Entwicklung im Fokus: Zwei junge Spieler für den Haldensleber SC

Mit der Vorstellung des neuen Trios aus Tom Krüger, Tim Girke und Stefan Kotulla hatte der Haldensleber SC ein klares Ziel formuliert. Es sei wichtig gewesen, ein Trainerteam zu finden, "bei dem wir sicher sein können, dass es die Mannschaft fußballerisch weiterentwickelt", sagte Abteilungsleiter Gunnar Schütze. Dass der Verbandsligist auf die Weiterentwicklung setzt, zeigen auch zwei Neuzugänge im Kader.

Mit Bennet Bögelsack wechselte ein 20-Jährige aus der Bördeoberliga in die höchste Spielklasse von Sachsen-Anhalt. Der Innenverteidiger, dessen jüngerer Bruder Rick schon seit der vergangenen Saison beim HSC spielt, lief im Herrenbereich bisher für den Harbker SV Turbine auf. "Seine Stärken liegen in der robusten Zweikampfführung und im Spielaufbau", schrieb der Verbandsligist zur Vorstellung. Zum Spielerprofil:

Ebenfalls noch jung und entwicklungsfähig ist Ahmad Al Samour. "HSC setzt weiter auf den Nachwuchs", schrieb der Club zur Beförderung des 19-Jährigen in den Verbandsliga-Kader. In den vergangenen Jahren hatte der Offensivspieler den Juniorenbereich der Haldensleber durchlaufen. "Der Außenstürmer überzeugt durch seine Schnelligkeit und seine Dribblings. Wir sind gespannt auf seine Entwicklung", hieß es in der Vorstellung weiter. Zum Spielerprofil:

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: www.fupa.net/fupaner/anmelden

____________________

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!