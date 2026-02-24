Enttäuschung zum Start für die Ratinger C-Junioren

Die C-Junioren von Ratingen 04/19 hatten so auf das erste Meisterschaftsspiel der Regionalliga West Staffel 2 im Jahr 2026 hingearbeitet und wollten die Tabelle von hinten aufrollen, doch am Ende war die Enttäuschung riesengroß. Die Mannschaft von Daniel Kampmann musste sich gegen den SC Preußen Münster im heimischen Sportpark am Götschenbeck mit 0:1 (0:0) geschlagen geben.
Und täglich grüßt das Murmeltier: Wie schon in der Hinrunde verlief auch das erste Spiel im neuen Jahr. „Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht und uns nicht belohnt. Hinten haben wir kaum etwas zugelassen, vorne haben wir uns gute Chancen herausgespielt, doch einfach keinen Treffer erzielen können. Am Ende stehen wir nun wieder ohne Punkte da“, sagte Kampmann.
In beiden Halbzeiten war Ratingen überlegen, hatte viel Ballbesitz und konnte sich in einem intensiven Spiel gute Chancen herausspielen. Einmal traf die U15 der Blau-Gelben den Pfosten, der Nachschuss wurde auf der Linie geklärt. So ging es mit einem 0:0 in die Pause. Und auch danach spielte sich 04/19 weitere gute Chancen heraus, aber wenn man selbst nicht trifft, trifft der Gegner: So wie in der 58. Minute, als Münsters Dean Kopp den Innenpfosten traf und der Ball zum 1:0 für die Gäste über die Linie rollte – das brachte den Gästen den Sieg.
Weiter geht es für Kampmanns Mannschaft bereits am Mittwochabend: Dann ist sie im Niederrheinpokal beim 1. FC Kleve zu Gast, die Partie wird um 19 Uhr auf dem Kunstrasenplatz Bresserberg angepfiffen. In der Regionalliga geht es dann für die Blau-Gelben am Samstag mit einem weiteren Heimspiel gegen den FC Hennef 05 weiter, die Partie wird um 15 Uhr im Sportpark angepfiffen. Das Hinspiel konnte die Kampmann-Truppe zum Saisonauftakt mit 1:0 beim derzeitigen Tabellendritten gewinnen. „Wir werden uns nun erst einmal auf das Pokalspiel vorbereiten, und danach liegt der Fokus dann auf dem Spiel gegen Hennef“, sagte Kampmann.