– Foto: Alexander Rabe

EP: Berburg und Mersch auf den Spitzenplätzen! Spektakuläres 3-4 in Bettemburg +++ Junglinst lässt gegen Rodange aufhorchen +++ City gewinnt Kellerduell

>> Abstimmung über die besten Spieler der Partie Mit dem knappsten aller Ergebnisse setzte sich City im Kellerduell in Schieren durch. Es war eines von drei 1:0-Resultaten an diesem Wochenende in der Ehrenpromotion. Das entscheidende Tor zugunsten der Gäste erzielte Pasocal bereits nach zwanzig Minuten, als er einen Freistoß vom rechten Flügel per Kopf ins Netz beförderte (1-0). Ein wichtiges Sechs-Punkte-Spiel ging somit an die Hauptstädter, die die direkte Gefahrenzone damit zumindest vorerst verlassen können.

>> Abstimmung über die besten Spieler der Partie Nur zwei Unentschieden aus den letzten vier Spielen stehen beim Aufstiegsaspiranten FC Rodange 91 zu Buche. Nur zwei Punkten aus den letzten drei Ligaspielen sind aktuell zu wenig, um in der Spitzengruppe mitzumischen. Am gestrigen Sonntag musste man sogar lange und gleich zweimal einem Zwei-Tore-Rückstand hinterherlaufen. Rodrigues Delgado (1-0, 27.‘) und Lopes Gomes (2-0, 41.‘) hatten nämlich für einen komfortablen Vorsprung für Junglinster gesorgte, ehe Nogbou verkürzen konnte (2-1, 67.‘). Nach Lopes Gomes’ zeitnahem 3-1 (70.‘) sorgten Lecomte (3-2, 78.‘) und Latik (3-3, 82.‘) in der Schlussviertelstunde per Doppelschlag immerhin für einen Punktgewinn. // Update 17.10., 14:55 Uhr // „Ein frustrierendes Spiel" „Angesichts des Ergebnisses und der Ambitionen, die wir haben, war es ein frustrierendes Spiel, denn wir wissen genau, dass wir in der Tabelle viel höher stehen können. Es liegt an uns, den Kopf nicht hängenzulassen und die Punkte in den nächsten Spiele zu holen" so der Rodanger Torschütze Steven Nogbou gegenüber FuPa.

>> Abstimmung über die besten Spieler der Partie Noch mehr Tore fielen in Bettemburg, wo Mersch um ein Haar einen 4:0-Vorsprung aus der Hand gab! Ein „doppelter Bresch“ (0-1, 15.‘, 0-2, 18.‘ FE) sowie eine Treffer von Schreiner (0-3, 32.‘) sorgten bereits zur Pause für eine klare Gästeführung und als Jacobs nach 69 das 0-4 machte, schien alles klar zu sein. Doch Bettemburg kam tatsächlich nochmal heran. Macallis 1-4 (80.‘) folgte ein Merscher Eigentor (2-4, 87.‘) und in der Nachspielzeit sorgte Bosson endgültig wieder für Spannung (3-4, 90.‘ Bosson), doch zum Ausgleich sollte es trotz langer Nachspielzeit doch nicht mehr reichen. „75 Minuten das bessere Team“ „Sogar die Bettemburger sagten nach dem Spiel, dass wir das bessere Team waren und das während 75 Minuten. Benny (d.Red.: Doppeltorschütze Bresch) hat im Moment einen richtigen Lauf, ist im Gegensatz zur Vorsaison verletzungsfrei und hat enormes Selbstvertrauen, was auch ein Verdienst von Trainer Zaritski ist“ erläuterte und der Merscher Sportdirektor Norbert Fischels den Werdegangs des gestrigen Spiels. „Natürlich spielten wir gegen Ende etwas mit dem Feuer, doch nach dem Anschlusstor zum 3-4 hatten wir sogar noch die dicke Gelegenheit auf das 3-5.“

>> Abstimmung über die besten Spieler der Partie Ein früher Ballverlust der Gäste im Mittelfeld führte nach zehn Minuten zum 1-0 durch den Rümelinger Maison. Doch noch vor der Pause konnte der CS Grevenmacher durch Lahyani zurückschlagen, als dieser sich ein Herz fasste und mit einem satten Schuss aus 35 Metern zum Ausgleich traf (1-1, 35.‘). Im zweiten Abschnitt fielen zwar keine Tore mehr, doch der CSG erkämpfte sich den Punkt redlich, der aber weder den Gäste noch der US Rümelingen kurzfristig weiterhilft. >> Tabelle >> Power Ranking >> Torschützen

>> Abstimmung über die besten Spieler der Partie Schnell ging Berburg gegen Medernach in Führung, dies nachdem Modler völlig unbedrängt per Kopfball trag (1-0, 3.‘). Erst Mitte der ersten Halbzeit konnten sich die Gäste ins Spiel kämpfen, zum Ausgleich sollte es vor der Pause aber nicht reichen. Die erste Großchance nach Wiederbeginn hatten die Gäste, die Vorentscheidung fiel dann nach 69 Minuten: nach Freistoß Medernach leitete Houssam einen Konter ein, den Perkovic per Chipball über Pauva zum 2-0 versenkte. Das Anschlusstor durch Bangoura für die Gäste (2-1, 90.‘+3) war zwar das erste Medernacher Tor nach 380 Minuten, zu einem Punktgewinn sollte es für die Blau-Weißen dennoch nicht mehr reichen. Berburg thront somit vor Mersch an der Spitze.

>> Abstimmung über die besten Spieler der Partie In einem vor der Pause ausgeglichenen Spiel waren es die Gastgeber aus Bissen, die die klarste Chance auf das 1-0 hatten, doch Djalo verpasste während Steinsels lange Bälle oft keine Abnehmer fanden. Erst zehn Minuten nach der Pause tauchte der FC Alisontia erstmals gefährlich in der Spitze auf. Dass daraus nichts wurde, sagt das spätere Endergebnis von 0-0 aus.