Enz-Murr: Spielplan der Kreisliga A1, A2 und A3 steht fest

Die Spielpläne der Kreisliga A1, A2 und A3 Enz-Murr für die Saison 2026/2027 stehen fest. Diese sind bei FuPa online.
1. Spieltag
So., 06.09.26 12:30 Uhr SV Pattonville II - GSV Pleidelsheim II
So., 06.09.26 15:00 Uhr SG Hochberg/Hochdorf - VfB Neckarrems 1913
So., 06.09.26 15:00 Uhr TSC Kornwestheim - TSG Steinheim
So., 06.09.26 15:00 Uhr FSV Oßweil - TSV Affalterbach
So., 06.09.26 15:00 Uhr TV Pflugfelden - TV Aldingen II
So., 06.09.26 15:00 Uhr SKV Eglosheim - SGV Murr
So., 06.09.26 15:00 Uhr FV Ingersheim - TSV Asperg
2. Spieltag
So., 13.09.26 13:00 Uhr FV Markgröningen II - SG Hochberg/Hochdorf
So., 13.09.26 13:00 Uhr GSV Pleidelsheim II - FV Ingersheim
So., 13.09.26 13:00 Uhr TV Aldingen II - SKV Eglosheim
So., 13.09.26 15:00 Uhr SGV Murr - SV Pattonville II
So., 13.09.26 15:00 Uhr TSV Affalterbach - TV Pflugfelden
So., 13.09.26 15:00 Uhr TSG Steinheim - FSV Oßweil
So., 13.09.26 15:00 Uhr VfB Neckarrems 1913 - TSC Kornwestheim
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1. Spieltag
So., 06.09.26 15:00 Uhr KSV Renningen - SKV Rutesheim (U23) II
So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Leonberg/Eltingen II - TSV Flacht
So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Gebersheim - TV Möglingen
So., 06.09.26 15:00 Uhr Spvgg Weil der Stadt - FC Gerlingen
So., 06.09.26 15:00 Uhr TSF Ditzingen - TSV Weissach
So., 06.09.26 15:00 Uhr TSV Schwieberdingen - Spvgg Warmbronn
So., 06.09.26 15:00 Uhr TSV Korntal - GSV Hemmingen
2. Spieltag
Do., 10.09.26 19:00 Uhr FC Gerlingen - TSF Ditzingen
So., 13.09.26 15:00 Uhr TSV Höfingen - GSV Hemmingen
So., 13.09.26 15:00 Uhr Spvgg Warmbronn - TSV Korntal
So., 13.09.26 15:00 Uhr TSV Weissach - TSV Schwieberdingen
So., 13.09.26 15:00 Uhr TV Möglingen - Spvgg Weil der Stadt
So., 13.09.26 15:00 Uhr TSV Flacht - SV Gebersheim
So., 13.09.26 15:00 Uhr SKV Rutesheim (U23) II - SV Leonberg/Eltingen II
3. Spieltag
So., 20.09.26 15:00 Uhr SV Leonberg/Eltingen II - KSV Renningen
So., 20.09.26 15:00 Uhr SV Gebersheim - SKV Rutesheim (U23) II
So., 20.09.26 15:00 Uhr Spvgg Weil der Stadt - TSV Flacht
So., 20.09.26 15:00 Uhr TSF Ditzingen - TV Möglingen
So., 20.09.26 15:00 Uhr TSV Schwieberdingen - FC Gerlingen
So., 20.09.26 15:00 Uhr TSV Korntal - TSV Weissach
So., 20.09.26 15:00 Uhr TSV Höfingen - Spvgg Warmbronn
4. Spieltag
So., 27.09.26 15:00 Uhr KSV Renningen - SV Gebersheim
So., 27.09.26 15:00 Uhr Spvgg Warmbronn - GSV Hemmingen
So., 27.09.26 15:00 Uhr TSV Höfingen - TSV Weissach
So., 27.09.26 15:00 Uhr FC Gerlingen - TSV Korntal
So., 27.09.26 15:00 Uhr TSV Flacht - TSF Ditzingen
So., 27.09.26 15:00 Uhr SKV Rutesheim (U23) II - Spvgg Weil der Stadt
So., 27.09.26 15:30 Uhr TV Möglingen - TSV Schwieberdingen
5. Spieltag
So., 04.10.26 15:00 Uhr GSV Hemmingen - TSV Weissach
So., 04.10.26 15:00 Uhr SV Gebersheim - SV Leonberg/Eltingen II
So., 04.10.26 15:00 Uhr Spvgg Weil der Stadt - KSV Renningen
So., 04.10.26 15:00 Uhr TSF Ditzingen - SKV Rutesheim (U23) II
So., 04.10.26 15:00 Uhr TSV Schwieberdingen - TSV Flacht
So., 04.10.26 15:00 Uhr TSV Korntal - TV Möglingen
So., 04.10.26 15:00 Uhr TSV Höfingen - FC Gerlingen
6. Spieltag
So., 11.10.26 15:00 Uhr KSV Renningen - TSF Ditzingen
So., 11.10.26 15:00 Uhr SV Leonberg/Eltingen II - Spvgg Weil der Stadt
