EP: „big points“ für Etzella und Wiltz

Mit Mersch – Wiltz wurde der 13.Spieltag der Ehrenpromotion am Sonntag beendet. Dabei gelang dem FC Marisca der erhoffte Befreiungsschlag nicht. Die ersten Torchancen gingen auf das Konto der Gäste, die in der 23.‘ durch Rodrigues Da Costa in Führung gingen. Winterneuzugang Bop machte quasi mit dem Schlusspfiff der 1.Halbzeit den Deckel auf den insgesamt wohl verdienten 2:0-Auswärtssieg.

In Ettelbrück wurde sich zum Abschluss des 15.Spieltages gegen Bettemburg nichts geschenkte, trotz einer 4:0-Führung des FC Etzella nach nicht einmal einer Stunde. Goncalves’ Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0 fast vom linken Strafraumeck in den rechten Torwinkel war dabei eine wahre Augenweide (23.‘)! Trotz Unterzahl ab der 58.‘ kamen die Gäste noch einmal auf 4:2 heran, ein Punktgewinn war aber nicht mehr in Reichweite.

De Almeida Costa: „ein Spiel mit einem speziellen Charakter“

Gästetrainer Nuno De Almeida Costa gegenüber FuPa: „Das Ergebnis spiegelte den Verlauf der ersten Halbzeit nicht wider, doch insgesamt war Ettelbrück schon besser. Während wir gute Gelegenheiten vor dem 1:0 ausließen setzte Etzella einen Doppelschlag. Danach vergaben wir eine Hundertprozentige auf den Anschluss und das 3:0 unmittelbar vor der Pause nahm uns aus dem Spiel. Wir spielten später über eine halbe Stunde zu Zehnt und kamen doch noch zu zwei Toren, dennoch war es da natürlich kompliziert.

Es war ein Spiel mit einem speziellen Charakter, manche Dinge machten wir nicht gut. Hinzu kam, dass die Begegnung zweimal verlegt wurde und wir dadurch eine Woche Vorbereitung weniger hatten. Wir gingen das Spiel nicht mit der richtigen Art und Weise an, es kam aber auch etwas zu früh. Wir müssen es abhaken und aufwachen, denn vierzig Prozent unserer bisherigen Gegentore in der laufenden Saison haben wir am Sonntag kassiert. Die Rückrunde beginnt jetzt am kommenden Wochenende zuhause gegen Mersch und dann werden wir angreifen.“