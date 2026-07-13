Entwarnung und Rückschlag: Weinkauf ohne schwere Verletzung Nach dem Testspiel beim SC Paderborn gibt es unterschiedliche Nachrichten aus dem 96-Lazarett von red · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Die Sorgen um Leo Weinkauf haben sich nicht bestätigt. Der Torhüter hatte sich im Testspiel gegen den SC Paderborn bereits nach sechs Minuten bei einem Zusammenprall verletzt und musste ausgewechselt werden. Die anschließenden Untersuchungen ergaben jedoch, dass keine strukturelle Verletzung am linken Knie vorliegt.

Der 30-Jährige wird aufgrund einer Einblutung im Knie in den kommenden Tagen schmerzabhängig belastet und soll anschließend möglichst zeitnah wieder ins Mannschaftstraining zurückkehren. Ghita muss Verletzung auskurieren Weniger erfreulich verlief die Diagnostik bei Virgil Ghita. Der rumänische Innenverteidiger, der zur Halbzeit eingewechselt worden war, musste die Partie in der Schlussphase verletzungsbedingt beenden.