So., 11.10.26 15:00 Uhr TSV Weissach - Spvgg Warmbronn
So., 11.10.26 15:00 Uhr FC Gerlingen - GSV Hemmingen
So., 11.10.26 15:00 Uhr TSV Flacht - TSV Korntal
So., 11.10.26 15:00 Uhr SKV Rutesheim (U23) II - TSV Schwieberdingen
So., 11.10.26 15:30 Uhr TV Möglingen - TSV Höfingen
7. Spieltag
So., 18.10.26 15:00 Uhr GSV Hemmingen - TV Möglingen
So., 18.10.26 15:00 Uhr Spvgg Warmbronn - FC Gerlingen
So., 18.10.26 15:00 Uhr Spvgg Weil der Stadt - SV Gebersheim
So., 18.10.26 15:00 Uhr TSF Ditzingen - SV Leonberg/Eltingen II
So., 18.10.26 15:00 Uhr TSV Schwieberdingen - KSV Renningen
So., 18.10.26 15:00 Uhr TSV Korntal - SKV Rutesheim (U23) II
So., 18.10.26 15:00 Uhr TSV Höfingen - TSV Flacht
8. Spieltag
So., 25.10.26 15:00 Uhr KSV Renningen - TSV Korntal
So., 25.10.26 15:00 Uhr SV Leonberg/Eltingen II - TSV Schwieberdingen
So., 25.10.26 15:00 Uhr SV Gebersheim - TSF Ditzingen
So., 25.10.26 15:00 Uhr FC Gerlingen - TSV Weissach
So., 25.10.26 15:00 Uhr TSV Flacht - GSV Hemmingen
So., 25.10.26 15:00 Uhr SKV Rutesheim (U23) II - TSV Höfingen
So., 25.10.26 15:30 Uhr TV Möglingen - Spvgg Warmbronn
9. Spieltag
So., 01.11.26 14:30 Uhr GSV Hemmingen - SKV Rutesheim (U23) II
So., 01.11.26 14:30 Uhr Spvgg Warmbronn - TSV Flacht
So., 01.11.26 14:30 Uhr TSV Weissach - TV Möglingen
So., 01.11.26 14:30 Uhr TSF Ditzingen - Spvgg Weil der Stadt
So., 01.11.26 14:30 Uhr TSV Schwieberdingen - SV Gebersheim
So., 01.11.26 14:30 Uhr TSV Korntal - SV Leonberg/Eltingen II
So., 01.11.26 14:30 Uhr TSV Höfingen - KSV Renningen
10. Spieltag
So., 08.11.26 14:30 Uhr KSV Renningen - GSV Hemmingen
So., 08.11.26 14:30 Uhr SV Leonberg/Eltingen II - TSV Höfingen
So., 08.11.26 14:30 Uhr SV Gebersheim - TSV Korntal
So., 08.11.26 14:30 Uhr Spvgg Weil der Stadt - TSV Schwieberdingen
So., 08.11.26 14:30 Uhr TSV Flacht - TSV Weissach
So., 08.11.26 14:30 Uhr SKV Rutesheim (U23) II - Spvgg Warmbronn
So., 08.11.26 15:00 Uhr TV Möglingen - FC Gerlingen
11. Spieltag
So., 15.11.26 14:30 Uhr GSV Hemmingen - SV Leonberg/Eltingen II
So., 15.11.26 14:30 Uhr Spvgg Warmbronn - KSV Renningen
So., 15.11.26 14:30 Uhr TSV Weissach - SKV Rutesheim (U23) II
So., 15.11.26 14:30 Uhr FC Gerlingen - TSV Flacht
So., 15.11.26 14:30 Uhr TSV Schwieberdingen - TSF Ditzingen
So., 15.11.26 14:30 Uhr TSV Korntal - Spvgg Weil der Stadt
So., 15.11.26 14:30 Uhr TSV Höfingen - SV Gebersheim
12. Spieltag
So., 22.11.26 14:30 Uhr KSV Renningen - TSV Weissach
So., 22.11.26 14:30 Uhr SV Leonberg/Eltingen II - Spvgg Warmbronn
So., 22.11.26 14:30 Uhr SV Gebersheim - GSV Hemmingen
So., 22.11.26 14:30 Uhr Spvgg Weil der Stadt - TSV Höfingen
So., 22.11.26 14:30 Uhr TSF Ditzingen - TSV Korntal
So., 22.11.26 14:30 Uhr TSV Flacht - TV Möglingen
So., 22.11.26 14:30 Uhr SKV Rutesheim (U23) II - FC Gerlingen
13. Spieltag
So., 29.11.26 14:30 Uhr GSV Hemmingen - Spvgg Weil der Stadt
So., 29.11.26 14:30 Uhr Spvgg Warmbronn - SV Gebersheim
So., 29.11.26 14:30 Uhr TSV Weissach - SV Leonberg/Eltingen II
So., 29.11.26 14:30 Uhr FC Gerlingen - KSV Renningen
So., 29.11.26 14:30 Uhr TV Möglingen - SKV Rutesheim (U23) II
So., 29.11.26 14:30 Uhr TSV Korntal - TSV Schwieberdingen
So., 29.11.26 14:30 Uhr TSV Höfingen - TSF Ditzingen
14. Spieltag
So., 06.12.26 14:30 Uhr KSV Renningen - TV Möglingen
So., 06.12.26 14:30 Uhr SV Leonberg/Eltingen II - FC Gerlingen
