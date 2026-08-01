Enttäuschung beim FSV Zwickau: 0:3-Heimpleite gegen Greifswald

Am 2. Spieltag der Regionalliga Nordost verliert der FSV Zwickau das heutige Heimspiel gegen den Greifswalder FC deutlich mit 0:3. Trotz eigener Tormöglichkeiten belohnte sich die Mannschaft vor den eigenen Anhängern nicht und geriet durch unglückliche Szenen sowie kaltschnäuzige Gäste auf die Verliererstraße.
Vergebene Gelegenheiten vor heimischer Kulisse
Vor 4330 Zuschauern verzeichneten die Gäste in der 16. Minute zwar die erste Torgelegenheit durch Robert Leipertz, doch der FSV Zwickau übernahm im Anschluss das Geschehen und erarbeitete sich zwingende Szenen. Cemal Sezer besaß in der 19. sowie in der 23. Minute zwei hochkarätige Großchancen, um die Mannschaft von Trainer Rico Schmitt in Führung zu bringen. Auch Daniel Haubner verpasste in der 33. Minute aus aussichtsreicher Position die Chance zum Zwickauer Führungstreffer.
Rückstand durch Missgeschick und gegnerische Effizienz
Die mangelnde Verwertung der eigenen Möglichkeiten rächte sich noch vor dem Pausenpfiff bitter. In der 25. Minute rutschte ein Zwickauer Akteur unglücklich aus, was Kay Seidemann die Lücke eröffnete, um Grace Bokake zu bedienen. Dieser schob die Kugel vor Torhüter Lucas Hiemann zum 0:1 über die Linie. Kurz vor dem Halbzeitpfiff legte das Team von Trainer Alain Karim nach: Kay Seidemann bediente in der 44. Minute von der rechten Seite den mitgelaufenen Colin Kroll-Thiel, der mit seinem zweiten Saisontor zum 0:2 vollendete.
Späte Entscheidung und Blick nach vorn
In der Endphase der Partie sorgte Felix Heim in der 83. Minute mit seinem ersten Saisontor schließlich für den 0:3-Endstand aus Zwickauer Sicht. Durch das Ergebnis hat der FSV Zwickau nach zwei Begegnungen drei Punkte und 2:4 Tore auf dem Konto, während der Greifswalder FC bei vier Zählern steht. Für die Elf von Trainer Rico Schmitt bietet sich schon am Dienstag, den 04.08.2026 um 19 Uhr, beim Chemnitzer FC die Gelegenheit zur Wiedergutmachung.