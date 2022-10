EP: Bettemburg – Mersch lautet das Schlagerspiel! Tabellenfünfter forderten Spitzenreiter heraus +++ Kellerduell Schieren – City im Fokus +++ Mamer und Berburg vor Härtetests

In einer Ehrenpromotion mit einem schönen gleichmäßigen Gefälle in der Tabelle ragt an diesem Wochenende an beiden Extremitäten jeweils eine Begegnung hervor.

So hat der Spitzenreiter Bettemburg beim 2-2 in Rodange am letzten Sonntag quasi eine erste Meisterprüfung mit einem guten Unentschieden bestanden und muss nun aber gegen ein starkes Mersch nachlegen, das sicherlich nicht in den Süden kommt, um Punkte herzuschenken. Für die Gastgeber wird es gegen den robusten Tabellenfünften das zweite Spitzenspiel in Folge und sollte das Remis in Rodange keine Eintagsfliege bleiben, muss man eigentlich nachlegen.

Am anderen Tabellenende ist es eine Art Krisengipfel, das Aufsteiger Schieren und Absteiger City bestreiten. Zusammen kommen beide erst auf sieben Zähler, Schierens zwei bisherigen Zähler resultieren aus Unentschieden gegen vermeintliche Topteams. City kann sich immerhin darüber freuen, dass man die letzten beide Pflichtspiele, eines im Pokal, eines in der Liga, nicht verloren hat.

„Vollstes Vertrauen in die Mannschaft“

„Generell will man ja immer gewinnen, deshalb war es schon frustrierend, dass wir oft nur mit einem Tor Unterschied verloren haben. Dass wir 18 oder 19 Neue verpflichten mussten hat einen Einfluss auf die Mannschaft, das braucht seine Zeit, niemand kann zaubern. Wir haben aber vollstes Vertrauen in die Mannschaft und sind mit den Spielern zufrieden. Entsprechend gibt es auch keinen Druck, jetzt unbedingt aufsteigen zu müssen. Wir entwickeln das nach und nach und auch außerhalb des Platzes unter dem neuen Namen sowie im Bereich der Sponsoren geht es in die richtige Richtung“ erklärte uns der Kommunikationsbeauftragte von Luxembourg City, Alex Lopes.

Weiter kommt es am Sonntag in Schifflingen zu einem mit Blick nach oben für die Hausherren und nach unten für die Gäste aus Weiler nicht unwichtigen Duell. Mit einem durchaus realistischen Sieg in Junglinster könnte Rodange ebenfalls weiter oben dranbleiben, ähnlich sieht die Lage für Rümelingen im Heimspiel gegen den CSG aus. Trotz auseinander klaffender Tabellenposition wird die Partie von Berburg gegen Medernach kein Selbstläufer für den Tabellendritten, Mamer (2.) steht gegen Canach ebenfalls vor einer schweren Aufgabe. Aus der Spitzengruppe steht nur Steinsel vor einer vermeintlich leichten Aufgabe, man wird aber gewarnt sein, da Gastgeber Bissen am vergangenen Sonntag sein erstes Saisonspiel gewinnen konnte.

