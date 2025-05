Enttäuschendes 0:3 gegen Schwamendingen

Logisch betrachtet konnte man das unfassbare Ergebnis von 0:3 (0:0) gegen ein während der gesamten Spielzeit mittelmässiges Schwamendingen nicht einordnen, wie so ein Ergebnis zustande kommen konnte.

So., 04.05.2025, 11:15 Uhr

Bis zum Führungstreffer der Gäste in der 69.Minute war Schwamendingen ein harmloser Gegner, der nur von Glück sprechen konnte, dass Volketswil , zwar spielbestimmend und mit vermehrter Präsenz in der Schwamendinger Hälfte, einzig an diesem verregneten Sonntag morgen liess Volketswil jede Torgefährlichkeit vermissen und kam während des gesamten Spiels ausschliesslich nur zu Halbchancen.