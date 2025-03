Enttäuschendes Remis gegen Sulzfeld

So., 16.03.2025, 15:30 Uhr

Schon vor dem Anpfiff musste der SVT eine Hiobsbotschaft verkraften, da neben den beiden verletzten Stammtorhütern auch Marcel Müller kurzfristig ausfiel. Reserve-Coach Kai Ullmann sprang jedoch ein und machte seine Sache mehr als ordentlich. Bereits in der dritten Minute zeigte er seine Klasse, als er einen durchgebrochenen Sulzfelder Angreifer im Eins-gegen-eins entschärfte – die einzige nennenswerte Aktion der Gäste in der ersten Halbzeit.

Tiefenbach übernahm die Spielkontrolle und setzte die wenigen spielerischen Akzente der Partie. Dies wurde jedoch immer wieder durch die rustikale Gangart der Gäste unterbunden. Statt selbst Fußball zu spielen, konzentrierte sich Sulzfeld auf harte Zweikämpfe, versteckte Fouls und permanentes Reklamieren, wodurch kein Spielfluss zustande kam. Der Schiedsrichter wirkte dabei völlig überfordert und ließ die unsauberen Aktionen der Gäste ungeahndet. Nach einem Freistoß von Ünver auf Kapitän Burkard landete dessen flache Hereingabe punktgenau bei Samuel Kronig, der aus kurzer Distanz sicher zum 1:0 einschob (17.).

Nach dem Seitenwechsel änderte sich wenig am Bild – bis der Schiedsrichter plötzlich in den Mittelpunkt rückte. In einer völlig unverständlichen Szene pfiff er einen "Foulelfmeter" für Sulzfeld, obwohl das vermeintliche Vergehen klar außerhalb des Strafraums stattfand und noch dazu keineswegs ein Foul war. Diese Fehlentscheidung war sinnbildlich für die schwache Leistung des Unparteiischen, der das Spiel nie im Griff hatte und mehrfach auf theatralische Reaktionen der Gäste hereinfiel. Benjamin Palesch ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen und erzielte mit dem ersten ernstzunehmenden Abschluss seiner Mannschaft den schmeichelhaften Ausgleich (55.).

Der SV Tiefenbach ließ sich davon nicht unterkriegen und drängte in der Schlussphase auf den Sieg. Doch immer wieder wurde der Spielfluss durch überharte Sulzfelder Fouls gestört, die weiterhin unbehelligt blieben. Walzels Flachschuss (65.) verfehlte das Ziel denkbar knapp, und in den letzten Minuten hatte der Gastgeber gleich drei große Chancen, um doch noch als Sieger vom Platz zu gehen. Murat Yildiz und Samuel Kronig vergaben aus aussichtsreichen Positionen, und Kronig scheiterte mit dem Schlusspfiff noch am stark reagierenden Sulzfelder Torwart Doll.

So blieb es letztlich bei einem enttäuschenden 1:1, das weniger durch eine starke Leistung der Gäste als durch fragwürdige Entscheidungen und die völlige Überforderung des Unparteiischen zustande kam. Tiefenbach hatte spielerisch klar die Oberhand, doch gegen einen destruktiven Gegner und eine mangelhafte Schiedsrichterleistung war an diesem Tag nicht mehr zu holen.



Reserven: SV Tiefenbach – FV Sulzfeld 0:4