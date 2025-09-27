Enttäuschter Hankofen-Coach Beck: »Haben teils total naiv verteidigt«

"Sehr enttäuschend ist das heute gelaufen", kommentiert ein konsterniert wirkender Hankofener Trainer nach Abpfiff der heutigen Regionalliga-Partie - und ergänzt: "Wenn man zuhause mit 2:0 vorne liegt, darf man so ein Spiel in der Art und Weise nicht aus der Hand geben." Und Tobias Beck versucht weiter zu analysieren: "Aber wenn man zu leichtfertig und nicht mit der letzten Konsequenz in dieser Liga verteidigt, dann kann das zu so einem Ergebnis führen."

Ein sattes halbes Dutzend bekamen die "Dorfbuam" an diesem Samstagnachmittag gegen die SpVgg Ansbach im heimischen Maierhofer-Bau-Stadion eingeschenkt. Seefried, Dietrich, Landshuter, Angermeier, Weeger und Rhani erzielten die Treffer für die Gäste, während Berk, Wagner und Haarlander bei der Heimelf vor dem Tor erfolgreich waren. Nach einer 3:6-Klatsche verließen die Niederbayern nach 90 Minuten den Platz mit hängenden Köpfen - und müssen nun weiterhin versuchen, sich aus dem Tabellenkeller zu befreien.

"Ich habe den Jungs klar mitgeteilt, dass es bisher nur ganz wenige Tage gegeben hat, an denen ich enttäuscht von deren Leistung war - heute ist so ein Tag", verdeutlicht ein bedienter Hankofener Coach das Ausmaß dieser bitteren Niederlage. "Wir konnten das, was wir uns in den letzten Wochen aufgebaut haben, nicht verteidigen und fortsetzen. Wenn du gegen Bayern, Burghausen und Würzburg insgesamt nur drei Gegentore bekommst, davon zwei in den letzten Sekunden, dann habe ich auf eine gewissen Kompaktheit gehofft." Diese ist jedoch gegen die stark aufspielenden Mittelfranken ausgeblieben. "Ich hoffe, dass die Jungs nächste Woche eine entsprechende Reaktion zeigen."