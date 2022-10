EP – D3: zahlreiche Spielverlegungen wegen Länderspiel FLF verlegt 43 Spiele wegen Luxemburg – Bulgarien +++ Auslosung der „Coupe du Prince“ am Mittwoch

Wie die FLF heute Nachmittag mitteilte, kommt es für Sonntag, den 20.November zu massiven Spielverlegungen in allen Ligen der 1.Männer mit Ausnahme der BGL Ligue. Grund ist die Terminkollision mit dem Länderspiel Luxemburg – Bulgarien, das an besagtem Tag um 15 Uhr im „Stade de Luxembourg“ stattfinden wird.

Coupe du Prince

Weiter teilte die FLF mit, dass die nächste Runde der „Coupe du Prince“ am morgigen Mittwoch, 26.Oktober ab 9 Uhr am Verbandssitz in Monnerich ausgelost wird.