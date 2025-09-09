Enzen bleibt makellos – Rehren überzeugt, Kirchdorf unterliegt

Luthe gewinnt – Foto: Philipp Reichelt

Der 5. Spieltag der Bezirksliga Hannover 3 brachte klare Ergebnisse an der Spitze und spannende Duelle im Tabellenkeller. Spitzenreiter Schwarz-Weiß Enzen bleibt weiterhin ungeschlagen, während Aufsteiger Kirchdorf gegen den Favoriten das Nachsehen hatte. MTV Rehren festigte mit einem deutlichen Heimsieg seine Position in der Spitzengruppe.

Springe zeigte nach drei Niederlagen in Folge die erhoffte Reaktion. Schulte (8.) brachte die Hausherren früh in Führung, ehe Kaufmann (19.) für Rinteln ausglich. Doch Pepeljak (24.) und Othman (73.) sorgten für den verdienten 3:1-Erfolg. Für Rinteln war es nach zuletzt überzeugenden Auftritten ein Dämpfer. Springe verbessert sich damit auf Platz neun, Rinteln bleibt Sechster.

Der Tabellenführer aus Enzen gab sich auch beim ambitionierten Aufsteiger keine Blöße. Reeb (6.) und Engelhardt (45.+1) sorgten bereits in der ersten Hälfte für die Entscheidung. Kirchdorf zeigte Einsatz, blieb aber offensiv zu harmlos. Während Enzen die perfekte Bilanz wahrt, rutscht Kirchdorf nach zwei sieglosen Spielen ins Mittelfeld ab.

Ihme-Roloven feierte einen Kantersieg und bleibt auf Tuchfühlung zur Tabellenspitze. Kwadjovie (16.), Scholochow (36.), Sakaluk (50.) und Tsitouridis (54.) entschieden die Partie früh. Denker (77.) verkürzte zwischenzeitlich, ehe Pardo Dos Santos (89.) den Endstand herstellte. Für Egestorf II bleibt es bei einem Punkt aus fünf Spielen – Tabellenplatz 15.

Rehren überzeugte einmal mehr mit defensiver Stabilität und Effizienz im Angriff. Meyer (3.) stellte früh die Weichen, Lattwesen (40., 84.) und Pinkenburg (81.) bauten den Vorsprung aus. Trainer Mike Schönherr lobte die Geschlossenheit seiner Mannschaft: „Wir haben verdient gewonnen, vielleicht auch in der Höhe verdient. Wieder eine sehr stabile Leistung, insbesondere defensiv, wirklich wenig zugelassen. Taktisch sehr diszipliniert, eine gute Mentalität, eine gute Energie auf dem Platz gehabt auch.“ Trotz personeller Ausfälle zeigte sich Schönherr zufrieden: „Wir waren zwar auch ein bisschen ersatzgeschwächt, aber haben das gut kompensiert.“ Mit nur einem Gegentor nach fünf Spielen rangiert Rehren nun auf Platz vier. Goltern bleibt im Tabellenkeller.

Ein umkämpftes Spiel entschied Luthe spät für sich. Reiter traf per Foulelfmeter (57.), Tiryaki glich ebenfalls vom Punkt aus (67.). Nachdem Luthe ab der 61. Minute in Unterzahl spielte, schien Gehrden dem Sieg näher – doch Schwarzenstein (90.) sorgte in der Nachspielzeit für den 2:1-Auswärtssieg. Luthe verschafft sich damit Luft im Tabellenkeller, Gehrden bleibt Vorletzter.

Arnum feierte einen souveränen Heimsieg und untermauerte seine Ansprüche im oberen Tabellenmittelfeld. Schneider (30.) und Corona-Navarro (48.) erzielten die Treffer. Wunstorf blieb über weite Strecken ungefährlich und steckt nach der dritten Niederlage weiter im Tabellenkeller fest.

Absteiger Pattensen bleibt erster Verfolger von Enzen. Heuermann (20., 86.) und Wagner (63.) erzielten die Tore für den Favoriten, Refahi (90.+1) betrieb nur noch Ergebniskosmetik. Mit vier Siegen und einem Remis steht Pattensen weiter ungeschlagen auf Platz zwei.