So., 06.12.26 14:30 Uhr SV Gebersheim - TSV Weissach
So., 06.12.26 14:30 Uhr Spvgg Weil der Stadt - Spvgg Warmbronn
So., 06.12.26 14:30 Uhr TSF Ditzingen - GSV Hemmingen
So., 06.12.26 14:30 Uhr TSV Schwieberdingen - TSV Höfingen
So., 06.12.26 14:30 Uhr SKV Rutesheim (U23) II - TSV Flacht
15. Spieltag
So., 13.12.26 14:30 Uhr GSV Hemmingen - TSV Schwieberdingen
So., 13.12.26 14:30 Uhr Spvgg Warmbronn - TSF Ditzingen
So., 13.12.26 14:30 Uhr TSV Weissach - Spvgg Weil der Stadt
So., 13.12.26 14:30 Uhr FC Gerlingen - SV Gebersheim
So., 13.12.26 14:30 Uhr TSV Flacht - KSV Renningen
So., 13.12.26 14:30 Uhr TSV Höfingen - TSV Korntal
So., 13.12.26 15:00 Uhr TV Möglingen - SV Leonberg/Eltingen II
16. Spieltag
So., 28.02.27 14:30 Uhr SKV Rutesheim (U23) II - KSV Renningen
So., 28.02.27 14:30 Uhr TSV Flacht - SV Leonberg/Eltingen II
So., 28.02.27 14:30 Uhr TV Möglingen - SV Gebersheim
So., 28.02.27 14:30 Uhr FC Gerlingen - Spvgg Weil der Stadt
So., 28.02.27 14:30 Uhr TSV Weissach - TSF Ditzingen
So., 28.02.27 14:30 Uhr Spvgg Warmbronn - TSV Schwieberdingen
So., 28.02.27 14:30 Uhr GSV Hemmingen - TSV Korntal
17. Spieltag
So., 07.03.27 15:00 Uhr GSV Hemmingen - TSV Höfingen
So., 07.03.27 15:00 Uhr TSV Korntal - Spvgg Warmbronn
So., 07.03.27 15:00 Uhr TSV Schwieberdingen - TSV Weissach
So., 07.03.27 15:00 Uhr TSF Ditzingen - FC Gerlingen
So., 07.03.27 15:00 Uhr Spvgg Weil der Stadt - TV Möglingen
So., 07.03.27 15:00 Uhr SV Gebersheim - TSV Flacht
So., 07.03.27 15:00 Uhr SV Leonberg/Eltingen II - SKV Rutesheim (U23) II
18. Spieltag
So., 14.03.27 15:00 Uhr KSV Renningen - SV Leonberg/Eltingen II
So., 14.03.27 15:00 Uhr SKV Rutesheim (U23) II - SV Gebersheim
So., 14.03.27 15:00 Uhr TSV Flacht - Spvgg Weil der Stadt
So., 14.03.27 15:00 Uhr TV Möglingen - TSF Ditzingen
So., 14.03.27 15:00 Uhr FC Gerlingen - TSV Schwieberdingen
So., 14.03.27 15:00 Uhr TSV Weissach - TSV Korntal
So., 14.03.27 15:00 Uhr Spvgg Warmbronn - TSV Höfingen
19. Spieltag
So., 21.03.27 15:00 Uhr SV Gebersheim - KSV Renningen
So., 21.03.27 15:00 Uhr GSV Hemmingen - Spvgg Warmbronn
So., 21.03.27 15:00 Uhr TSV Weissach - TSV Höfingen
So., 21.03.27 15:00 Uhr TSV Korntal - FC Gerlingen
So., 21.03.27 15:00 Uhr TSV Schwieberdingen - TV Möglingen
So., 21.03.27 15:00 Uhr TSF Ditzingen - TSV Flacht
So., 21.03.27 15:00 Uhr Spvgg Weil der Stadt - SKV Rutesheim (U23) II
20. Spieltag
So., 28.03.27 15:00 Uhr TSV Weissach - GSV Hemmingen
So., 28.03.27 15:00 Uhr SV Leonberg/Eltingen II - SV Gebersheim
So., 28.03.27 15:00 Uhr KSV Renningen - Spvgg Weil der Stadt
So., 28.03.27 15:00 Uhr SKV Rutesheim (U23) II - TSF Ditzingen
So., 28.03.27 15:00 Uhr TSV Flacht - TSV Schwieberdingen
So., 28.03.27 15:00 Uhr FC Gerlingen - TSV Höfingen
So., 28.03.27 15:30 Uhr TV Möglingen - TSV Korntal
21. Spieltag
So., 04.04.27 15:00 Uhr TSF Ditzingen - KSV Renningen
So., 04.04.27 15:00 Uhr Spvgg Weil der Stadt - SV Leonberg/Eltingen II
So., 04.04.27 15:00 Uhr Spvgg Warmbronn - TSV Weissach
So., 04.04.27 15:00 Uhr GSV Hemmingen - FC Gerlingen
So., 04.04.27 15:00 Uhr TSV Höfingen - TV Möglingen
So., 04.04.27 15:00 Uhr TSV Korntal - TSV Flacht
So., 04.04.27 15:00 Uhr TSV Schwieberdingen - SKV Rutesheim (U23) II
22. Spieltag
So., 11.04.27 15:00 Uhr FC Gerlingen - Spvgg Warmbronn
So., 11.04.27 15:00 Uhr SV Gebersheim - Spvgg Weil der Stadt
