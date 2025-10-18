Enttäuschte Heeslinger stehen trotz Pausenführung mit leeren Händen da

Die Erfolgsserie des Heeslinger SC ist am Freitagabend gerissen. Die Elf von Malte Bösch unterlag in Rehden mit 1:2. Malte Bösch sprach nach dem Spiel von einer sehr bitteren Niederlage, denn eine knappe Führung reichte am Ende nicht zum Sieg.

„Wenn du so eine starke Leistung ablieferst und trotzdem verlierst, dann ist das schon richtig bitter“, lautete das Fazit von Malte Bösch nach dem Gastspiel bei den Ballsportlern in Rehden. Während sich die Sieger nach dem Schlusspfiff feiern ließen, verschwanden enttäuschte Heeslinger schnell in den Kabinen. Was nur allzu verständlich war, denn die Niederlage beim Tabellenzwölften war eine von der „Da war aber viel mehr drin“-Sorte.

Dabei lief aus Sicht der Gäste zunächst alles nach Plan. In den ersten 30 Minuten agierte die Mannschaft von Malte Bösch betont defensiv, störte die Platzherren dabei früh im Spielaufbau und ließ kaum nennenswerte Chancen zu. Ihrerseits setzten die Gäste auf ihr schnelles Umschaltspiel, das in der 33. Minute zum Erfolg führte.

Nach einer präzisen Flanke von Wolfgang Pesch traf Darvin Stüve mit einem Kopfball zum 1:0. In der Folgezeit hätte der HSC für eine vorzeitige Entscheidung sorgen können. Fünf Minuten vor dem Halbzeitpfiff bediente Darvin Stüve seinen Vorlagengeber zum ersten Tor mit einem mustergültigen Pass, doch Pesch vergab die hundertprozentige Chance. Nicht besser erging es Mateo Zovko, der nach einer Flanke von Terry Becker freie Bahn hatte, aber überhastet vergab (43.).

Gastgeber legen in der zweiten Halbzeit eine Motivationsschippe drauf

Zu Beginn des zweiten Durchgangs agierte der HSC nicht so konzentriert wie noch in den ersten 45 Minuten. Im Gegensatz dazu hatten die Gastgeber noch eine Motivationsschippe draufgelegt und machten vom Anpfiff an mächtig Dampf. Es lief die 49. Minute als Heeslingens Abwehr mächtig unter Druck geriet. Zwar konnten Tjade Motzkus und seine Mitspieler mehrere Distanzschüsse innerhalb von Sekunden abwehren, doch der letzte klatschte an den Pfosten und von dort praktisch vor die Füße von Elias Beck, der den Ball zum 1:0 in die Maschen haute.

Die Elf von Malte Bösch brauchte einen Moment, um sich von dem Gegentreffer zu erholen, schüttelte sich danach und war fortan wieder ein mehr als ebenbürtiger Gegner. Trotz des engagierten Auftritts konnte das Team aus dem Norden die Führung nicht verhindern. Nach einer Ecke erzielte Andre Nicolas Ndiaye das überraschende 2:1 für den BSV Rehden (78.).

Heeslingen verliert das Spielglück und nutzt die Chancen zum Ausgleich nicht

Heeslingen stemmte sich in der Folgezeit mit aller Macht gegen die drohende Niederlage und hatte durchaus die Chancen zum Ausgleich. Allerdings fehlte den Gästen am Freitagabend das Spielglück, das sie noch in den Wochen zuvor hatten. So traf Terry Becker nach einer millimetergenauen Flanke von Jarno Böntgen aus zehn Metern nur den Pfosten (87.). Drei Minuten später stand Heeslingens Angreifer erneut im Brennpunkt, als er mit einem platzierten Schuss am überragend parierenden Keeper des BSV scheiterte. Und selbst das Powerplay der letzten Minuten blieb ohne Erfolg, so dass die Bösch-Elf am Ende eine denkbar bittere Pille schlucken musste.

„Ich bin schon sehr enttäuscht, denn heute hätten wir nicht mit leeren Händen dastehen müssen. Wir hätten schon gegen Ende der ersten Halbzeit für eine Vorentscheidung sorgen können. Das haben wir leider versäumt. Zu allem Überfluss läuft es dann zu Beginn der zweiten Halbzeit richtig blöd. Erst kassieren wir den Ausgleich, dann ein Tor nach einem Standard, und schon fährst du ohne einen Punkt nach Hause“, so Bösch gegenüber der ZEVENER ZEITUNG.