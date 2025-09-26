 2025-09-26T13:47:28.965Z

Allgemeines
Athanasios "Saki" Nakos (im Bild) hat sich nicht so schwer verletzt, wie zunächst vermutet.
Athanasios "Saki" Nakos (im Bild) hat sich nicht so schwer verletzt, wie zunächst vermutet. – Foto: Pia Pfeifer - Archiv

Entwarnung bei Saki Nakos vor "richtungsweisendem" Auswärtsspiel

Ausfallzeit von Torgarant des SV Wiesbaden soll etwa zwei Wochen betragen +++ Auswärtsspiel in Breidenbach hat wegweisenden Charakter

Wiesbaden. Aufatmen beim SV Wiesbaden vor dem „richtungsweisenden“ Auswärtsspiel beim FV Breidenbach (So, 15 Uhr). Athanasios „Saki“ Nakos´ MRT ergab „nur“ eine Wadenbeinprellung, deren Heilungsverlauf knapp zwei Wochen andauern dürfte.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
FV Breidenbach
FV BreidenbachBreidenbach
SV Wiesbaden
SV WiesbadenSV Wiesbaden
15:00

„Er ist ein Führungsspieler, ein Anführer für uns“, ist Yildirim Sari, Sportlicher Leiter, mehr als erleichtert. Und blickt auf den Sonntag. „Die Punkteausbeute von Breidenbach darf nicht täuschen. Es ist sehr unangenehm, dort zu spielen“, betont Sari. „Mit voller Überzeugung das Spiel angehen“, sah er trotz des 0:4 in Hadamar eine ansprechende Leistung – ans Ergebnis habe man „einen Haken drangemacht“.

