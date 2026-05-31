"Enttäuschung auf ganzer Linie" - Bovender SV unterliegt Vahdet

– Foto: Friedhelm Brauner

Der Bovender SV hat im Kampf um die oberen Tabellenplätze einen herben Rückschlag kassiert. Beim abstiegsbedrohten TSC Vahdet Braunschweig unterlag die Mannschaft von Yannick Broscheit verdient mit 1:3 und verlor damit das letzte Auswärtsspiel der Saison.

Entsprechend deutlich fiel das Fazit des Bovender Trainers aus. „Enttäuschung auf ganzer Linie“, erklärte Broscheit nach der Partie. Seine Mannschaft habe „verdient mit 3:1“ verloren – „und das nicht wegen fehlender Qualität, sondern wegen einer Leistung, die über weite Strecken jegliche Grundtugenden vermissen ließ“.

Bereits in der ersten Halbzeit fehlte dem BSV laut Broscheit die nötige Intensität. „Zu viele Zweikämpfe wurden halbherzig geführt, die Laufbereitschaft war nicht auf dem Niveau, das man in dieser Phase der Saison erwarten muss“, kritisierte der Coach. Während Vahdet „um jeden Ball kämpfte und um seine Punkte fightete“, sei seine Mannschaft „zu oft einen Schritt zu spät und einen Tick weniger entschlossen“ gewesen. Trotzdem hielt Bovenden die Partie zunächst offen. Niklas Eilbrecht brachte die Gastgeber in der 36. Minute in Führung, ehe Dennis Falinski nur fünf Minuten später zum 1:1 ausglich. Direkt nach der Pause schlug der TSC jedoch erneut zu. Armagan Kücük traf in der 47. Minute zum 2:1 und sorgte in der Schlussminute mit seinem zweiten Treffer auch für die Entscheidung.