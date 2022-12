– Foto: Kevin Harpes

EP: Berburg und Rodange gewinnen als einzige Topteams Mersch – Medernach ohne Tore +++ Bettemburg und Schifflingen teilen die Punkte +++ wichtiger Sieg für den CSG

In einer spielerisch schwachen Begegnung konnten die Gastgeber nach 37 Minuten durch Rodrigues Delgado nach Vorlage von Goncalves zwar in Führung gehen (1-0), mussten aber in der 71.‘ den Ausgleich durch da Silva Gomes hinnehmen (1-1). Beide Mannschaften versiebten in der zweiten Halbzeit jeweils noch eine sog. Hundertprozentige, so dass es am Ende beim leistungsgerechten Remis bleiben sollte.

Grevenmacher ergatterte bei Mitaufsteiger Schieren einen wichtigen Dreier. Nach rund einer Viertelstunde erreicht Fasui ein langer Ball, den er per Kopf auf Louadj weiter steckte, der zum 0-1 ins lange Eck traf (14.‘). Nach einer vom CSG dominierten ersten Hälfte dauerte es nach Wiederbeginn keine zehn Minuten, ehe Kurz auf 0-2 erhöhen konnte (54.‘). Schieren bereitete den Gäste aber zusehends Probleme, was aber das 0-3 per Kopf im Anschluss an eine Ecke nicht verhindern konnte (65.‘ Ahmeti). Auf tiefem Geläuf führte eine ansehnliche Offensivaktion, bei der die Gästeabwehr nicht gut stand, schließlich noch zum Ehrentreffer durch Da Cunha Pereira (1-3, 79.‘).

Nach einem 0-0 zur Pause war es De Sousa, der nach einer Stunde erstsmals für Gefahr vor dem Rodanger Tor sorgte. Etwas später klingelte es auf der anderen Seite, doch das Tor wurde wegen Abseits aberkannt. Unglücklicher als Steinsel konnte man das Spiel dann fast nicht verlieren, als ein Eigentor rund eine Viertelstunde vor Schluss zur Entscheidung führte (1-0, 74.‘), von dem man sich trotz einer weiteren Großchance durch De sousa nicht mehr erholen konnte.

Nach einem klaren Foul an Parreira, der zum Mann des Spiels avancieren sollte, trat der Geofulte City-Akteur nach 37 Minuten selber zum Elfmeter an und machte das 1-0 gegen Canach, mit dem auch die Seiten gewechselt werden sollten. Eine gute Stunde war absolviert, als Da Silva Dionisio bis zur rechten Grundlinie vorstieß, zurück in die Mitte legte, wo Correia mit einem satten Schuss ins Kreuz das 1-1 erzielen konnte (63.‘). Die Entscheidung zugunsten der Hausherren fiel schließlich durch einen wunderbaren Freistoß von Parreira aus rund zwanzig Metern (2-1, 86.‘), der zumindest fragwürdig war, da Bopeka als letzter Mann wohl tatsächlich zuerst den Ball und dann den Mann spielte, wie Video-Bilder zeigen. Dass er von hinten gegen den Gegner geht kann natürlich auch als gefährliches Spiel gewertet werden und dem Fall ist er letzter Mann und es ist rot, eine Farbe mit welcher der Schiedsrichter die Aktion auch bewertete. Am Ende blieb es dann beim knappen Heimerfolg für City. >> Tabelle >> Power Ranking >> Torschützen >> Elf der Woche

Drei der vier Topteams aus der Ehrenpromotion erzielten am 14.Spieltag keinen Treffer. So neutralisierten sich Bettemburg und Schifflingen mit einem 0-0, was besonders für Bettemburg außergewöhnlich war, da man mit Abstand den besten Sturm der Liga stellt. Der SCB verliert in der Tabelle zudem einen Platz und zwar an Berburg (s.u.).

Mit Rümelingen und Mamer standen sich zwei selbsternannte Aufstiegskandidaten gegenüber. Die Gäste kannten ein sehr spätes Comeback und sicherten sich am Ende immerhin einen Punkt. Delgado hatte zunächst für die 1:0-Pausenführung der Rümelinger gesorgte (24.‘), die Gomes Borges nach einer Stunde erhöhte (2-0, 62.‘). Traore brachte Mamer wieder ins Spiel (2-1, 80.‘) und in der Katar-verdächtigen 6.Minute der Nachspielzeit schlug Mamer in Person von Bahovic, der bereits die Vorlage zum Anschlusstor gegeben hatte, ein zweites Mal zu (2-2, 6.‘). „Ein gerechtes Unentschieden“ Dean Leen, Sportdirektor von Mamer, gegenüber FuPa: „Der Punkt bringt eigentlich niemandem etwas. In der 1.Halbzeit war Rümelingen bissiger, die 2.Hälfte gehörte uns, da der Gegner seinen Vorsprung nur verwalten wollte. Kurz vor der Pause hatten wir bereits die dicke Chance auf den Ausgleich, konnte diese aber nicht verwerten. Wir zeigten danach den nötigen Willen, während Rümelingen mich zusehends enttäuschte. Am Ende war es aber ein gerechtes Unentschieden, im Falle einer Niederlage wäre die Saison für uns schon fast vorbei gewesen.“