So., 11.04.27 15:00 Uhr SV Leonberg/Eltingen II - TSF Ditzingen
So., 11.04.27 15:00 Uhr KSV Renningen - TSV Schwieberdingen
So., 11.04.27 15:00 Uhr SKV Rutesheim (U23) II - TSV Korntal
So., 11.04.27 15:00 Uhr TSV Flacht - TSV Höfingen
So., 11.04.27 15:30 Uhr TV Möglingen - GSV Hemmingen
23. Spieltag
So., 18.04.27 15:00 Uhr TSV Korntal - KSV Renningen
So., 18.04.27 15:00 Uhr TSV Schwieberdingen - SV Leonberg/Eltingen II
So., 18.04.27 15:00 Uhr TSF Ditzingen - SV Gebersheim
So., 18.04.27 15:00 Uhr TSV Weissach - FC Gerlingen
So., 18.04.27 15:00 Uhr Spvgg Warmbronn - TV Möglingen
So., 18.04.27 15:00 Uhr GSV Hemmingen - TSV Flacht
So., 18.04.27 15:00 Uhr TSV Höfingen - SKV Rutesheim (U23) II
24. Spieltag
So., 25.04.27 15:00 Uhr SKV Rutesheim (U23) II - GSV Hemmingen
So., 25.04.27 15:00 Uhr TSV Flacht - Spvgg Warmbronn
So., 25.04.27 15:00 Uhr Spvgg Weil der Stadt - TSF Ditzingen
So., 25.04.27 15:00 Uhr SV Gebersheim - TSV Schwieberdingen
So., 25.04.27 15:00 Uhr SV Leonberg/Eltingen II - TSV Korntal
So., 25.04.27 15:00 Uhr KSV Renningen - TSV Höfingen
So., 25.04.27 15:30 Uhr TV Möglingen - TSV Weissach
25. Spieltag
So., 02.05.27 15:00 Uhr GSV Hemmingen - KSV Renningen
So., 02.05.27 15:00 Uhr TSV Höfingen - SV Leonberg/Eltingen II
So., 02.05.27 15:00 Uhr TSV Korntal - SV Gebersheim
So., 02.05.27 15:00 Uhr TSV Schwieberdingen - Spvgg Weil der Stadt
So., 02.05.27 15:00 Uhr FC Gerlingen - TV Möglingen
So., 02.05.27 15:00 Uhr TSV Weissach - TSV Flacht
So., 02.05.27 15:00 Uhr Spvgg Warmbronn - SKV Rutesheim (U23) II
26. Spieltag
So., 09.05.27 15:00 Uhr SV Leonberg/Eltingen II - GSV Hemmingen
So., 09.05.27 15:00 Uhr KSV Renningen - Spvgg Warmbronn
So., 09.05.27 15:00 Uhr SKV Rutesheim (U23) II - TSV Weissach
So., 09.05.27 15:00 Uhr TSV Flacht - FC Gerlingen
So., 09.05.27 15:00 Uhr TSF Ditzingen - TSV Schwieberdingen
So., 09.05.27 15:00 Uhr Spvgg Weil der Stadt - TSV Korntal
So., 09.05.27 15:00 Uhr SV Gebersheim - TSV Höfingen
27. Spieltag
So., 16.05.27 15:00 Uhr TSV Weissach - KSV Renningen
So., 16.05.27 15:00 Uhr Spvgg Warmbronn - SV Leonberg/Eltingen II
So., 16.05.27 15:00 Uhr GSV Hemmingen - SV Gebersheim
So., 16.05.27 15:00 Uhr TSV Höfingen - Spvgg Weil der Stadt
So., 16.05.27 15:00 Uhr TSV Korntal - TSF Ditzingen
So., 16.05.27 15:00 Uhr TV Möglingen - TSV Flacht
So., 16.05.27 15:00 Uhr FC Gerlingen - SKV Rutesheim (U23) II
28. Spieltag
So., 23.05.27 15:00 Uhr Spvgg Weil der Stadt - GSV Hemmingen
So., 23.05.27 15:00 Uhr SV Gebersheim - Spvgg Warmbronn
So., 23.05.27 15:00 Uhr SV Leonberg/Eltingen II - TSV Weissach
So., 23.05.27 15:00 Uhr KSV Renningen - FC Gerlingen
So., 23.05.27 15:00 Uhr SKV Rutesheim (U23) II - TV Möglingen
So., 23.05.27 15:00 Uhr TSV Schwieberdingen - TSV Korntal
So., 23.05.27 15:00 Uhr TSF Ditzingen - TSV Höfingen
29. Spieltag
So., 30.05.27 15:00 Uhr FC Gerlingen - SV Leonberg/Eltingen II
So., 30.05.27 15:00 Uhr TSV Weissach - SV Gebersheim
So., 30.05.27 15:00 Uhr Spvgg Warmbronn - Spvgg Weil der Stadt
So., 30.05.27 15:00 Uhr GSV Hemmingen - TSF Ditzingen
So., 30.05.27 15:00 Uhr TSV Höfingen - TSV Schwieberdingen
So., 30.05.27 15:00 Uhr TSV Flacht - SKV Rutesheim (U23) II
So., 30.05.27 15:30 Uhr TV Möglingen - KSV Renningen
30. Spieltag
So., 06.06.27 15:00 Uhr TSV Schwieberdingen - GSV Hemmingen
So., 06.06.27 15:00 Uhr TSF Ditzingen - Spvgg Warmbronn
