Enttäuschender Start: Oberweikertshofen muss jetzt auswärts siegen

Als Tabellen-Schlusslicht reist der SC Oberweikertshofen am Sonntag zum starken Aufsteiger FC Stätzling. Die Elf des Spielertrainers Simon Schröttle ist nach dem bisher enttäuschenden Saisonverlauf zum Siegen verdammt.

Im Lager des Dorfvereins hat man sich für diese Saison deutlich mehr versprochen, nachdem man in der vergangenen den Klassenerhalt gerade noch so geschafft hat. Die bisherige Ausbeute mit nur zwei Siegen und sechs Niederlagen ist allerdings mehr als ernüchternd. Das hatten sich Fußball-Vorstand Martin Steininger und der Sportliche Leiter Dominik Widemann freilich ganz anders vorgestellt.

Die Hoffnung auf erfolgreichere Zeiten fällt in Anbetracht der nächsten schweren Gegner schwer. Der SCO hat in der noch jungen Saison mit Simon Schröttle vom Bayernligisten Türkspor Augsburg den dritten Trainer. Nach dem kurzen Intermezzo von Sven Teichmann und der Interimslösung mit Dominik Widemann hat man den 33-jährigen Schröttle geholt.

Nach erfolgreicher Premiere von Schröttle beim 3:0-Sieg in Dachau folgten allerdings wieder zwei Niederlagen gegen Durach und Kempten. Vor allem in den beiden Heimspielen gegen Durach und Kempten hatte man sich beim SCO mehr vorgestellt. Mit zwei Siegen hätte man sich vorerst einmal aus der Abstiegszone verabschieden können. Nun hängt man tief im Tabellenkeller drin, und es wird mit Sicherheit auch nicht in absehbarer Zeit besser werden.

Schröttle gibt sich aber kämpferisch. „Drei Punkte sind unser Ziel in Stätzling“, sagte er mutig. Doch der Tabellenachte ist ein eingespieltes Team, das gut gegen den Ball arbeitet. „Natürlich ist es ein schweres Auswärtsspiel“, so Schröttle. „Doch alles Jammern hilft nichts. Wir müssen die Kurve kriegen.“