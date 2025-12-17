Enzo Guadagnino übernimmt das Traineramt beim Club Reggina Svizzera

Der Club Reggina Svizzera freut sich, Enzo Guadagnino als neuen Trainer der 1. Mannschaft vorstellen zu dürfen. Mit seiner langjährigen Erfahrung soll er die Mannschaft in der Rückrunde führen und das klare Ziel erreichen: den Aufstieg in die 3. Liga.

Der Verein ist überzeugt, mit Guadagnino den richtigen Trainer gefunden zu haben, um die sportlichen Ambitionen umzusetzen. Nach einer starken Vorrunde, in der sich das Team den Wintermeistertitel sicherte, startet der Club motiviert in die zweite Saisonhälfte.