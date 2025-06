„Enttäuschung brutal“: Emmerings starke Saison endet in der Bezirksliga-Relegation

Doch selbst die lebhaft „grüne Wand“ des TSV-Anhangs wurde von den Gastgebern der SG Tüßling-Teising zur versteinerten Kulisse verwandelt. Mit einem 5:1 (3:1)-Heimsieg, ein Ergebnis, das eindeutig zu hoch ausfiel, zog Tüßling in die zweite Relegationsrunde ein, wo man bereits heute Abend (19 Uhr) den SV Ohlstadt zum Hinspiel empfängt.

„Die Enttäuschung ist brutal riesig“, gab der Emmeringer Coach nach der Partie zu. Was zum einen an der „nicht so optimalen Leistung“ gelegen habe, zum anderen an dem „einfach besseren Gegner“. Während Tüßling-Teising drei erfahrene Spieler aufbieten konnte, die in Emmering noch gefehlt hatten, mussten die Grün-Weißen auf mehrere Akteure, darunter Thomas Leykam, der im Hinspiel stark aufgetrumpft hatte, verzichten. Kurzfristig fiel auch noch Max Gressierer aus.