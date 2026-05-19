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+++ Entwarnung bei Bahoya und Kalimuendo +++
von Isaija Zecevic · Heute, 15:21 Uhr · 0 Leser
Erkältet! Robin Koch wird bei beiden Testspielen fehlen. – Foto: Shaman Amini
Beide Spieler wurden nach der Partie per MRT untersucht, dabei konnten jedoch keine strukturellen Verletzungen festgestellt werden. Dennoch werden die beiden Offensivspieler bei den Freundschaftsspielen am Dienstag (gegen Rot-Weiß Frankfurt) und Mittwoch (gegen Sandhausen) vorsorglich geschont.
Fehlen werden dagegen Robin Koch und Hugo Larsson. Beide Spieler setzen aufgrund einer Erkältung bei den anstehenden Partien aus.