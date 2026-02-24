Enttäuschung zum Start für die Ratinger C-Junioren

Ratingens U15 verliert gegen Preußen Münster – Foto: Joachim Josephs

Die C-Junioren von Ratingen 04/19 hatten so auf das erste Meisterschaftsspiel der Regionalliga West Staffel 2 im Jahr 2026 hingearbeitet und wollten die Tabelle von hinten aufrollen, doch am Ende war die Enttäuschung riesengroß. Die Mannschaft von Daniel Kampmann musste sich gegen den SC Preußen Münster im heimischen Sportpark am Götschenbeck mit 0:1 (0:0) geschlagen geben.

Niederlage trotz guter Leistung

Und täglich grüßt das Murmeltier: Wie schon in der Hinrunde verlief auch das erste Spiel im neuen Jahr. „Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht und uns nicht belohnt. Hinten haben wir kaum etwas zugelassen, vorne haben wir uns gute Chancen herausgespielt, doch einfach keinen Treffer erzielen können. Am Ende stehen wir nun wieder ohne Punkte da“, sagte Kampmann.

In beiden Halbzeiten war Ratingen überlegen, hatte viel Ballbesitz und konnte sich in einem intensiven Spiel gute Chancen herausspielen. Einmal traf die U15 der Blau-Gelben den Pfosten, der Nachschuss wurde auf der Linie geklärt. So ging es mit einem 0:0 in die Pause. Und auch danach spielte sich 04/19 weitere gute Chancen heraus, aber wenn man selbst nicht trifft, trifft der Gegner: So wie in der 58. Minute, als Münsters Dean Kopp den Innenpfosten traf und der Ball zum 1:0 für die Gäste über die Linie rollte – das brachte den Gästen den Sieg.