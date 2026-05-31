"Enttäuschung auf ganzer Linie" - Bovender SV unterliegt Vahdet

Der Bovender SV hat im Kampf um die oberen Tabellenplätze einen herben Rückschlag kassiert. Beim abstiegsbedrohten TSC Vahdet Braunschweig unterlag die Mannschaft von Yannick Broscheit verdient mit 1:3 und verlor damit das letzte Auswärtsspiel der Saison.
Entsprechend deutlich fiel das Fazit des Bovender Trainers aus. „Enttäuschung auf ganzer Linie“, erklärte Broscheit nach der Partie. Seine Mannschaft habe „verdient mit 3:1“ verloren – „und das nicht wegen fehlender Qualität, sondern wegen einer Leistung, die über weite Strecken jegliche Grundtugenden vermissen ließ“.
Bereits in der ersten Halbzeit fehlte dem BSV laut Broscheit die nötige Intensität. „Zu viele Zweikämpfe wurden halbherzig geführt, die Laufbereitschaft war nicht auf dem Niveau, das man in dieser Phase der Saison erwarten muss“, kritisierte der Coach. Während Vahdet „um jeden Ball kämpfte und um seine Punkte fightete“, sei seine Mannschaft „zu oft einen Schritt zu spät und einen Tick weniger entschlossen“ gewesen.
Trotzdem hielt Bovenden die Partie zunächst offen. Niklas Eilbrecht brachte die Gastgeber in der 36. Minute in Führung, ehe Dennis Falinski nur fünf Minuten später zum 1:1 ausglich. Direkt nach der Pause schlug der TSC jedoch erneut zu. Armagan Kücük traf in der 47. Minute zum 2:1 und sorgte in der Schlussminute mit seinem zweiten Treffer auch für die Entscheidung.
Für Broscheit machte dabei vor allem die Art und Weise der Niederlage den Unterschied: „Natürlich kann man Spiele verlieren. Aber die Art und Weise, wie wir heute aufgetreten sind, macht die Niederlage besonders bitter.“ Gerade nach der starken Saison müsse seine Mannschaft „in solchen Spielen die richtige Mentalität auf den Platz bringen“. Das sei diesmal nicht gelungen. So verpasste der Bovender SV den Sprung auf Platz fünf, während Vahdet mit Volkmarode punktgleich zog und am letzten Spieltag ein Fernduell um den möglichen rettenden Platz hat.
Der Bovender Trainer warnte zudem davor, die starke Ausgangslage der vergangenen Wochen leichtfertig zu verspielen. „Die letzten Ergebnisse und Leistungen zeigen deutlich, dass wir uns auf unseren bisherigen Erfolgen nicht ausruhen dürfen“, sagte Broscheit. Nun sei „jeder Einzelne gefordert, Verantwortung zu übernehmen“. Es brauche „mehr Leidenschaft, mehr Einsatz und mehr Zusammenhalt“.
Am Ende überwog beim BSV die Enttäuschung. „Mund abputzen reicht diesmal nicht – jetzt müssen Taten folgen“, stellte Broscheit klar.