EP: Bettemburg und Berburg klotzen zum Auftakt

👉 Abstimmung über den Spieler des Spiels

Was am Wochenende los war

Mersch bekam bei Aufsteiger Beles eine zweimalige Führung nicht über die Runden und machte sich nach dem 2:2 durch Bonet Mitte der 2.Hälfte das Leben selber schwer. Für den Neuling kann man dieses Ergebnis durchaus als gelungenen Einstand bezeichnen. Erster Leader ist Bettemburg, das Walferdingen mit 5:1 vom Platz fegte. Nur kurzzeitig konnte Gästespieler für Monteiro Peti für Spannung sorgen. Für den FC Résidence kam diese Partie den Angaben zufolge etwas zu früh. Trotz früher Führung in Rümelingen gelang es dem FC Koeppchen nicht, zu einem Punktgewinn zu kommen. Die USR drehte das Spiel nach rund einer Stunde zu ihren Gunsten und gewann am Ende durchaus verdient.

Depienne: „Spieler gewarnt, dass es nicht um einen Schönheitspreis gehen würde“

Lorentzweiler musste gleich zum Auftakt bitteres Lehrgeld zahlen: da man es in der 1.Halbzeit verpasste, beste Gelegenheiten zu nutzen, legte Monnerich den Schalter nach dem Dreh um und kam u.a. durch zwei Kopfballtreffer zu einem am Ende klaren 0:3-Auswärtserfolg. FCM-Trainer Marc Depienne gegenüber FuPa:

„Wir wussten, dass es ein schweres Auswärtsspiel werden würde und ich hatte unsere Spieler gewarnt, dass wir den Kampf annehmen müssten und es nicht um einen Schönheitspreis gehen würde. In der 1.Halbzeit standen wir etwas zu tief und hatten dadurch einige Probleme. Kurz vor der Halbzeit hatten wir Glück, nicht in Rückstand zu geraten. In der Pause haben wir taktische Änderungen vorgenommen und den Block höher gestellt und im offensiven Umschaltspiel schneller gespielt. Das hat sich auch ausgezahlt. Nach dem 1:0 war der Knoten geplatzt, wir waren selbstbewusst und haben am Ende, denke ich, verdient gewonnen.“

Einen nicht unbedingt in der Höhe so zu erwarteten klaren Heimsieg holte Berburg gegen ein Steinsel, das nie wirklich für Spannung sorgen konnte. Die Überraschung des Spieltages gelang Luxembourg City, das sich beim ambitionierten Absteiger aus Wiltz mit 1:0 durchsetzte. Das Tor des Tages erzielte Mendy kurz nach der Pause. Am Samstag kam Fola zu einem 2:0-Auftaktsieg gegen Nachbar Schifflingen. Dabei gelang dieser Sieg mit einem Mann weniger, da Balance schon nach 24 Minuten wegen eines groben Foulspiels mit rot vom Platz musste. Feulen gewann sein erstes Liga-Derby überhaupt gegen eine Etzella, die nach 44 Minuten ebenfalls einen Mann weniger auf dem Feld hatte, in Unterzahl aber zum zwischenzeitlichen Ausgleich kam. Vor über 400 Zuschauern gelang Rammo der Siegtreffer kurz nach der Pause per Lob, auch weil Etzellas Mourchid in der Nachspielzeit einen Handelfmeter an die Latte schoss (90.‘+7).

Feedback

Wie gefällt euch die neue Aufbereitung unserer Rückblicke auf die Spieltage der einzelnen Ligen? Schickt uns eure Meinungen, Ideen und eventuelle Verbesserungsvorschläge per E-Mail an luxemburg@fupa.net!