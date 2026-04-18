❗️ Enzo Romano komplettiert das Trainerteam der ADLER ❗️

Wir freuen uns mitteilen zu können, dass wir unsere Wunschkonstellation im Trainerteam für die kommende Runde durch den Zugewinn von Enzo Romano frühzeitig vollenden konnten. Nachdem er am vergangenen Montag sein Amt als Co-Trainer bei Türkspor Neckarsulm niedergelegt hat, stand der 36-Jährige bereits heute neben unserem Trainer Robin und Torwarttrainer Ümit bei den ADLERN auf dem Platz.

Mit neuer Stärke und echtem Teamgeist gehen wir entschlossen in die verbleibenden Spiele der Rückrunde und holen dabei das Maximum heraus.