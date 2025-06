Enttäuschung, Stolz und viel Arbeit liegen hinter FC Gießen

Es war eine riesige Erfahrung für jeden Einzelnen und den kompletten Verein. Auf die Mannschaft, aber auch die Entwicklung des Umfeldes können wir stolz sein. Auch das Feedback, das wir trotz des Abstiegs erhalten, macht uns Mut und bestätigt uns darin, dass wir einiges richtig gemacht haben. Aber trotz der oft guten Leistungen der Mannschaft muss man sich natürlich schon auch an die eigene Nase fassen. Göppingen ist dabei ja so ein bisschen zum Synonym geworden, weil da die beiden fehlenden Punkte, als wir mehrfach frei vor dem Tor waren, liegengelassen wurden. Aber so ist es. Am Ende hat es eben nicht gereicht.