„Enttäuscht und stocksauer“ – Geiselbullach verliert gegen Schlusslicht Wolfratshausen

Eine bittere Heimniederlage gegen den Tabellenletzten BCF Wolfratshausen musste der TSV Geiselbullach im Abstiegskampf hinnehmen.

Geiselbullach – Große Enttäuschung herrschte mal wieder beim TSV Geiselbullach. Die Mannschaft von Spielertrainer Stefan Held verlor das Bezirksliga-Kellerduell gegen den BCF Wolfratshausen mit 2:3 (0:1). Held wirkte nach der siebten Saisonpleite fassungs- und auch ratlos. „Heute bin ich enttäuscht und stocksauer.“ Dabei wollte man eigentlich die Sieglos-Serie im heimischen Stadion endlich beenden. Stattdessen hauchte man dem bisher sieglosen Liga-Schlusslicht aus Wolfratshausen neue Lebensgeister ein. In der Tabelle verharren die Gelb-Weißen damit weiterhin in der Abstiegszone.

Dabei sah es zunächst gut aus für die Gastgeber: Wenn es nach 20 Minuten 2:0 für den TSV Geiselbullach gestanden hätte, keiner im Lager der Gäste hätte sich beschweren können. Doch Karl Sdzuy (7.) und Fitim Raqi (15.) ließen zwei Hochkaräter aus. Stattdessen hieß es kurz vor dem Pausenpfiff von Schiedsrichter Dominik Dersein auf einmal 0:1. Dominik König schoss die Gäste vom Elferpunkt in Führung (41.). Der Referee aus Schwaig ahndete ein Foul von Roman Fuchs an einem BCF-Akteur im Bullacher Strafraum. Held hatte eine andere Bewertung. Zum wiederholten Male, so Held, habe man Pech mit Schiedsrichterentscheidungen. „Eine Entschuldigung soll dies aber nicht sein.“

Drei Minuten nach Wiederbeginn verpasste der erst kurz zuvor eingewechselte Lukas Bründl vom Kreidepunkt den Ausgleich. Danach ließen Lysander Weiß und Alessandro Einertshofer gute Chancen ungenutzt. Die effizienten Gäste dagegen kamen mit ihrer zweiten Torannäherung durch Patriot Lajqi auf 0:2 (60.). Michael Scharpf gelang nach 72 Minuten der Anschlusstreffer. Zehn Minuten vor dem Ende nutzten die Gäste einen ihrer wenigen Entlastungsangriffe zum 1:3. „Die beiden Kontertore verteidigen wir nicht Bezirksliga-tauglich“, moserte Held. Der abermalige Anschlusstreffer durch Michael Scharpf (96.) kam letztlich zu spät. (Dirk Schiffner)