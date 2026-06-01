Enzo Galvano wird Trainer beim FC Wacker Biberach von Winfried Hummler · Heute, 21:59 Uhr · 0 Leser

Enzo Galvano gibt seinen Rückzug vom Rückzug bekannt – Foto: Verein

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(wh) - Enzo Galvano (42) trainiert in der kommenden Saison den FC Wacker Biberach. Er löst Interims-Coach Philipp Bohms ab, der künftig zusammen mit Uwe Ehing die sportliche Leitung des A-Ligisten übernimmt. Eigentlich wollte Enzo Galvano nach 18 Jahre langem Wirken als Spielertrainer oder Trainer ein Pause vom Fußball einlegen. Dementsprechend hatte er schon im Winter die Verantwortlichen seines aktuellen Klubs Warthausen/Birkenhard informiert und folgerichtig auch Angebote anderer Vereine abgelehnt.

"Uneigentlich" hat er aber dieser Tage als Trainer beim FC Wacker Biberach unterschrieben: "Bei Wacker konnte ich natürlich nicht nein sagen". Aus zwei Gründen: aus alter "Verbundenheit" mit seinem "Heimatverein", bei dem er lange Jahre kickte (1992 bis 2008) und als Spielertrainer (2010 bis 2012) agierte. Als zweiten Grund für seinen Rückzug vom Rückzug gibt Enzo Galvano "das zukunftsträchtige und riesige Potenzial der jungen Mannschaft" an, dank der ausgezeichneten Jugendarbeit ("mit Hand und Fuß") in den vergangenen Jahren. Wackers sportlicher Leiter Uwe Ehing freut sich mächtig über die Zusage seines alten Kumpels: "Was Besseres konnte uns nicht passieren." Denn: Mit dem 42-jährigen Enzo Galvano kommt ein "Urgestein" des FC Wacker zurück: Er hat das Kicken in der Jugend des FCW begonnen, sämtliche Altersklassen durchlaufen, ehe er zu dessen Aktiven stieß.