EP: Berburg-Keeper trifft in der 12.Minute der Nachspielzeit!

Mit jeweils einer ungenutzt gebliebenen Torchance pro Seite begann das Gipfeltreffen zwischen Käerjeng und Mamer vor über 500 Zuschauern. Boutrif zielte in der 18.‘ dann zu hoch, Teles Santos setzte in der 21.‘ für Mamer an den Pfosten. Das Tor des Tages gelang wem sonst alles Mickael Jager möchte man schreiben: Baillet setzte sich am linken Pfosten in Bedrängnis durch, legte in die Mitte, wo der Mamer Torschütze vom Dienst aus kurzer Distanz keine Mühe hatte, seinen bemerkenswerten 27.Treffer im 23.Spiel zu erzielen (0:1, 29.‘)!

Ettelbrück hat nach dem Rücktritt von Trainer Alves die Kurve definitiv bekommen und steht seit gestern wieder auf einem Relegationsplatz um den Aufstieg. Dabei zeigte man sich gegen Canach äusserst effizient. Mitte der 1.Halbzeit kamen die Gäste zu zwei guten Gelegenheiten, Desevic scheiterte an Englaro und Mendes traf nur die Latte. Die abwartende Haltung der Gastgeber sollte sich nach der Pause bezahlt machen.

Während Canach weiter Probleme im Anscbluss hatte, konnte man in der 71.‘ einen von Rechtsaussen getretenen Freistoss nicht klären und Kyereh stocherte das Leder aus rund 8 Metern zur Entscheidung ins Tor (1:0). Ettelbrück verteidigte seinen Vorsprung in der Folge und auch eine letzte Chance auf einen Punktgewinn drosch der Canacher Mendes in der Schlussphase über das Tor, so dass es beim knappen Heimsieg bleiben sollte.

Canach fordert Käerjenger Forfait-Niederlage

Nach der Entscheidung des Verbandsgerichts, die aufgrund einer Schiedsrichterverletzung abgebrochene Partie zwischen Canach und Käerjeng neu anzusetzen, veröffentlichte der FC Jeunesse Canach am Freitag insgesamt zehn Seiten an Dokumenten, in denen man darzulegen versucht, dass der Abbruch (Canach führte nach 53 Minuten mit 2:0) ungerechtfertigt sei.

U.a. wies man darauf hin, dass Alex Krüger als Vorsitzender des Schiedsrichterausschusses der FLF bei Berdenia Berburg lizenziert sei, einem direkten Konkurrenten der beiden betroffenen Vereine im Aufstiegskampf. Dem eigenen offiziellen Protestschreiben war zu entnehmen, dass man einen Juristen zur Beratung hinzugezogen hatte. Man fordert in diesem Schreiben auf, dass das Spiel mit 3:0 für Canach am grünen Tisch gewertet wird, da Käerjeng das Spiel nicht fortsetzen wollte und beruft sich auf Artikel 22, Ordner 2, S.19 und Satzungsartikel 15, 2.Abschnitt, um festzustellen, dass keine höhere Gewalt vorgelegen habe und dass Käerjeng nicht habe weiterspielen wollen. Man würde in Berufung gegen das Urteil der Neuansetzung gehen, so der Canacher Verein weiter. Die kompletten veröffentlichten Dokumente des FC Jeunesse sind auf den Internetauftritten des Clubs nachzulesen.

Auf Nachfrage hin liess Gegner UN Käerjeng 97 wissen, dass man die Geschichte unkommentiert lassen werde. In einem kurzen Telefongespräch erklärte Alex Krüger - als Verantwortlicher der Schiedsrichter offiziell als Beobachter in Canach anwesend - am Montagvormittag, dass Artikel 12, auf den Canach sich ebenfalls berufe, gelte, falls kein Schiedsrichter zu einem Spiel eintreffe. Weiter ist in besagtem Artikel nachzulesen, dass ein Spiel nicht stattfinden würde, falls sich beide Mannschaften nicht auf einen Ersatz einigen könnten. Krüger untermauerte im Gespräch mit FuPa seine Meinung, dass keiner der beiden Assistenten in der Lage gewesen sei, die Partie fortzusetzen. Er habe im Sinn der Unparteiischen gehandelt.

