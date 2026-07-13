Entwarnung und Rückschlag: Weinkauf ohne schwere Verletzung

Die Sorgen um Leo Weinkauf haben sich nicht bestätigt. Der Torhüter hatte sich im Testspiel gegen den SC Paderborn bereits nach sechs Minuten bei einem Zusammenprall verletzt und musste ausgewechselt werden. Die anschließenden Untersuchungen ergaben jedoch, dass keine strukturelle Verletzung am linken Knie vorliegt.
Der 30-Jährige wird aufgrund einer Einblutung im Knie in den kommenden Tagen schmerzabhängig belastet und soll anschließend möglichst zeitnah wieder ins Mannschaftstraining zurückkehren.
Weniger erfreulich verlief die Diagnostik bei Virgil Ghita. Der rumänische Innenverteidiger, der zur Halbzeit eingewechselt worden war, musste die Partie in der Schlussphase verletzungsbedingt beenden.
Bei den Untersuchungen wurde eine Muskel-Sehnen-Verletzung im hinteren linken Oberschenkel festgestellt. Ghita wird Hannover 96 damit bis auf Weiteres fehlen und zunächst ein individuelles Rehaprogramm absolvieren. Der Heilungsverlauf soll regelmäßig kontrolliert werden.
Damit muss Cheftrainer Christian Titz in der laufenden Vorbereitung vorerst auf den Defensivspieler verzichten, während bei Weinkauf die Hoffnung auf eine schnelle Rückkehr besteht.