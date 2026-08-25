Enttäuschendes Remis

geschrieben von Lukas Honold:



Zu Gast beim Aufsteiger mussten die Grün-Weißen direkt zu Beginn

eine Schrecksekunde überleben. Nach zu kurzem Rückpass zum

eigenen Keeper war der Angreifer der Heimelf frei durch. Er umkurvte

auch den Günzer Keeper, jedoch war Laurin Rampp zurückgeeilt und

konnte den Abschluss auf das leere Tor noch spektakulär mit einer

Grätsche stoppen. Danach waren es aber hauptsächlich erstmal die

Günzer, die zu mehreren Abschlüssen kamen. Ein paar Mal hatte man

die Chance, knapp außerhalb des Sechzehners abzuschließen, jedoch

waren die Versuche alle zu überhastet und strahlten keinerlei Gefahr

aus. Auch wenn man mal auf die Grundlinie oder seitlich im Strafraum

durchgebrochen war, fehlte die Übersicht in der Hereingabe oder man

scheiterte am Keeper. Der Chancenwucher im ersten Durchgang

gipfelte dann in einem Abschluss ans Alu, dessen Abpraller aus der

Luft innerhalb des Fünfers über das leere Tor gesetzt wurde. Kurz vor

der Pause meldeten sich Hausherren nochmals zu Wort. Nach einem

Abschlag landete der zweite Ball an der Mittellinie bei den

Winterriedenern. Ein guter langer Ball schickte den Rechtsaußen auf

die Reise. Allerdings agierte Keeper Jakob Rabus mit perfektem

Timing und konnte im Herauslaufen den Ball mit dem Fuß abwehren.

Nach der Pause belohnten sich die Günzer dann erstmals.

Ausgangspunkt war ein guter Einwurf von der rechten Seitenlinie von

Leon Rampp ans rechte Strafraumeck in den Lauf von Lukas Honold.

Dessen direkte halbhohe Hereingabe landete bei Luca Miller. Der

etwas schwer zu verarbeitende Ball landete dann etwas ungewollt

mittig im Sechzehner, wo Kapitän Niklas Kirchmayer am schnellsten

schaltete, den Ball einmal am Gegner vorbeinahm und zur Führung in

der 50. Spielminute einschob. Die Freude währte aus Sicht der Gäste

jedoch nicht lange. Nur Minuten später verloren die Günzer an der

Sechzehnerkante der Winterriedener die Kugel, waren mit fast allen

Spielern aufgerückt und konnten somit den direkten Pass durch das

Zentrum in den Sturm auf Höhe der Mittellinie nicht verhindern. Dort

wurde der Ball einmal klatschen gelassen, bevor der schnelle Daniel

Schewtschuk auf und davon war. Diesmal klappte das Umkurven des

Keepers und somit stand es direkt wieder 1:1. Aber auch hier dauerte

es nicht sehr lange, ehe die Günzer sich wieder zurückmeldeten. Leon

Rampp ging am rechten Strafraumeck ins Dribbling und wurde von

seinem Gegenspieler ungeschickt aus dem Tritt gebracht. Den fälligen

Elfmeter verwandelte Niklas Kirchmayer souverän und stellte mit

seinem Doppelpack den 1:2-Zwischenstand her. Im Anschluss

verpassten es die Günzer, den Sack zuzumachen. Man war nicht

konsequent genug im Abschluss oder dem letzten Zuspiel auf den

besser postierten Mitspieler und ließ somit die Hoffnung für die Heimelf

am Leben. Die Günzer gerieten dann auch in eine kurze Phase, in der

man mehrere Minuten unsauber spielte und mehrmals den Ball nicht

vernünftig klärte. Das Ganze gipfelte in einer Standardsituation. Diese

wurde an den zweiten Pfosten getreten, wo ein Günzer Schädel den

Ball nur leicht touchierte und somit verlängerte. Ganz zur Freude des

langgewachsenen Alexander Huber, der den Schädel perfekt hinhielt

und eine Viertelstunde vor Schluss mit seinem Aufsetzer per Kopf den

2:2-Ausgleich für die Heimelf erzielte. In der Schlussviertelstunde war

das Spiel dann extrem zäh. Die Winterriedener versuchten, das

Unentschieden mitzunehmen und die Zeit runterlaufen zu lassen.

Gleichzeitig sank das spielerische Niveau der Günzer spürbar. Die

Gäste kamen gegen die nun noch energischer verteidigenden

Hausherren nicht mehr zu vielen guten Abschlüssen. Einmal kam aber

noch Torgefahr auf. Nach einer lang geratenen Ecke kam ein Schuss

vom zweiten Pfosten aus sehr spitzem Winkel in Richtung langes

Kreuzeck geflogen. Ein Verteidiger der Heimelf konnte den Ball gerade

noch mit dem Kopf am Tor vorbeilenken, wodurch es bei der

Punkteteilung blieb.