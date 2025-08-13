Enttäuschung beim TSV Meerbusch über das Pokalaus

Nach Wiederbeginn setzte sich die Abschlussschwäche fort. Vincent Boldt traf aus wenigen Metern nur die Latte, Hoff verzog frei stehend nach einem Freistoß. Insgesamt zählte Winkens „mindestens fünf 100-prozentige Möglichkeiten, die wir ausgelassen haben.“ Nettetal schlug in der Schlussminute eiskalt zu. Nach einer Ecke stimmte die Zuordnung nicht, Maurits Kerkmann köpfte zum 1:0 für den Oberliga-Absteiger ein. Selbst danach hatte der TSV noch die Chance auf den Ausgleich, doch Daniel Däschner verfehlte den Kasten um Zentimeter. „Die Niederlage ist sehr ärgerlich. Die Jungs haben alles gegeben, aber wenn man die Chancen nicht macht, wird man bestraft“, so Winkens.

Die ersten 20 Minuten waren von gegenseitigem Abtasten geprägt, ehe der TSV mehr und mehr die Kontrolle übernahm. Pablo Ramm hatte die erste Riesenchance, scheiterte aber am gegnerischen Torwart. Kurz darauf legte Francisco San Jose mustergültig auf Micah Cain auf, dessen Direktabnahme über die Latte flog. Auch Kapitän Daniel Hoff vergab aus kurzer Distanz per Kopf.

Der FC Büderich 02 gab sich hingegen keine Blöße und zog dank eines klaren 6:0 (2:0)-Erfolgs bei Bezirksligist VfL Repelen in die zweite Runde des Verbandspokals ein. Der Sieg war am Ende standesgemäß, auch wenn die Partie zunächst unter besonderen Vorzeichen stand: Der Rasen in Repelen wies mehrere beschädigte Stellen auf, sodass der Schiedsrichter kurzzeitig sogar erwog, das Spiel nicht anzupfeifen. Schließlich rollte der Ball doch, wenn auch mit leichter Verspätung.

In den ersten Minuten kam der Oberligist noch nicht richtig in Schwung. Repelen verteidigte leidenschaftlich und setzte vereinzelt Nadelstiche, ohne FCB-Keeper Michael Sperling ernsthaft zu prüfen. Die Büdericher mussten einige Standardsituationen überstehen, ehe sie mit zunehmender Spieldauer ihren Rhythmus fanden. Nach einer Trinkpause Mitte der ersten Halbzeit kippte die Partie endgültig zugunsten des Favoriten: Maximilian Köhler brachte sein Team in Führung (31.), Oliver Dessau erhöhte kurz vor der Pause auf 2:0 (42.).

Nach dem Seitenwechsel spielte der FCB die Begegnung souverän herunter. Daud Gergery schnürte in der 50. und 61. Minute einen Doppelpack. Spätestens jetzt war die Partie entschieden, doch der FCB blieb weiter am Drücker. Gordon Wild (79.) und Sebastian Santana (85.) machten am Ende das halbe Dutzend voll. „Unter dem Strich war es ein hochverdienter Sieg. Repelen hat versucht mitzuspielen, letztlich aber wenig entfaltet“, sagte Trainer Sebastian Siebenbach.