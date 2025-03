Enttäuschung im Kellerduell: Altenerding verspielt dreimalige Führung

Der SpVgg Altenerding bleibt beim Kellerduell in Raubling nur ein 3:3-Unentschieden. Eine Enttäuschung, da die SpVgg dreimal in Führung lag.

Im Kellerduell beim TuS Raubling ließen die Bezirksliga-Kicker der SpVgg Altenerding am Freitagabend zwei wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg liegen. Trotz dreimaliger Führung mussten sie sich mit einem enttäuschenden 3:3 begnügen.

Altenerding übernahm nach wenigen Minuten das Zepter. Nach einer guten Viertelstunde tauchte Leart Bilalli nach Zuspiel von Marc Winkelmann frei vor dem TuS-Tor auf, doch Schlussmann Sebastian Leppert rettete per Fußabwehr. Wenig später zog der Torjäger nach Pass von Deniz Sari von der rechten Seite nach innen und ließ dem Raublinger Keeper mit einem 17-Meter-Flachschuss dann doch das Nachsehen (25.).

Zweiter Durchgang eine Kopie des ersten: Altenerding führt, Raubling gleicht aus

Vier Minuten nach Wiederbeginn legte Altenerding wieder vor. Sari schoss das Leder aus 18 Metern sehenswert über Leppert hinweg in die Maschen. Auch diese Führung hielt nicht sehr lange, denn als Nihad Mujkic einen Freistoß vom rechten Strafraumeck abwehren wollte, fälschte er den Schuss von Sebastian Pichler unglücklich ab, dass Loher erneut hinter sich greifen musste (55.).

Wenig später bewies Trainer Pedro Locke mit einem Dreifachwechsel ein glückliches Händchen, denn wenige Minuten nach seiner Hereinnahme sorgte Nessim Mahsas, von Samuel Kronthaler freigespielt, mit einem straffen Flachschuss ins lange Eck für das Altenerdinger 3:2 (67.). 16 Minuten vor dem Ende landete ein Befreiungsschlag von Leppert bei Bilalli. Der SpVgg-Torjäger suchte sofort den Abschluss, doch der TuS-Keeper konnte den Schuss gerade noch parieren.

In der Schlussphase agierten die Gäste zu passiv und wurden dafür bestraft, denn ein 18-Meter-Schuss des eingewechselten Dominic Reisner brachte zum dritten Mal den Ausgleich. In der Nachspielzeit haderte Altenerding mit dem Referee. Nach einem Zuspiel von Nawid Mostafai wurde Kronthaler im Strafraum von seinem Gegenspieler zu Fall gebracht. Zwar ertönte die Pfeife des Unparteiischen, doch der Elfmeter blieb aus. So beendete sein Pfiff das Match.