Entwarnung bei Saki Nakos vor "richtungsweisendem" Auswärtsspiel

Wiesbaden. Aufatmen beim SV Wiesbaden vor dem „richtungsweisenden“ Auswärtsspiel beim FV Breidenbach (So, 15 Uhr). Athanasios „Saki“ Nakos´ MRT ergab „nur“ eine Wadenbeinprellung, deren Heilungsverlauf knapp zwei Wochen andauern dürfte.

„Er ist ein Führungsspieler, ein Anführer für uns“, ist Yildirim Sari, Sportlicher Leiter, mehr als erleichtert. Und blickt auf den Sonntag. „Die Punkteausbeute von Breidenbach darf nicht täuschen. Es ist sehr unangenehm, dort zu spielen“, betont Sari. „Mit voller Überzeugung das Spiel angehen“, sah er trotz des 0:4 in Hadamar eine ansprechende Leistung – ans Ergebnis habe man „einen Haken drangemacht“.