So gab der VfB kürzlich bekannt: "Mit Felix Genschmar, Jano Conrad, Nick Sauer und Leon Wiedenbein rücken vier Talente in den Kader unserer Oberliga-Mannschaft auf, die bereits im vergangenen Jahr erste Spielpraxis sammeln konnten." Alle vier gehörten zum Stammpersonal der Landesklasse-Elf. Dazu schrieb die Germania: "Die Entwicklung junger Spieler aus der eigenen Jugend ist kein Zufall – sie ist Teil unserer Philosophie." Die Jungs würden "nicht nur das Trikot" tragen, "sie tragen unsere Werte, unsere Farben und die Verbundenheit zur Region." Zu den Spielerprofilen:

>> Leon Wiedenbein

Dies gilt gewiss auch für die noch 17-jährigen Leon-Joel Platz - der schon einmal Oberliga-Luft schnuppern konnte - und Matheo Stender, die beide von den A-Junioren zur Mannschaft von Manuel Rost hinzustoßen. "Wir vertrauen unserem Weg – und den Spielern, die ihn mitgehen. Denn wir sind überzeugt: Perspektive entsteht durch Vertrauen. Darum setzen wir auch künftig auf junge Talente aus dem eigenen Nachwuchs – und geben ihnen die Chance, sich bei uns weiterzuentwickeln", schrieben die Halberstädter. Zu den Spielerprofilen:

>> Leon-Joel Platz

>> Matheo Stender

In den ersten beiden Testspielen am Wochenende kamen die Jungs aus den eigenen Reihen bereits fleißig zum Einsatz. Am Sonnabend hatte sich der Oberligist der Regionalliga-Elf des Chemnitzer FC im XL-Test über 120 Minuten mit 0:5 geschlagen geben müssen. Tags darauf folgte ein 3:0-Erfolg über den niedersächsischen Landesligisten BSC Acosta - bei dem mit Jano Conrad eines der beförderten Nachwuchstalente den Endstand besorgt.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: www.fupa.net/fupaner/anmelden

____________________

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!