Enttäuschung beim FSV Zwickau: 0:3-Heimpleite gegen Greifswald

Vergebene Gelegenheiten vor heimischer Kulisse

Vor 4330 Zuschauern verzeichneten die Gäste in der 16. Minute zwar die erste Torgelegenheit durch Robert Leipertz, doch der FSV Zwickau übernahm im Anschluss das Geschehen und erarbeitete sich zwingende Szenen. Cemal Sezer besaß in der 19. sowie in der 23. Minute zwei hochkarätige Großchancen, um die Mannschaft von Trainer Rico Schmitt in Führung zu bringen. Auch Daniel Haubner verpasste in der 33. Minute aus aussichtsreicher Position die Chance zum Zwickauer Führungstreffer.

Rückstand durch Missgeschick und gegnerische Effizienz

Die mangelnde Verwertung der eigenen Möglichkeiten rächte sich noch vor dem Pausenpfiff bitter. In der 25. Minute rutschte ein Zwickauer Akteur unglücklich aus, was Kay Seidemann die Lücke eröffnete, um Grace Bokake zu bedienen. Dieser schob die Kugel vor Torhüter Lucas Hiemann zum 0:1 über die Linie. Kurz vor dem Halbzeitpfiff legte das Team von Trainer Alain Karim nach: Kay Seidemann bediente in der 44. Minute von der rechten Seite den mitgelaufenen Colin Kroll-Thiel, der mit seinem zweiten Saisontor zum 0:2 vollendete.