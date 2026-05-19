 2026-05-15T09:36:57.455Z

Vereinsnachrichten

+++ Entwarnung bei Bahoya und Kalimuendo +++

von Isaija Zecevic · Heute, 15:21 Uhr · 0 Leser
Erkältet! Robin Koch wird bei beiden Testspielen fehlen.
Erkältet! Robin Koch wird bei beiden Testspielen fehlen. – Foto: Shaman Amini

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Testspiele

Bei Jean-Mattéo Bahoya und Arnaud Kalimuendo gibt es nach dem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart eine klare Entwarnung.

Heute, 18:30 Uhr
Rot-Weiß Frankfurt
Rot-Weiß FrankfurtRW Frankfurt
Eintracht Frankfurt
Eintracht FrankfurtE. Frankfurt
18:30live


Beide Spieler wurden nach der Partie per MRT untersucht, dabei konnten jedoch keine strukturellen Verletzungen festgestellt werden. Dennoch werden die beiden Offensivspieler bei den Freundschaftsspielen am Dienstag (gegen Rot-Weiß Frankfurt) und Mittwoch (gegen Sandhausen) vorsorglich geschont.

Fehlen werden dagegen Robin Koch und Hugo Larsson. Beide Spieler setzen aufgrund einer Erkältung bei den anstehenden Partien aus.