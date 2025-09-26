Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Athanasios "Saki" Nakos (im Bild) hat sich nicht so schwer verletzt, wie zunächst vermutet. – Foto: Pia Pfeifer - Archiv
Entwarnung bei Saki Nakos vor "richtungsweisendem" Auswärtsspiel
Ausfallzeit von Torgarant des SV Wiesbaden soll etwa zwei Wochen betragen +++ Auswärtsspiel in Breidenbach hat wegweisenden Charakter
Wiesbaden. Aufatmen beim SV Wiesbaden vor dem „richtungsweisenden“ Auswärtsspiel beim FV Breidenbach (So, 15 Uhr). Athanasios „Saki“ Nakos´ MRT ergab „nur“ eine Wadenbeinprellung, deren Heilungsverlauf knapp zwei Wochen andauern dürfte.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.
„Er ist ein Führungsspieler, ein Anführer für uns“, ist Yildirim Sari, Sportlicher Leiter, mehr als erleichtert. Und blickt auf den Sonntag. „Die Punkteausbeute von Breidenbach darf nicht täuschen. Es ist sehr unangenehm, dort zu spielen“, betont Sari. „Mit voller Überzeugung das Spiel angehen“, sah er trotz des 0:4 in Hadamar eine ansprechende Leistung – ans Ergebnis habe man „einen Haken drangemacht“.