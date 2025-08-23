Enttäuschung nach Auftakt-Niederlage

Mit einer enttäuschenden Niederlage starteten die Hohenleipischer in die neue Saison und mussten den Derby-Sieg den Gästen überlassen, die vornehmlich in der ersten Hälfte gut verteidigten, mit mehr Einsatz in die Zweikämpfe gingen und nicht unverdient zur Pause führten, während die Platzherren keine Einstellung zum Spiel fanden.
Mit Wiederbeginn übernahm der VfB wohl die Spielkontrolle, kassierte aber leichtfertig das 0:2 und berannte in der Folge vehement das FC-Tor. Nach einer Gewitterunterbrechung machte der Anschlusstreffer Hoffnung und der Ausgleich lag mehrfach in der Luft, aber gleichwohl die Gäste überhaupt nichts mehr zuzusetzen hatten, brachten sie den knappen Vorsprung über die Zeit.
Dieses Auftakt-Derby war zugleich das offizielle Saison-Eröffnungsspiel im Fußballlandesverband Brandenburg. In der bestens organisierten, kurzen Zeremonie wurden die Liga-Teams vorgestellt und es gab eine Saisoneröffnungsrede.
Die Gäste kauften mit bissigem Spiel gegen den Ball und einer gut organisierten Abwehr den Platzherren schnell den Schneid ab, die überhaupt nicht ins Spiel fanden. Das Geschehen spielte sich im Grunde nur im Mittelfeld ab und vor beiden Toren passierte fast nichts. Nach Hohenleipischer Ballverlust hinter der Mittelinie schlugen die Gäste einen langen Diagonalpass nahe der VfB-Strafraumecke, wo sich der herauslaufende Keeper und ein Verteidiger uneins waren und Carl Kley die Kugel clever ins leere Tor brachte (37.). Spielerisch ließen sich beide Kontrahenten noch ordentlich Luft nach oben, die Gästeführung ging aber in Ordnung.
Nach dem Seitenwechsel legten die Platzbesitzer sichtlich verbessert los und fast wäre Felix Kniesche nach einem Lauchhammeraner Patzer schnell der Ausgleich gelungen. Sein Schuss ging aber am langen Pfosten knapp vorbei (49.). Nun bestimmte Hohenleipisch das Spiel, aber zwingend vor dem Tor wurde man kaum. Der FCL setzte den einen oder anderen Konter und legte nach einer Stunde sogar nach. Dem Kopfball des völlig freien Bastian Bialecki war ein Einwurf und eine Flanke von der linken Seite vorausgegangen und die Abwehr der Einheimischen in der Situation nicht auf der Höhe.
Die Gastgeber weiter im Vorwärtsgang blieben in den Abschlüssen glücklos. Nach einer knapp zehnminütigen Gewitter- und Hagelunterbrechung dann doch der Anschlusstreffer durch Felix Kniesche, der einen Torwartfehler ausnutzte (73.).
Noch war genügend Zeit und der Treffer beflügelte natürlich die VfB-Elf, dazu schwanden die Kräfte beim FC zusehends. David Walter scheiterte am Keeper, der im Nachfassen das Leder hatte (77.). Eine Reihe Eckbälle brachte etwas Torgefahr, aber entweder ging die Kugel vorbei, der Torwart parierte oder, wie in der 84. Minute, rettete ein FC-Spieler gegen Marvin Groll auf der Linie. Inzwischen wäre der Ausgleich auch verdient, aber die Gäste brachten die Bälle immer wieder irgendwie heraus überstanden auch die angemessen lange Nachspielzeit.
In der Vorsaison in beiden Spielen unterlegen, konnten der FCL diesmal den Derby-Sieg feiern und wurde für seinen Einsatz belohnt, während die Platzherren viel zu spät die richtige Einstellung zum Spiel fanden und besonders für ihre blasse erste Halbzeit bestraft wurden.
Ganz sicher ein unschöner Dämpfer für die 1912er, aber möglicherweise auch zum rechten Zeitpunkt.