Liga - nach oben richtet. Wie man zu etwas Zählbarem kommen kann, hat uns Schifflingens Trainer Séraphin Ribeiro erklärt.
„Wir werden das Spiel angehen wie die vorherigen Spiele, also mit ausreichend Motivation. Wir stehen unter Druck, weil wir Punkte holen müssen. Der Grund ist, dass die anderen auch anfangen, Punkte zu holen und es beginnt sich hinten zuzuspitzen — wir müssen unbedingt gegen Berburg punkten. Mit allem Respekt vor dem FC Berdenia und ihrer Platzierung auf dem 6.Rang, müssen ihnen alles entgegensetzen. Ich bereite meine Spieler mental darauf vor, sich nicht unterschätzen zu lassen und auf dem Platz alles zu geben sowie zu versuchen weniger technische und individuelle Fehler zu machen und in unserer Chancenverwertung effizienter und defensiv viel stabiler zu sein.
Wir spielen zu Hause und es ist ein wichtiges Spiel. Wir müssen Punkte holen. Auf jeden Fall spielen wir offensiv und lassen das Spiel offen, das steht fest. Die Priorität ist, Punkte zu holen und dabei den Gegner auf dem Platz nicht zu unterschätzen. Wir haben unsere Stärken und werden diese nutzen, auch wenn wir zwei Gesperrte haben. Die jungen Spieler sind da, um uns zu verstärken. Wir zählen auf die Jungen — sie müssen zeigen, dass sie der Aufgabe gewachsen sind. Wir spielen, um zu gewinnen, das ist sicher.“
Interessant gestaltet sich auch die Partie Mersch – City. Der FC Marisca ist mittlerweile die formstärkse Mannschaft der Ehrenpromotion und nur noch 2 Punkte hinter Luxembourg City. Im Erfolgsfall kann man sogar an die oberen vier Plätze heranrücken. Nach drei Spielen in Folge ohne Sieg spricht der Trend nicht unbedingt für die Hauptstädter. Walferdingen trifft zuhause im Derby auf den Nachbarn von der anderen Seite der Alzette, das zuletzt aufstrebende Sorgenkind Steinsel. Beide sind aktuell in ähnlicher Form, der Ausgang ist ungewiss. Die beiden Nordvereine sollten auf dem Papier favorisiert sein. Trifft dies für Ettelbrück im Heimspiel gegen Monnerich tatsächlich zu, so darf Wiltz sich vom FC Koeppchen nicht überraschen lassen. In der Formtabelle liegen die Wormeldinger nämlich sogar leicht vor Wiltz.
Am Sonntag
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