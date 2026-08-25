Enttäuschendes Remis

geschrieben von Lukas Honold:
Zu Gast beim Aufsteiger mussten die Grün-Weißen direkt zu Beginn
eine Schrecksekunde überleben. Nach zu kurzem Rückpass zum
eigenen Keeper war der Angreifer der Heimelf frei durch. Er umkurvte
auch den Günzer Keeper, jedoch war Laurin Rampp zurückgeeilt und
konnte den Abschluss auf das leere Tor noch spektakulär mit einer
Grätsche stoppen. Danach waren es aber hauptsächlich erstmal die
Günzer, die zu mehreren Abschlüssen kamen. Ein paar Mal hatte man
die Chance, knapp außerhalb des Sechzehners abzuschließen, jedoch
waren die Versuche alle zu überhastet und strahlten keinerlei Gefahr
aus. Auch wenn man mal auf die Grundlinie oder seitlich im Strafraum
durchgebrochen war, fehlte die Übersicht in der Hereingabe oder man
scheiterte am Keeper. Der Chancenwucher im ersten Durchgang
gipfelte dann in einem Abschluss ans Alu, dessen Abpraller aus der
Luft innerhalb des Fünfers über das leere Tor gesetzt wurde. Kurz vor
der Pause meldeten sich Hausherren nochmals zu Wort. Nach einem
Abschlag landete der zweite Ball an der Mittellinie bei den
Winterriedenern. Ein guter langer Ball schickte den Rechtsaußen auf
die Reise. Allerdings agierte Keeper Jakob Rabus mit perfektem
Timing und konnte im Herauslaufen den Ball mit dem Fuß abwehren.
Nach der Pause belohnten sich die Günzer dann erstmals.
Ausgangspunkt war ein guter Einwurf von der rechten Seitenlinie von
Leon Rampp ans rechte Strafraumeck in den Lauf von Lukas Honold.
Dessen direkte halbhohe Hereingabe landete bei Luca Miller. Der
etwas schwer zu verarbeitende Ball landete dann etwas ungewollt
mittig im Sechzehner, wo Kapitän Niklas Kirchmayer am schnellsten
schaltete, den Ball einmal am Gegner vorbeinahm und zur Führung in
der 50. Spielminute einschob. Die Freude währte aus Sicht der Gäste
jedoch nicht lange. Nur Minuten später verloren die Günzer an der
Sechzehnerkante der Winterriedener die Kugel, waren mit fast allen
Spielern aufgerückt und konnten somit den direkten Pass durch das
Zentrum in den Sturm auf Höhe der Mittellinie nicht verhindern. Dort
wurde der Ball einmal klatschen gelassen, bevor der schnelle Daniel
Schewtschuk auf und davon war. Diesmal klappte das Umkurven des
Keepers und somit stand es direkt wieder 1:1. Aber auch hier dauerte
es nicht sehr lange, ehe die Günzer sich wieder zurückmeldeten. Leon
Rampp ging am rechten Strafraumeck ins Dribbling und wurde von
seinem Gegenspieler ungeschickt aus dem Tritt gebracht. Den fälligen
Elfmeter verwandelte Niklas Kirchmayer souverän und stellte mit
seinem Doppelpack den 1:2-Zwischenstand her. Im Anschluss
verpassten es die Günzer, den Sack zuzumachen. Man war nicht
konsequent genug im Abschluss oder dem letzten Zuspiel auf den
besser postierten Mitspieler und ließ somit die Hoffnung für die Heimelf
am Leben. Die Günzer gerieten dann auch in eine kurze Phase, in der
man mehrere Minuten unsauber spielte und mehrmals den Ball nicht
vernünftig klärte. Das Ganze gipfelte in einer Standardsituation. Diese
wurde an den zweiten Pfosten getreten, wo ein Günzer Schädel den
Ball nur leicht touchierte und somit verlängerte. Ganz zur Freude des
langgewachsenen Alexander Huber, der den Schädel perfekt hinhielt
und eine Viertelstunde vor Schluss mit seinem Aufsetzer per Kopf den
2:2-Ausgleich für die Heimelf erzielte. In der Schlussviertelstunde war
das Spiel dann extrem zäh. Die Winterriedener versuchten, das
Unentschieden mitzunehmen und die Zeit runterlaufen zu lassen.
Gleichzeitig sank das spielerische Niveau der Günzer spürbar. Die
Gäste kamen gegen die nun noch energischer verteidigenden
Hausherren nicht mehr zu vielen guten Abschlüssen. Einmal kam aber
noch Torgefahr auf. Nach einer lang geratenen Ecke kam ein Schuss
vom zweiten Pfosten aus sehr spitzem Winkel in Richtung langes
Kreuzeck geflogen. Ein Verteidiger der Heimelf konnte den Ball gerade
noch mit dem Kopf am Tor vorbeilenken, wodurch es bei der
Punkteteilung blieb.