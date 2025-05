EP, Aufstiegsrennen: Verfolgerduelle sorgen für Interesse

Rennen um die Plätze 1 und 2, Rennen um Platz 4, Rennen gegen den Abstieg: die Ehrenpromotion wurde in der Rückrunde zur „alten“ 2.Liga, in der alles möglich scheint und fast jeder jeden schlagen kann. So könnte Etzella in Käerjeng im Erfolgsfall noch einmal an die Aufstiegsrelegation anklopfen, die Gastgeber wollen aber noch Platz 2 in direkter Reichweite behalten und dies geht im Normalfall nur mit einem Heimsieg. Im Ostduell treffen Berburg als schwächstes Team der vergangenen Wochen und ein zuletzt aufstrebender FC Koeppchen aufeinander. Vom Leistungsvermögen her sollte der FC Berdenia favorisiert sein, doch Wormeldingen möchte sein Polster nach 4 Punkten aus den letzten zwei Spielen sicherlich weiter aufstocken – im Kampf um den Klassenerhalt braucht man jeden Punkt.

Mamer unmittelbar vor dem Aufstieg