EP: Bettemburg und Schifflingen bestreiten das Spitzenspiel

Leader Mersch spielt erst am Montag

Seit sieben Spielen ohne Sieg und damit neben Schieren das schwächste Team der Liga in den vergangenen Wochen, bestreitet Steinsel ein schweres Gastspiel in Rodange, das trotz fehlender Konstanz am Mittwoch mal wieder gewinnen konnte und so über eine etwas bessere Ausgangslage verfügen dürfte. Sollt es in der Ehrenpromotion ein Region jenseits von Gut und Böse existieren, dann belegen die Tabellennachbarn Luxembourg City und Jeunesse Canach diese. Doch der Schein trügt, nach unten sind es nur vier Punkte, nach oben auch nur sechs, so dass es wie in Luxemburgs zweiter Liga so oft schwer voraussagbar ist, wie sich die Tabelle nach einem Spieltag gestaltet. Richtiger im Schlamassel befinden sich der Viertletzte Junglinster, der den Drittletzten Weiler zu einem echten Kellerduell empfängt. Die Gastgeber konnten aber ihre letzten zwei Spiele gewinnen, im Gegensatz zu den Yellow Boys, die aus den letzten drei Partien lediglich einen Punkt holen konnte. Junglinster dürfte so besser für diese wichtige Partie gerüstet sein.

Ohne jeden Zweifel stehen sich Bettemburg und Schifflingen am Sonntag zum Topspiel gegenüber. Trotz einem überraschenden Ausrutscher gegen Bissen ist der Jugendverein von Miralen Pjanic im Moment mit Mersch die stärkste Mannschaft der Ehrenpromotion und dürfte so über gewisse Vorteile gegenüber Bettemburg haben, das zwar auch seit drei Spielen nicht mehr verloren hat, aber ab und an mit dem Feuer spielte wie am Mittwoch gegen Canach. Das in Berburg klar gewonnene erste Spitzenspiel dieser Woche dürfte Schifflingen zusätzlichen Auftrieb gegeben haben. Dieser FC Berdenia kann gegen Sorgenkind Berburg Wiedergutmachung betreiben.

Äußerst interessant lässt sich ebenfalls das Verfolgerduell zwischen Rümelingen und Mamer an. Sind die zwei Teams mit hohen Ansprüchen in die Spielzeit gestartet, so ist man weder im Süden noch im Westen dort angelangt, wo man eigentlich hin wollte, nämlich auf den Aufstiegsplätzen. Diese liegen dennoch in Reichweite und da sowohl Rümelingen als auch Mamer in den vergangenen Spielen siegreich waren, kann man von einer offenen Partie ausgehen. Eine solche kann man sich auch in Schieren erwarten, wo Mitaufsteiger Grevenmacher gastiert. Der FC Jeunesse gewann vor Wochenfrist sein erstes Saisonspiel, scheiterte unter der Woche nur knapp an Leader Mersch und wird so sicherlich versuchen, die Gelegenheit beim Schopf zu packen, um den CSG zu ärgern. Dabei darf man aber nicht aus den Augen lassen, dass Grevenmacher nur eines seiner letzten fünf Spiele verlor. Erst Am Montag empfängt Spitzenreiter Mersch einen schwer auszurechnenden FC Blo-Wäiss Medernach.

