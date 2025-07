Enttäuschung bei 22 Zwiesel: »Wahnsinn und unglaublich frustrierend«

"Wir kamen personell am Zahnfleisch daher, vor allem in den letzten Spielen war die Luft raus und es gab für uns nichts mehr zu holen. Eine schwierige Zeit für alle Beteiligten", gibt Fußballchef Tobias Simmeth zu Protokoll, der allerdings mit der Kaderplanung für die neue Saison nicht unzufrieden ist: “Wir hatten keine Trainerlösung, den feststehenden Abgang von Kapitän Alex Gerl und waren sicherer Absteiger, dass wir den Kader in dieser Form halten konnten, ist keine Selbstverständlichkeit.“ Eine externe Trainerlösung konnte auch bis zum Saisonstart nicht gefunden werden, darum setzt man künftig auf eine interne Lösung, bestehend aus Sportchef Simmeth und SV-Urgestein Manfred Zaglauer .

Insgesamt ist die Vorbereitung verheißungsvoll gelaufen. Neben ordentlichen Testspielergebnissen konnte man auch mit Alexander Hirtreiter (FC Langdorf) und Christian Straub (TSV Lindberg) zwei Akteure gewinnen, die schon in der Kreisklasse bzw. Kreisliga aktiv waren. Außerdem verstärken Nachwuchsspieler Julian Wurscher (SC Zwiesel) und der reaktivierte Benedikt Kreuzer den Kader. Auch in der sportlichen Leitung hat man sich mit Eigengewächs Maximilian Kreuzer breiter aufgestellt. Eigentlich müsste der Blick Richtung Saisonstart optimistisch sein, jedoch gab es in den ergangenen Tagen noch zwei kurzfristige Abgänge. Neuzugang Flamur Zahiri (TSV Frauenau) pausiert auf unbestimmte Zeit und auch Kevin Dombois wird den Verein noch kurzfristig Richtung Landesliga verlassen.

“Wir haben keinen großen Kader und planen natürlich mit festen Zusagen. Das wir zu diesem Zeitpunkt noch komplett überraschende Abgänge von eingeplanten Stammkräften haben, ist Wahnsinn und unglaublich frustrierend“, so Simmeth, der etwas besorgt in Richtung Zukunft schaut: “Wir haben einen super Stamm aus Spielern, für die der Verein und die Mannschaft immer an erster Stelle steht. Damit sich unsere Jugendarbeit auszahlt dauert es aber noch ein paar Jahre. Dementsprechend sind wir abhängig von externen Neuzugängen und da brauchen wir jetzt endlich wieder mal öfter Glück. Hallodris, die in 24 Monaten drei bis vier Vereine haben bringen uns nicht mehr weiter – ganz im Gegenteil, solch ein Verhalten ist nicht nur für alle Beteiligten ärgerlich, sondern eine Gefährdung für Verein und Erfolg.“













Somit geht es für die Zwieseler mit gemischten Gefühlen in die neue Saison, bei der die Hoffnung auf Neuzugänge noch nicht aufgegeben ist. "Wir werden uns auf alle Fälle jetzt Gedanken machen, was das Beste für uns ist. Sollte es noch irgendeine Möglichkeit zur Kaderverstärkung geben, wollen und werden wir diese nutzen", betont Simmeth. Trotz der Kaderschwierigkeiten wollen die Rotwaldkicker diese Saison wieder ganz vorne mitmischen. “Wir haben eine gute Mannschaft und ein anderes Ziel kann es in der A-Klasse auch nicht geben. Für den Aufstieg muss aber alles passen, da viele Vereine diese Saison gute Chancen und hohe Ambitionen haben. Bis zur Winterpause müssen wir den Anschluss nach ganz vorne halten, dann könnte für uns alles möglich sein.“