So., 06.06.27 15:00 Uhr Spvgg Weil der Stadt - TSV Weissach
So., 06.06.27 15:00 Uhr SV Gebersheim - FC Gerlingen
So., 06.06.27 15:00 Uhr SV Leonberg/Eltingen II - TV Möglingen
So., 06.06.27 15:00 Uhr KSV Renningen - TSV Flacht
So., 06.06.27 15:00 Uhr TSV Korntal - TSV Höfingen
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1. Spieltag
So., 20.09.26 13:00 Uhr SV Hellas Bietigheim - FV Löchgau II
So., 20.09.26 15:00 Uhr SGM EnzVaihingen - SV Illingen 1906
So., 20.09.26 15:00 Uhr FC Mezopotamya Bietigheim - SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag
So., 20.09.26 15:00 Uhr NK Croatia Bietigheim - SV Horrheim
So., 20.09.26 15:00 Uhr SGM Sachsenheim - SV Germania Bietigheim II
So., 20.09.26 15:00 Uhr SGM Hohenhaslach/Freudental - FV Markgröningen
So., 20.09.26 15:30 Uhr Spvgg Bissingen - TSV Ensingen
2. Spieltag
So., 27.09.26 12:30 Uhr SV Germania Bietigheim II - SV Hellas Bietigheim
So., 27.09.26 13:00 Uhr FV Löchgau II - SGM Hohenhaslach/Freudental
So., 27.09.26 15:00 Uhr FV Markgröningen - SGM EnzVaihingen
So., 27.09.26 15:00 Uhr TSV Ensingen - SGM Sachsenheim
So., 27.09.26 15:00 Uhr SV Horrheim - Spvgg Bissingen
So., 27.09.26 15:00 Uhr SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag - NK Croatia Bietigheim
So., 27.09.26 15:00 Uhr SV Illingen 1906 - FC Mezopotamya Bietigheim
3. Spieltag
So., 04.10.26 13:00 Uhr SV Hellas Bietigheim - TSV Ensingen
So., 04.10.26 15:00 Uhr FV Markgröningen - FV Löchgau II
So., 04.10.26 15:00 Uhr FC Mezopotamya Bietigheim - SGM EnzVaihingen
So., 04.10.26 15:00 Uhr NK Croatia Bietigheim - SV Illingen 1906
So., 04.10.26 15:00 Uhr SGM Sachsenheim - SV Horrheim
So., 04.10.26 15:00 Uhr SGM Hohenhaslach/Freudental - SV Germania Bietigheim II
So., 04.10.26 15:30 Uhr Spvgg Bissingen - SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag
4. Spieltag
So., 11.10.26 12:30 Uhr SV Germania Bietigheim II - FV Löchgau II
So., 11.10.26 13:00 Uhr FC Mezopotamya Bietigheim - FV Markgröningen
So., 11.10.26 15:00 Uhr SGM EnzVaihingen - NK Croatia Bietigheim
So., 11.10.26 15:00 Uhr TSV Ensingen - SGM Hohenhaslach/Freudental
So., 11.10.26 15:00 Uhr SV Horrheim - SV Hellas Bietigheim
So., 11.10.26 15:00 Uhr SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag - SGM Sachsenheim
So., 11.10.26 15:00 Uhr SV Illingen 1906 - Spvgg Bissingen
5. Spieltag
So., 18.10.26 13:00 Uhr SV Hellas Bietigheim - SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag
So., 18.10.26 15:00 Uhr FV Markgröningen - SV Germania Bietigheim II
So., 18.10.26 15:00 Uhr FV Löchgau II - TSV Ensingen
So., 18.10.26 15:00 Uhr NK Croatia Bietigheim - FC Mezopotamya Bietigheim
So., 18.10.26 15:00 Uhr SGM Sachsenheim - SV Illingen 1906
So., 18.10.26 15:00 Uhr SGM Hohenhaslach/Freudental - SV Horrheim
So., 18.10.26 15:30 Uhr Spvgg Bissingen - SGM EnzVaihingen
6. Spieltag
So., 25.10.26 15:00 Uhr SGM EnzVaihingen - SGM Sachsenheim
So., 25.10.26 15:00 Uhr FC Mezopotamya Bietigheim - Spvgg Bissingen
So., 25.10.26 15:00 Uhr NK Croatia Bietigheim - FV Markgröningen
So., 25.10.26 15:00 Uhr TSV Ensingen - SV Germania Bietigheim II
So., 25.10.26 15:00 Uhr SV Horrheim - FV Löchgau II
So., 25.10.26 15:00 Uhr SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag - SGM Hohenhaslach/Freudental
So., 25.10.26 15:00 Uhr SV Illingen 1906 - SV Hellas Bietigheim
