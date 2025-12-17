Enzo Guadagnino übernimmt das Traineramt beim Club Reggina Svizzera

Der Club Reggina Svizzera freut sich, Enzo Guadagnino als neuen Trainer der 1. Mannschaft vorstellen zu dürfen. Mit seiner langjährigen Erfahrung soll er die Mannschaft in der Rückrunde führen und das klare Ziel erreichen: den Aufstieg in die 3. Liga.
Der Verein ist überzeugt, mit Guadagnino den richtigen Trainer gefunden zu haben, um die sportlichen Ambitionen umzusetzen. Nach einer starken Vorrunde, in der sich das Team den Wintermeistertitel sicherte, startet der Club motiviert in die zweite Saisonhälfte.
Enzo Guadagnino zeigt sich hoch motiviert und engagiert:
„Ich freue mich sehr über das Vertrauen des Vereins. Die Mannschaft hat sich den Wintermeistertitel verdient, aber nun wird man gejagt. Wir wissen, dass es kein Selbstläufer wird, und genau das motiviert mich, alles zu geben. Ich kann es kaum erwarten, die Spieler näher kennenzulernen und gemeinsam an unseren Zielen zu arbeiten.“
Der Club Reggina Svizzera setzt auf Erfahrung, Leidenschaft und klare Zielorientierung an der Seitenlinie und blickt optimistisch auf die bevorstehende Rückrunde. Mit Guadagnino an der Seitenlinie soll das Team seine gute Ausgangslage bestätigen und die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft stellen.