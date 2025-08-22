Enzen möchte Führung ausbauen, Pattensen und Ihme Roloven verfolgen

– Foto: Sascha Drenth

Nach zwei Spieltagen sortiert sich das Tableau der Bezirksliga Hannover 3 langsam. Mit Schwarz-Weiß Enzen, dem Absteiger TSV Pattensen und dem formstarken TSV Ihme-Rol stehen drei Mannschaften mit makelloser Bilanz an der Spitze. Dahinter rangeln die Absteiger FC Eldagsen und etablierte Kräfte wie der MTV Rehren oder der SC Rinteln um Anschluss. Am Sonntag wartet ein spannender dritter Spieltag mit acht Begegnungen.

So., 24.08.2025, 14:00 Uhr TSV Kirchdorf am Deister Kirchdorf FC Springe FC Springe Aufsteiger Kirchdorf (9.) hat mit drei Punkten aus zwei Spielen einen ordentlichen Start hingelegt. Gegen den FC Springe (7.), der zuletzt beim 0:2 in Luthe die erste Niederlage kassierte, will das Team von Trainer Pascal Biank nachlegen:

„Wir wollen zu Hause die nächsten Punkte einfahren! Dass mit dem FC Springe ein ambitionierter Gegner zu uns kommt, der zudem seine Niederlage bereinigen möchte, ist uns bewusst. Dennoch bin ich guter Dinge, dass wir auf heimischer Anlage eine gute Leistung zeigen werden.“ Personell steht Biank die gleiche Auswahl wie in den Vorwochen zur Verfügung.

Ihme-Rol (3.) überzeugte bislang mit zwei Siegen und nur zwei Gegentoren. Gegen den TV Jahn (10.), der bislang drei Punkte sammelte, geht die Mannschaft als Favorit ins Rennen. Ein dritter Sieg in Serie könnte das Team fest in der Spitzengruppe etablieren.

Ein echtes Topspiel erwartet die Zuschauer in Rehren: Der heimische MTV (5.) trifft auf den Absteiger FC Eldagsen (4.). Beide Teams sind noch ungeschlagen. MTV-Coach Mike Schönherr weiß um die Schwere der Aufgabe:

„Uns erwartet eine harte Nuss – ein offensiv starker, robuster Gegner. Aber wir wollen trotzdem mutig auftreten und drei Punkte mitnehmen.“ Personell fehlen Abwehrspieler Tom Evers (Urlaub) sowie die Langzeitverletzten Maxi Schmidbauer und Romek Oltrogge. Eldagsen reist mit fünf Zählern und viel Offensivdrang an.

Ein frühes Kellerduell: Sowohl Gehrden (13.) als auch die Zweitvertretung aus Egestorf-Langreder (15.) sind nach zwei Spieltagen punktlos. Beide Teams hoffen auf einen Befreiungsschlag, um nicht früh in der Saison unter Druck zu geraten.

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr SC Rinteln 1911 SC Rinteln TSV Goltern Goltern

Der SC Rinteln (6.) will gegen Schlusslicht Goltern (16.) seinen ersten Heimsieg der Saison einfahren. Goltern kassierte bereits zwölf Gegentore in zwei Partien und steht damit vor einer schweren Aufgabe.

Tabellenführer Enzen (1.) empfängt den TSV Luthe (11.). Mit 15:1 Toren aus den ersten beiden Partien präsentierte sich Enzen bislang in Galaform. Luthe reist dennoch mit Zuversicht an, nachdem man am vergangenen Wochenende gegen Springe den ersten Saisonsieg einfahren konnte.

Trainer David Oehmigen ordnet die Lage realistisch ein:

„Wir fahren ganz klar als Außenseiter nach Enzen. Aber die Jungs haben Selbstbewusstsein getankt, sodass wir mit breiter Brust auftreten können. Wir werden nicht hinfahren, um die Punkte vorbeizubringen.“ Personell muss Luthe nur auf den im Urlaub befindlichen Jason Plinke verzichten.

Aufsteiger Jahn Lindhorst (14.) steht noch ohne Punkt da und empfängt den 1. FC Wunstorf (12.), der zumindest ein Remis vorweisen kann. Beide Mannschaften wollen die Gelegenheit nutzen, um im Tabellenkeller Luft zu holen.

So., 24.08.2025, 16:00 Uhr SV Arnum SV Arnum TSV Pattensen Pattensen