Enttäuschung für BSC Kelsterbach II zum Auftakt

KL C Main-Taunus

Mit einem Heimsieg hätten die bis dahin auf eigenem Platz starken Kelsterbacher noch einmal nach oben schauen dürfen, doch von Beginn an drückten die Gäste aus Hattersheim und gingen bereits früh nach einem Standard in Führung.

Der BSC präsentierte sich vor allem in der ersten Halbzeit ungewohnt passiv und ging mit einem 0:3 Rückstand in die Pause, nachdem man zwischenzeitlich aufgrund einer Zeitstrafe in Unterzahl hatte spielen müssen.