„Enttäuschung abhaken“ – Waldram will Negativserie stoppen

Waldram will in der Kreisliga zurück in die Spur finden. – Foto: Rudi Stallein

Auch drei Tage nach der Pleite wirkt die 0:2-Niederlage der DJK Waldram gegen Kreisliga-Aufsteiger TSV Burggen/Bernbeuren bei Trainer Benedikt Buchner noch nach. „Ich bin froh, dass am Mittwoch gleich das nächste Spiel ansteht“, sagt der Waldramer Coach mit Blick auf das Nachholspiel beim FC Wildsteig/Rottenbuch (19.30Uhr). Er hofft, dort „mit einem vernünftigen Auftritt und einem positiven Ergebnis die Enttäuschung abhaken“ zu können. Dazu brauche es freilich eine andere Herangehensweise.

Bei der Ursachenforschung kommt der DJK-Trainer auch in der Rückschau zu keinem anderen Fazit als unmittelbar nach dem Spiel. „Es hat jegliche Einstellung zu diesem Sport gefehlt“, lautet das Resümee. Entsprechend erwarte er für die Partie beim Tabellennachbarn „die richtige Einstellung und Bereitschaft, zu laufen und Zweikämpfe anzunehmen“. Nach vier Niederlagen in Folge wäre ein Erfolgserlebnis für die Stimmung in Team und Umfeld dringend nötig. Und auch um die Saison, die – gemessen an den vergangenen Spielzeiten – in der Hinrunde so großartig begonnen hatte, noch zu einem versöhnlichen Abschluss zu bringen.