7. Spieltag
So., 01.11.26 12:00 Uhr SV Germania Bietigheim II - SV Horrheim
So., 01.11.26 12:30 Uhr SV Hellas Bietigheim - SGM EnzVaihingen
So., 01.11.26 14:30 Uhr FV Markgröningen - TSV Ensingen
So., 01.11.26 14:30 Uhr FV Löchgau II - SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag
So., 01.11.26 14:30 Uhr SGM Sachsenheim - FC Mezopotamya Bietigheim
So., 01.11.26 14:30 Uhr SGM Hohenhaslach/Freudental - SV Illingen 1906
So., 01.11.26 15:00 Uhr Spvgg Bissingen - NK Croatia Bietigheim
8. Spieltag
So., 08.11.26 14:30 Uhr SGM EnzVaihingen - SGM Hohenhaslach/Freudental
So., 08.11.26 14:30 Uhr FC Mezopotamya Bietigheim - SV Hellas Bietigheim
So., 08.11.26 14:30 Uhr NK Croatia Bietigheim - SGM Sachsenheim
So., 08.11.26 14:30 Uhr SV Horrheim - TSV Ensingen
So., 08.11.26 14:30 Uhr SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag - SV Germania Bietigheim II
So., 08.11.26 14:30 Uhr SV Illingen 1906 - FV Löchgau II
So., 08.11.26 15:00 Uhr Spvgg Bissingen - FV Markgröningen
9. Spieltag
So., 15.11.26 12:00 Uhr SV Germania Bietigheim II - SV Illingen 1906
So., 15.11.26 12:30 Uhr SV Hellas Bietigheim - NK Croatia Bietigheim
So., 15.11.26 12:30 Uhr FV Löchgau II - SGM EnzVaihingen
So., 15.11.26 14:30 Uhr FV Markgröningen - SV Horrheim
So., 15.11.26 14:30 Uhr TSV Ensingen - SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag
So., 15.11.26 14:30 Uhr SGM Sachsenheim - Spvgg Bissingen
So., 15.11.26 14:30 Uhr SGM Hohenhaslach/Freudental - FC Mezopotamya Bietigheim
10. Spieltag
Sa., 21.11.26 14:30 Uhr SGM EnzVaihingen - SV Germania Bietigheim II
Sa., 21.11.26 14:30 Uhr FC Mezopotamya Bietigheim - FV Löchgau II
Sa., 21.11.26 14:30 Uhr Spvgg Bissingen - SV Hellas Bietigheim
Sa., 21.11.26 14:30 Uhr SGM Sachsenheim - FV Markgröningen
Sa., 21.11.26 14:30 Uhr SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag - SV Horrheim
Sa., 21.11.26 14:30 Uhr SV Illingen 1906 - TSV Ensingen
So., 22.11.26 14:00 Uhr NK Croatia Bietigheim - SGM Hohenhaslach/Freudental
11. Spieltag
So., 29.11.26 12:00 Uhr SV Germania Bietigheim II - FC Mezopotamya Bietigheim
So., 29.11.26 12:30 Uhr SV Hellas Bietigheim - SGM Sachsenheim
So., 29.11.26 14:30 Uhr FV Markgröningen - SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag
So., 29.11.26 14:30 Uhr FV Löchgau II - NK Croatia Bietigheim
So., 29.11.26 14:30 Uhr TSV Ensingen - SGM EnzVaihingen
So., 29.11.26 14:30 Uhr SV Horrheim - SV Illingen 1906
So., 29.11.26 14:30 Uhr SGM Hohenhaslach/Freudental - Spvgg Bissingen
12. Spieltag
So., 06.12.26 11:30 Uhr SV Germania Bietigheim II - NK Croatia Bietigheim
So., 06.12.26 12:00 Uhr SV Hellas Bietigheim - FV Markgröningen
So., 06.12.26 14:00 Uhr SGM EnzVaihingen - SV Horrheim
So., 06.12.26 14:00 Uhr FC Mezopotamya Bietigheim - TSV Ensingen
So., 06.12.26 14:00 Uhr SGM Sachsenheim - SGM Hohenhaslach/Freudental
So., 06.12.26 14:00 Uhr SV Illingen 1906 - SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag
So., 06.12.26 14:30 Uhr Spvgg Bissingen - FV Löchgau II
13. Spieltag
So., 13.12.26 11:30 Uhr SV Germania Bietigheim II - Spvgg Bissingen
So., 13.12.26 14:00 Uhr FV Markgröningen - SV Illingen 1906
So., 13.12.26 14:00 Uhr FV Löchgau II - SGM Sachsenheim
So., 13.12.26 14:00 Uhr TSV Ensingen - NK Croatia Bietigheim
So., 13.12.26 14:00 Uhr SV Horrheim - FC Mezopotamya Bietigheim
