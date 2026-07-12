Entwicklung soll endlich in Punkte münden

– Foto: Angelo Wiesner

Der TSV Hümme startet nach einer schwierigen Saison mit einer veränderten sportlichen Führung und neuem Optimismus in die Spielzeit 2026/27. Jannes von der Beeck, der das Team im vergangenen Jahr gemeinsam mit Sascha Kersting betreute, trägt künftig allein die Verantwortung als Cheftrainer. Unterstützt wird er von Felix Wieners. Der Verein setzt damit bewusst auf ein junges Trainerteam – und auf eine Mannschaft, deren Entwicklungskurve bereits im Frühjahr deutlich nach oben zeigte.

In der Rückrunde wurde der Kader durch Neuzugänge und die Rückkehr von Tolle qualitativ stärker. Die Ergebnisse spiegelten die Leistungen jedoch nicht immer wider. Hümme verlor mehrere enge Begegnungen, obwohl die Mannschaft nach Einschätzung ihres Trainers mindestens auf Augenhöhe war und teilweise sogar einen Sieg verdient gehabt hätte.

Mit der vergangenen Saison ist von der Beeck trotz des erreichten Klassenerhalts nur bedingt zufrieden. Vor allem in der Hinrunde war der Kader zu dünn, Ausfälle wichtiger Spieler verschärften die Situation zusätzlich. Lukas Tolle fehlte beispielsweise die komplette erste Saisonhälfte. Immer wieder mussten Akteure aus der zweiten Mannschaft aushelfen, die ihre Aufgaben zwar ordentlich erfüllten, den langfristigen Ausfall von Leistungsträgern aber nicht vollständig auffangen konnten.

Mehrere Spieler verdienten sich in der schwierigen Phase ein besonderes Lob. Niklas Hagemeier und Griffen Nuri stellten sich konsequent in den Dienst der Mannschaft und absolvierten unter Einbeziehung der Reserve einmal sogar vier Spiele innerhalb einer Woche. Tim Uffelmann entwickelte sich fußballerisch weiter und übernahm im Verlauf der Rückrunde zunehmend Verantwortung. Florian Nuri reifte zum Führungsspieler, während Maik Hilgenberg als „Trainingsmeister“ durch besonderen Einsatz überzeugte.

Erst in den letzten Wochen belohnte sich das Team häufiger. Sieben Punkte aus den abschließenden drei Begegnungen sowie ein deutlicher 12:1-Erfolg sorgten für einen versöhnlichen Saisonabschluss. Tabellarisch verbesserte sich der TSV im Vergleich zum Vorjahr um einen Platz. Das allein reicht von der Beeck jedoch nicht: In der kommenden Saison soll sich die spielerische Entwicklung deutlicher in Ergebnissen und Tabellenposition widerspiegeln.

Zelten, Zumba und sieben Einheiten an einem Wochenende

Seit dem 26. Juni bereitet sich der TSV auf die neue Spielzeit vor. Höhepunkt wird ein dreitägiges Trainingslager in Hümme, bei dem die Mannschaft gemeinsam zeltet und von Freitag bis Sonntag sieben Einheiten absolviert. Den Abschluss bildet ein Testspiel. Neben der harten sportlichen Arbeit setzt das Trainerteam bewusst auf ungewöhnliche und gemeinschaftliche Elemente.

Ein Zumba-Kurs liegt bereits hinter der Mannschaft. Darüber hinaus stehen ein Karaokeabend und eine Kanutour auf dem Programm. Schon vor dem offiziellen Auftakt hatten die Spieler an einer knapp vierwöchigen Lauf-Challenge teilgenommen. Leon Nuri sicherte sich mit 180 Kilometern den Sieg, Tim Eisenhardt bewältigte gleich zweimal die Halbmarathondistanz.

Auf eine konkrete Platzierung möchte sich von der Beeck nicht festlegen. Der TSV soll sich weiterentwickeln und spielerisch den nächsten Schritt machen. Ein Rang oberhalb der zuletzt erreichten Plätze acht oder neun dürfe jedoch durchaus der Anspruch sein. Bei der Analyse soll künftig auch eine neue Veo-Kamera helfen, mit der Spiele aufgezeichnet und detaillierter ausgewertet werden können.

Erfahrung für den Kader, neue Rollen im Trainerteam

Mit Jannik Kleinschmidt vom FSV Dörnberg und Alexander Goldammer, zuletzt beim TSV Schöneberg aktiv, gewinnt Hümme zwei erfahrene Spieler hinzu. Beide sollen dem Team zusätzliche Qualität und Stabilität geben. Auf der anderen Seite beendet Dominic Sorger seine aktive Laufbahn, Jakob Großberndt kehrt nach einem halben Jahr zum TSV Deisel II zurück.

Auch auf der Trainerbank verändert sich die Aufgabenverteilung. Sascha Kersting gehört dem Verein nicht mehr an, von der Beeck übernimmt allein und wird im Laufe der Hinrunde die Ausbildung zur B-Lizenz absolvieren. Trotz seines jungen Alters genießt er nach Vereinsangaben das volle Vertrauen. Co-Trainer Felix Wieners kann aufgrund von Verletzungen nicht mehr selbst spielen, soll seine Erfahrung künftig aber an der Seitenlinie einbringen.

Als Meisterschaftsfavoriten sieht von der Beeck vor allem die TSG Hofgeismar II. Die Mannschaft verfüge über viel Erfahrung und profitiere von der guten Arbeit im Verein. Auch den SV Mariendorf mit den Unterschiedsspielern Jan Eichhorn und David Wendel sowie die in der Relegation knapp gescheiterte FSG Weidelsburg II erwartet er im oberen Tabellenbereich.

Diskussionsbedarf sieht der Hümmer Trainer weiterhin bei den Einsatzmöglichkeiten von Spielern erster Mannschaften in Reserveteams. Die derzeitige Regelung führe in den unteren Ligen immer wieder zu ungleichen Voraussetzungen. Für den TSV selbst zählt zunächst aber die eigene Entwicklung: Aus guten Leistungen sollen künftig häufiger Punkte werden.

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