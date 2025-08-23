Enttäuschung nach Auftakt-Niederlage

Cornel Böhme (re.) vom gastgebenden VfB 1912 sieht sich Martin Voigtländer gegenüber, der einmal auch das VfB-Trikot trug. – Foto: fth

Mit einer enttäuschenden Niederlage starteten die Hohenleipischer in die neue Saison und mussten den Derby-Sieg den Gästen überlassen, die vornehmlich in der ersten Hälfte gut verteidigten, mit mehr Einsatz in die Zweikämpfe gingen und nicht unverdient zur Pause führten, während die Platzherren keine Einstellung zum Spiel fanden. Mit Wiederbeginn übernahm der VfB wohl die Spielkontrolle, kassierte aber leichtfertig das 0:2 und berannte in der Folge vehement das FC-Tor. Nach einer Gewitterunterbrechung machte der Anschlusstreffer Hoffnung und der Ausgleich lag mehrfach in der Luft, aber gleichwohl die Gäste überhaupt nichts mehr zuzusetzen hatten, brachten sie den knappen Vorsprung über die Zeit.

Dieses Auftakt-Derby war zugleich das offizielle Saison-Eröffnungsspiel im Fußballlandesverband Brandenburg. In der bestens organisierten, kurzen Zeremonie wurden die Liga-Teams vorgestellt und es gab eine Saisoneröffnungsrede. Die Gäste kauften mit bissigem Spiel gegen den Ball und einer gut organisierten Abwehr den Platzherren schnell den Schneid ab, die überhaupt nicht ins Spiel fanden. Das Geschehen spielte sich im Grunde nur im Mittelfeld ab und vor beiden Toren passierte fast nichts. Nach Hohenleipischer Ballverlust hinter der Mittelinie schlugen die Gäste einen langen Diagonalpass nahe der VfB-Strafraumecke, wo sich der herauslaufende Keeper und ein Verteidiger uneins waren und Carl Kley die Kugel clever ins leere Tor brachte (37.). Spielerisch ließen sich beide Kontrahenten noch ordentlich Luft nach oben, die Gästeführung ging aber in Ordnung.