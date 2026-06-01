Enzo Galvano wird Trainer beim FC Wacker Biberach

(wh) - Enzo Galvano (42) trainiert in der kommenden Saison den FC Wacker Biberach. Er löst Interims-Coach Philipp Bohms ab, der künftig zusammen mit Uwe Ehing die sportliche Leitung des A-Ligisten übernimmt.
Eigentlich wollte Enzo Galvano nach 18 Jahre langem Wirken als Spielertrainer oder Trainer ein Pause vom Fußball einlegen. Dementsprechend hatte er schon im Winter die Verantwortlichen seines aktuellen Klubs Warthausen/Birkenhard informiert und folgerichtig auch Angebote anderer Vereine abgelehnt.
"Uneigentlich" hat er aber dieser Tage als Trainer beim FC Wacker Biberach unterschrieben: "Bei Wacker konnte ich natürlich nicht nein sagen". Aus zwei Gründen: aus alter "Verbundenheit" mit seinem "Heimatverein", bei dem er lange Jahre kickte (1992 bis 2008) und als Spielertrainer (2010 bis 2012) agierte. Als zweiten Grund für seinen Rückzug vom Rückzug gibt Enzo Galvano "das zukunftsträchtige und riesige Potenzial der jungen Mannschaft" an, dank der ausgezeichneten Jugendarbeit ("mit Hand und Fuß") in den vergangenen Jahren.
Wackers sportlicher Leiter Uwe Ehing freut sich mächtig über die Zusage seines alten Kumpels: "Was Besseres konnte uns nicht passieren." Denn: Mit dem 42-jährigen Enzo Galvano kommt ein "Urgestein" des FC Wacker zurück: Er hat das Kicken in der Jugend des FCW begonnen, sämtliche Altersklassen durchlaufen, ehe er zu dessen Aktiven stieß.
Nach 16 Jahren Vereinszugehörigkeit stieg Galvano dann 2008 beim FCW aus und als Spielertrainer beim SV Eintracht Seekirch ein. Zwei Jahre später kehrte er wieder zurück, um bei den Wackeranern als Spielertrainer zu wirken. 2012 schloss er sich dann in selbiger Funktion dem SV Ingerkingen an. 2016 wechselte er zur SGM Mettenberg, mit der er prompt 2017 den Aufstieg in die Kreisliga A schaffte. Die nächste Station, nunmehr "nur" noch als Trainer, hieß für ihn SGM Warthausen/Birkenhard - ab 2023 bis dato. Dort darf Galvano am letzten Spieltag der Kreisliga A II noch auf den großen Wurf hoffen: die Meisterschaft und Aufstieg, sofern Spitzenreiter Muttensweiler (66 Punkte) patzt. Oder auf den zweiten, in die Relegation führenden Platz, sofern die SGM Birkenhard/Warthausen (65 Punkte) die gleichauf liegende und nur um ein Tor schwächere SGM Äpfingen/Baltringen auf Distanz halten kann.