„Enttäuschung abhaken“ – Waldram will Negativserie stoppen

Die DJK Waldram will beim FC Wildsteig/Rottenbuch die Niederlagenserie stoppen. Trainer Buchner fordert die richtige Einstellung zurück.
Auch drei Tage nach der Pleite wirkt die 0:2-Niederlage der DJK Waldram gegen Kreisliga-Aufsteiger TSV Burggen/Bernbeuren bei Trainer Benedikt Buchner noch nach. „Ich bin froh, dass am Mittwoch gleich das nächste Spiel ansteht“, sagt der Waldramer Coach mit Blick auf das Nachholspiel beim FC Wildsteig/Rottenbuch (19.30Uhr). Er hofft, dort „mit einem vernünftigen Auftritt und einem positiven Ergebnis die Enttäuschung abhaken“ zu können. Dazu brauche es freilich eine andere Herangehensweise.
Bei der Ursachenforschung kommt der DJK-Trainer auch in der Rückschau zu keinem anderen Fazit als unmittelbar nach dem Spiel. „Es hat jegliche Einstellung zu diesem Sport gefehlt“, lautet das Resümee. Entsprechend erwarte er für die Partie beim Tabellennachbarn „die richtige Einstellung und Bereitschaft, zu laufen und Zweikämpfe anzunehmen“. Nach vier Niederlagen in Folge wäre ein Erfolgserlebnis für die Stimmung in Team und Umfeld dringend nötig. Und auch um die Saison, die – gemessen an den vergangenen Spielzeiten – in der Hinrunde so großartig begonnen hatte, noch zu einem versöhnlichen Abschluss zu bringen.
Dass die Reise in den Pfaffenwinkel sportlich betrachtet ein Arbeitseinsatz werden wird und keine Ausflugsfahrt, lässt sich leicht aus der Statistik ablesen, die für die bisherigen drei Begegnungen zwischen den Kontrahenten je einen Sieg, eine Niederlage und ein Unentschieden ausweist. Beim letzten Aufeinandertreffen feierte die DJK einen knappen 1:0-Heimerfolg durch ein Tor von Benedikt Bergmoser, das letzte Auswärtsspiel ging jedoch nach 1:0-Führung mit 1:3 verloren. Um eine Wiederholung zu verhindern, sei dringend erforderlich, „die Grundtugenden auf den Platz zu bringen“, stellt DJK-Trainer Benedikt Buchner klar.