So., 13.12.26 14:00 Uhr SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag - SGM EnzVaihingen
So., 13.12.26 14:00 Uhr SGM Hohenhaslach/Freudental - SV Hellas Bietigheim
14. Spieltag
So., 14.03.27 12:30 Uhr SV Germania Bietigheim II - SGM Sachsenheim
So., 14.03.27 15:00 Uhr SV Illingen 1906 - SGM EnzVaihingen
So., 14.03.27 15:00 Uhr SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag - FC Mezopotamya Bietigheim
So., 14.03.27 15:00 Uhr SV Horrheim - NK Croatia Bietigheim
So., 14.03.27 15:00 Uhr TSV Ensingen - Spvgg Bissingen
So., 14.03.27 15:00 Uhr FV Löchgau II - SV Hellas Bietigheim
So., 14.03.27 15:00 Uhr FV Markgröningen - SGM Hohenhaslach/Freudental
15. Spieltag
So., 21.03.27 13:00 Uhr SV Hellas Bietigheim - SV Germania Bietigheim II
So., 21.03.27 15:00 Uhr SGM EnzVaihingen - FV Markgröningen
So., 21.03.27 15:00 Uhr SGM Hohenhaslach/Freudental - FV Löchgau II
So., 21.03.27 15:00 Uhr SGM Sachsenheim - TSV Ensingen
So., 21.03.27 15:00 Uhr NK Croatia Bietigheim - SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag
So., 21.03.27 15:00 Uhr FC Mezopotamya Bietigheim - SV Illingen 1906
So., 21.03.27 15:30 Uhr Spvgg Bissingen - SV Horrheim
16. Spieltag
Mo., 29.03.27 12:30 Uhr SV Germania Bietigheim II - SGM Hohenhaslach/Freudental
Mo., 29.03.27 15:00 Uhr FV Löchgau II - FV Markgröningen
Mo., 29.03.27 15:00 Uhr SGM EnzVaihingen - FC Mezopotamya Bietigheim
Mo., 29.03.27 15:00 Uhr SV Illingen 1906 - NK Croatia Bietigheim
Mo., 29.03.27 15:00 Uhr SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag - Spvgg Bissingen
Mo., 29.03.27 15:00 Uhr SV Horrheim - SGM Sachsenheim
Mo., 29.03.27 15:00 Uhr TSV Ensingen - SV Hellas Bietigheim
17. Spieltag
So., 04.04.27 13:00 Uhr SV Hellas Bietigheim - SV Horrheim
So., 04.04.27 13:00 Uhr FV Löchgau II - SV Germania Bietigheim II
So., 04.04.27 15:00 Uhr NK Croatia Bietigheim - SGM EnzVaihingen
So., 04.04.27 15:00 Uhr FV Markgröningen - FC Mezopotamya Bietigheim
So., 04.04.27 15:00 Uhr SGM Hohenhaslach/Freudental - TSV Ensingen
So., 04.04.27 15:00 Uhr SGM Sachsenheim - SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag
So., 04.04.27 15:30 Uhr Spvgg Bissingen - SV Illingen 1906
18. Spieltag
So., 11.04.27 12:30 Uhr SV Germania Bietigheim II - FV Markgröningen
So., 11.04.27 13:00 Uhr FC Mezopotamya Bietigheim - NK Croatia Bietigheim
So., 11.04.27 15:00 Uhr TSV Ensingen - FV Löchgau II
So., 11.04.27 15:00 Uhr SGM EnzVaihingen - Spvgg Bissingen
So., 11.04.27 15:00 Uhr SV Illingen 1906 - SGM Sachsenheim
So., 11.04.27 15:00 Uhr SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag - SV Hellas Bietigheim
So., 11.04.27 15:00 Uhr SV Horrheim - SGM Hohenhaslach/Freudental
19. Spieltag
So., 18.04.27 12:30 Uhr SV Germania Bietigheim II - TSV Ensingen
So., 18.04.27 13:00 Uhr SV Hellas Bietigheim - SV Illingen 1906
So., 18.04.27 13:00 Uhr FV Löchgau II - SV Horrheim
So., 18.04.27 15:00 Uhr SGM Sachsenheim - SGM EnzVaihingen
So., 18.04.27 15:00 Uhr FV Markgröningen - NK Croatia Bietigheim
So., 18.04.27 15:00 Uhr SGM Hohenhaslach/Freudental - SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag
So., 18.04.27 15:30 Uhr Spvgg Bissingen - FC Mezopotamya Bietigheim
20. Spieltag
So., 25.04.27 15:00 Uhr TSV Ensingen - FV Markgröningen
So., 25.04.27 15:00 Uhr SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag - FV Löchgau II
