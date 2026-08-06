Entzündungen

Gerade das Spiel bei der SG Großziethen stand eigentlich dick und fett in meinem Kalender. Denn dort sitzt Armin seit einiger Zeit im Trainerteam und ich hätte die alte (metaphorisch gemeint) Ama-Zwee-Legende sehr gerne mal wieder gesehen.

Trotz meiner Ansage, deutlich seltener zu den Ama Zwee zu gehen, haben mich die geplanten Vorbereitungsspiele schon etwas gereizt.

Genau dort, wo mir einst eine Krampfader gezogen worden war, hatte sich eine Venenentzündung breitgemacht.

Doch leider machte mir eine alte OP-Narbe zu schaffen.

Eine halbe Nacht in der Notaufnahme und diverse Diskrepanzen später hatte sich alles einigermaßen normalisiert und ich peilte das Ama-Zwee-Spiel in Biesenthal an.

Leider wurde das abgesagt und durch einen Testkick gegen die Dritte des FC Schöneberg ersetzt.

Da dieses Spiel auf dem Olympiagelände stattfinden sollte, blieb noch Zeit für eine Partie Minigolf mit der Familie, ehe ich mich auf den Weg zum Glockenturm machte.

Nicht wissend, dass sich bereits die nächste Entzündung über einer noch recht frischen Narbe entwickeln sollte.

Aber zuerst freute ich mich darüber, dass der Anzeigenhauptmeister wieder genesen war.

Er hatte zwar keine Entzündung, dafür aber eine allergische Reaktion auf einen Wespen-Knutscher. Nachdem das Insekt ihm in die Lippe gestochen hatte, sah er aus wie ein osteuropäisches Model nach einer missglückten Botox-Behandlung.

Während sich sein Gesicht und mein Bein also langsam wieder erholt hatten, quälten Hertha BSC III immer noch viele Probleme aus der Vorsaison.

Allerdings – und das freute mich wirklich sehr – liefen die Ama Zwee endlich in neuen Trikots auf.

Dafür befand sich die Organisation auf dem Gelände offenbar noch im Sommerloch:

Die Mülleimer liefen über, der Schiedsrichter musste das Spiel nach wenigen Minuten unterbrechen, um seine Kabine zu räumen, weil der Platzwart gerne Feierabend machen wollte. Und die Ama Zwee mussten in der vergangenen Woche im Dunkeln trainieren, weil der Sicherungskasten für das Flutlicht abgeschlossen war.

Da ist definitiv noch Luft nach oben.

Gerade dass der Unparteiische mitten im Spiel seine Kabine räumen musste, ist für Hertha BSC als Gastgeber dieses Testspiels mehr als beschämend.

Auch auf dem Platz war noch reichlich Luft nach oben. Unterm Strich stand zwar ein 4:1-Sieg, wirklich souverän war dieser allerdings nicht – und der Gegner spielt schließlich "nur" in der Kreisliga C.

Dazu scheint die Motivation, sowohl zu Spielen als auch zum Training zu erscheinen, aktuell nicht die größte zu sein.

Ich mochte es am Platz nicht direkt zugeben, aber die noch frische Narbe meines Abschieds als Medienfuzzi der Ama Zwee fühlte sich an diesem Tag wieder ziemlich entzündet an.

Und ich müsste lügen, wenn ich behaupten würde, dass ich am Abend nicht gerne Fotos sortiert und bearbeitet hätte.

Aber wie inkonsequent wäre das denn?

Das Beste bei Entzündungen ist Ruhe, Hochlagern – wenn möglich – und ein Eisbeutel.

Aber eine Narbe wird wohl immer zu sehen sein.

Ha Ho He Amateure Zwee

Der Kutten König