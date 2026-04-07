Enttäuschung und Erleichterung: ESV Penzberg verliert gegen SG Hungerbach

Michael Fülla bezwingt Tom Viertlböck zum 0-2 – Foto: Tamara Rabuser (or)

Beim ersten Hinsehen führen bestimmte Resultate bisweilen zu Kopfschütteln. So auch das 0:2 des ESV Penzberg gegen die SG Hungerbach. Bei genauerer Betrachtung überrascht dabei aber nur die Performance des personell zuletz arg gebeutelten Gastes. Der Absteiger aus der Kreisliga sichert sich eminent wichtige Zähler gegen eine weitere Rückstufung. Beim Eisenbahnersportverein hingegen reift die Einsicht, dass nach der dritten Heimniederlage 2026 ein möglicher Aufstieg grundlegender Essenzen entbehrt.

„Das ist der Boden der Tatsachen“, stellt Maximilian Kalus klar. Sauer stößt dem ESV-Coach auf, dass es im Landkreisderby der Kreisklasse 3 an „Einstellung, Wille und Einsatz“ gemangelt habe. So brauche man nicht über die Kreisliga sprechen. Am Ball treffe man „viele falsche Entscheidungen“, die das negative Ergebnis freilich befeuern. Ähnlich wie bei der Niederlage gegen Starnberg führte ein Freistoß zum Rückstand. SG-Spieler Jonas Listle traf von der Seite durch Freund und Feind hindurch. Später machte Michael Fülla mit einem Heber über Tormann Tom Viertelböck alles klar, als der ESV zu weit aufgerückt war. „War nicht unverdient“, räumte Kalus ein, zumal an Chancen nicht viel mehr zu sehen war, als der Kopfball von Ludwig Brock.