So., 25.04.27 15:00 Uhr SV Horrheim - SV Germania Bietigheim II
So., 25.04.27 15:00 Uhr NK Croatia Bietigheim - Spvgg Bissingen
So., 25.04.27 15:00 Uhr FC Mezopotamya Bietigheim - SGM Sachsenheim
So., 25.04.27 15:00 Uhr SGM EnzVaihingen - SV Hellas Bietigheim
So., 25.04.27 15:00 Uhr SV Illingen 1906 - SGM Hohenhaslach/Freudental
21. Spieltag
So., 02.05.27 12:30 Uhr SV Germania Bietigheim II - SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag
So., 02.05.27 13:00 Uhr SV Hellas Bietigheim - FC Mezopotamya Bietigheim
So., 02.05.27 13:00 Uhr FV Löchgau II - SV Illingen 1906
So., 02.05.27 15:00 Uhr SGM Hohenhaslach/Freudental - SGM EnzVaihingen
So., 02.05.27 15:00 Uhr SGM Sachsenheim - NK Croatia Bietigheim
So., 02.05.27 15:00 Uhr FV Markgröningen - Spvgg Bissingen
So., 02.05.27 15:00 Uhr TSV Ensingen - SV Horrheim
22. Spieltag
So., 09.05.27 15:00 Uhr SV Horrheim - FV Markgröningen
So., 09.05.27 15:00 Uhr SGM EnzVaihingen - FV Löchgau II
So., 09.05.27 15:00 Uhr SV Illingen 1906 - SV Germania Bietigheim II
So., 09.05.27 15:00 Uhr SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag - TSV Ensingen
So., 09.05.27 15:00 Uhr NK Croatia Bietigheim - SV Hellas Bietigheim
So., 09.05.27 15:00 Uhr FC Mezopotamya Bietigheim - SGM Hohenhaslach/Freudental
So., 09.05.27 15:30 Uhr Spvgg Bissingen - SGM Sachsenheim
23. Spieltag
Mo., 17.05.27 12:30 Uhr SV Germania Bietigheim II - SGM EnzVaihingen
Mo., 17.05.27 13:00 Uhr SV Hellas Bietigheim - Spvgg Bissingen
Mo., 17.05.27 15:00 Uhr SGM Hohenhaslach/Freudental - NK Croatia Bietigheim
Mo., 17.05.27 15:00 Uhr FV Markgröningen - SGM Sachsenheim
Mo., 17.05.27 15:00 Uhr SV Horrheim - SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag
Mo., 17.05.27 15:00 Uhr TSV Ensingen - SV Illingen 1906
Mo., 17.05.27 15:30 Uhr FV Löchgau II - FC Mezopotamya Bietigheim
24. Spieltag
So., 23.05.27 15:00 Uhr SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag - FV Markgröningen
So., 23.05.27 15:00 Uhr NK Croatia Bietigheim - FV Löchgau II
So., 23.05.27 15:00 Uhr FC Mezopotamya Bietigheim - SV Germania Bietigheim II
So., 23.05.27 15:00 Uhr SGM EnzVaihingen - TSV Ensingen
So., 23.05.27 15:00 Uhr SV Illingen 1906 - SV Horrheim
So., 23.05.27 15:00 Uhr SGM Sachsenheim - SV Hellas Bietigheim
So., 23.05.27 15:30 Uhr Spvgg Bissingen - SGM Hohenhaslach/Freudental
25. Spieltag
So., 30.05.27 15:00 Uhr NK Croatia Bietigheim - SV Germania Bietigheim II
So., 30.05.27 15:00 Uhr SV Horrheim - SGM EnzVaihingen
So., 30.05.27 15:00 Uhr TSV Ensingen - FC Mezopotamya Bietigheim
So., 30.05.27 15:00 Uhr FV Löchgau II - Spvgg Bissingen
So., 30.05.27 15:00 Uhr SGM Hohenhaslach/Freudental - SGM Sachsenheim
So., 30.05.27 15:00 Uhr FV Markgröningen - SV Hellas Bietigheim
So., 30.05.27 15:00 Uhr SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag - SV Illingen 1906
26. Spieltag
So., 06.06.27 13:00 Uhr SV Hellas Bietigheim - SGM Hohenhaslach/Freudental
So., 06.06.27 15:00 Uhr SV Illingen 1906 - FV Markgröningen
So., 06.06.27 15:00 Uhr SGM Sachsenheim - FV Löchgau II
So., 06.06.27 15:00 Uhr NK Croatia Bietigheim - TSV Ensingen
So., 06.06.27 15:00 Uhr FC Mezopotamya Bietigheim - SV Horrheim
So., 06.06.27 15:00 Uhr SGM EnzVaihingen - SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag
So., 06.06.27 15:30 Uhr Spvgg Bissingen - SV Germania Bietigheim II